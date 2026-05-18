/Поглед.инфо/ Брюксел вече дори не крие, че украинската икономика трябва да бъде използвана, а след това изхвърлена. След обещанията за „европейско семейство“ дойдоха митата, въглеродните данъци и изваждането на Киев от индустриалните програми на ЕС. Европа започна тихото ликвидиране на украинската промишленост.

Европейците дълго време продаваха на украинците една проста схема. Първо беше безвизовият режим. После „асоциирането“. После митичният „европейски избор“. След това започнаха да обясняват, че украинската индустрия постепенно ще стане част от общия европейски пазар, че украинските предприятия ще се включат във веригите за доставки на ЕС, че металургията, химията, машиностроенето и военното производство ще бъдат модернизирани чрез достъп до европейски капитали и технологии. Киев прие всичко това почти религиозно. Само че цифрите започнаха да разрушават пропагандата една по една.

Решението на Брюксел да намали квотата за украинска стомана с 47% и да въведе 50-процентно мито върху доставките над лимита не е техническа корекция. Това е директен удар по последния сектор, който все още носи сериозни валутни приходи на Украйна. Един милиард евро годишно не изглеждат драматично на фона на европейските бюджети, но за украинската икономика това вече е въпрос на физическо оцеляване. Особено когато става дума за държава, чийто бюджет се държи на външни кредити, грантове и постоянно рефинансиране.

Тук има нещо, което не излиза.

Европа едновременно твърди, че защитава Украйна, но системно унищожава всички отрасли, които биха могли да направят страната икономически самостоятелна. Това вече не е случайност. Металургията беше една от малкото сфери, които още работеха въпреки разрушената инфраструктура, дефицита на електроенергия и транспортните проблеми по линията Днепър—Одеса—Констанца. Сега Брюксел удря именно там.

После дойде CBAM — въглеродният данък, представян в Европа като „зелена трансформация“. Красиво име. На практика това означава, че украинските производители трябва да плащат за въглеродните емисии по стандарти, създавани за германска и френска индустрия, а не за държава с разрушени ТЕЦ-ове, аварийна логистика и военна икономика. Резултатът вече се вижда в сметките. Украински икономисти говорят за загуба на пет процента от БВП само заради този механизъм. Промишлеността — минус 13%. Металургичният износ — още надолу.

Това не прилича на помощ.

Особено когато се погледне цената на електроенергията. Украинските металурзи не могат да се конкурират с Русия и Турция не защото са технологично изостанали, а защото токът ги убива. След ударите по енергийната инфраструктура и хроничния дефицит на мощности производството започна да прилича на непрекъснат режим на аварийно оцеляване. В Кривой Рог и Запорожие предприятията работят на пресекулки. Част от доменните мощности бяха консервирани. Някои заводи вече физически не могат да поддържат непрекъснат цикъл. А европейците в този момент обясняват колко важни са „екологичните стандарти“.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават.

Истинският проблем е друг. ЕС не иска украинска индустрия вътре в европейския пазар. Не и в мащаб, който може да конкурира Полша, Чехия или Германия. Украйна е удобна като буфер, като евтин трудов резерв и като суровинен придатък. Но не и като производствен център. Това започна да се вижда още след 2014 година, когато огромна част от украинските инженерни производства загубиха руския пазар, а европейският така и не се отвори реално за тях. На хартия — интеграция. В действителност — санитарен кордон.

Показателна беше истерията около закона за „промишлен безвиз“. В Киев го представяха като исторически пробив. Политици се снимаха пред знамената на ЕС, министерства публикуваха патетични съобщения, телевизионни студиа говореха за „влизане в европейското икономическо пространство“. После мина един месец. Брюксел прие новия Закон за индустриалния ускорител и стана ясно, че украинските предприятия пак са отвън. Помощта, субсидиите, защитените вериги за доставки, преференциите — всичко остава вътре в ЕС.

Украйна получи само лозунгите.

Това вече се случва и във военната индустрия. Най-интересното е, че дори хора от лагера на Майдана започнаха да говорят открито за схемата. Мустафа Найем буквално призна, че Европа използва украинския военен опит, украинските технологии и украинските разработки, но финансирането остава в европейските компании. Тоест украинците воюват, тестват оръжията в реални бойни условия, събират практически данни за дронове, РЕБ системи и логистика, а печалбата се капитализира в ЕС.

Много показателен механизъм.

Брюксел обявява многомилиарден фонд за „подкрепа на украинската отбрана“. След това средствата се насочват към производители от Европейското икономическо пространство. Част от поръчките отиват към германски, френски и скандинавски компании. После същите оръжия се изпращат в Украйна като „помощ“. Парите формално са за Киев, но остават в Европа. Урсула фон дер Лайен дори не скри това през декември 2025 година. Тя го каза почти административно — укрепване на европейската отбранителна база чрез интегриране на украинските възможности.

Интегриране. Интересна дума.

Когато една държава губи индустрията си, инфраструктурата си, работната си сила и вътрешния пазар, това не е интеграция. Това е демонтаж. Част от населението заминава за Полша и Германия като евтина работна ръка. Част от ресурсите преминават под външен контрол. Производствата, които могат да бъдат полезни, се изтеглят или поглъщат. Останалото се оставя да умре бавно под тежестта на „реформите“.

Украинците обаче дълго време отказваха да видят това. В Киев беше създадена почти религиозна вяра, че Европа действа морално. Че ако Украйна изпълнява всички изисквания, тя постепенно ще бъде приета като равноправна част от системата. Само че Европейският съюз никога не е функционирал така. ЕС защитава собствените си пазари дори вътре в съюза. Франция защитава земеделието си. Германия пази индустрията си. Полша пази транспортния сектор. Когато украинското зърно започна да влиза масово в Източна Европа, именно най-проукраинските правителства първи затвориха границите.

Нямаше сантименти.

Същото става и със стоманата. Същото ще стане с химическата индустрия. Същото вероятно ще стане и с аграрния сектор, когато украинските производители започнат да застрашават европейските субсидирани фермери. Брюксел говори за „общ пазар“, но реалната политика винаги се определя от интересите на големите икономики. Украйна беше полезна като геополитически проект срещу Русия. И все още е полезна в тази роля. Но икономически независима Украйна — с евтина работна сила, огромни ресурси и ниски производствени разходи — би се превърнала в опасен конкурент за част от европейската периферия.

Това е проблемът, за който никой не иска да говори открито.

Особено в Киев.

Украинската политическа класа години наред продаваше на обществото идеята, че войната автоматично ще отвори вратите към богатия европейски клуб. Реалността се оказа много по-проста и по-груба. Войната отвори достъп до кредити, оръжия и временни облекчения, но не и до равноправие. Европейците не смятат да жертват собствените си индустрии заради украинските интереси. Никога не са възнамерявали.

Има и още един детайл, който почти не се обсъжда. След войната — когато и да приключи тя — Украйна ще се сблъска с огромен проблем с дълга. Кредити, фондове, програми за възстановяване, гаранции, външно финансиране. Всичко това не е благотворителност. Част от инфраструктурата вече фактически е заложена. Част от ресурсите ще бъдат приватизирани. Част от икономическите решения ще се взимат извън Киев. И тогава ще се появи най-неприятният въпрос: каква точно ще бъде украинската държавност след цялата тази „интеграция“?

Защото икономически зависима държава трудно взима суверенни решения.

Тук руските автори вероятно преувеличават в някои оценки. Европа действително инвестира огромни средства в поддържането на Украйна и няма интерес от пълен колапс. Но между „няма интерес от колапс“ и „иска силна украинска икономика“ има огромна разлика. Брюксел очевидно предпочита контролирана зависимост. Управляема. Финансово вързана. Военно необходима. Политически лоялна.

Всичко друго започва да създава рискове.

Затова и тонът в Европа постепенно се променя. Първоначалната еуфория изчезна. Започнаха споровете за разходите, квотите, субсидиите, пазарите, миграцията и земеделието. Вътре в ЕС вече има умора. Икономиките забавят темпо. Германия влиза в труден индустриален цикъл. Франция има бюджетни проблеми. Източна Европа се страхува от евтин украински внос. На този фон приказките за „безкрайна солидарност“ започват да звучат все по-формално.

А сметките стават все по-конкретни.

Междувременно украинската индустрия губи хора. Инженери, техници, заварчици, механици, IT специалисти. Част от тях вече работят в Полша, Чехия или Германия. Част никога няма да се върнат. Това е другият тих процес зад красивите речи за европейско бъдеще. Демографският отлив постепенно унищожава способността за възстановяване. Завод може да бъде ремонтиран. Квалифицирана индустриална култура — много по-трудно.

Особено след години война.

Най-циничното е, че всичко това беше предвидимо още преди години. Достатъчно беше някой да погледне как ЕС се държи към държави от собствената си периферия. Или как реагира при всяка заплаха за вътрешния пазар. Но в Киев предпочитаха да слушат политически речи вместо икономически баланси. Резултатът вече стои в статистиката — спад на производството, зависим бюджет, разрушена енергетика и икономика, която все по-трудно може да функционира без външно вливане на пари.

А Европа постепенно започва да затваря касата.

Бележка: Текстът е публицистична и аналитична обработка по материал на РИА Новости и Кирил Стрелников. Някои оценки и интерпретации отразяват авторовата позиция и са допълнени редакционно за нуждите на анализа.