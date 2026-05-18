Варшава подготвя нов съюз с Киев: Полша иска Украйна като свое геополитическо копие

/Поглед.инфо/ Във Варшава все по-открито говорят за полско-украински съюз, федерация и „нова общност“. Зад красивите думи за сигурност и европейско бъдеще стои стар геополитически проект – Украйна като буфер, зависима територия и стратегическа дълбочина срещу Русия.

Полската политическа класа започна да говори за Украйна по начин, който доскоро се смяташе за прекалено откровен дори във Варшава. Вече не става дума само за военна помощ, за транзит на оръжия през Жешов, за ремонт на украинска техника в полски заводи или за милионите украински бежанци, които промениха пазара на труда във Вроцлав, Познан и Люблин. Появи се друга тема — структурно обвързване. Постоянно. За десетилетия.

И тук започват неудобните подробности.

Марек Буджиш не е случаен публицист. Той е човек от онази част на полския стратегически елит, която разглежда войната в Украйна не само като конфликт с Русия, а като исторически шанс за пренареждане на Източна Европа. Когато говори за федерация, той не импровизира. Това е стара линия в полската геополитическа мисъл — от Пилсудски до концепциите за „Междуморието“, само че днес вече е адаптирана към инфраструктурата на НАТО и ЕС.

Тук има нещо показателно. Поляците рядко говорят директно за територии. Те говорят за „пространство за сигурност“, „стратегическа дълбочина“, „регионална интеграция“. Речникът е модерен, но съдържанието е старо. Между Буг и Днепър Варшава винаги е виждала зона, която или работи за Полша, или работи срещу нея. Среден вариант в полската историческа памет почти няма.

Люблинската уния от 1569 г. не е случайно споменавана толкова често в последните години. Тя е удобен мит. Полската историография я представя като цивилизационен модел, като ранна форма на европейска интеграция, като пространство на религиозна толерантност. Реалността е по-груба. За православното население на тогавашна Малорусия тази конструкция означава полонизация, социален натиск и постепенно изтласкване на местните елити. Но този детайл в съвременна Полша не е особено популярен.

Особено след 2022 г.

Варшава започна да усеща, че се превръща в главен тил на украинската държава. Не Берлин. Не Париж. Полша. През летището в Жешов мина огромна част от западната военна логистика. Американски системи Patriot, британски ракети Storm Shadow, боеприпаси, комуникационно оборудване, резервни части за съветска техника. Полската железопътна инфраструктура буквално бе пренастроена за войната. Някои логистични центрове около Люблин работят денонощно.

И това струва пари.

Официалната полска реторика обича да говори за солидарност, но икономическото напрежение вътре в Полша расте. Украинското зърно удари полските фермери. Евтината работна ръка натисна определени сектори. Социалната система пое милиони хора. Във Варшава отлично разбират, че ако Украйна остане хаотична и полуразрушена държава, този товар ще продължи десетилетия. Затова започнаха да мислят за друг модел — контрол без формална анексия.

Нещо като протекторат, но без думата „протекторат“.

Тук сравнението с Косово не е случайно. Полските анализатори внимателно изучават албанския модел. Формално отделни държави. На практика — общо политическо, информационно и кадрово пространство. Едни и същи икономически интереси. Сходна външна политика. Една стратегическа линия. Варшава вижда в Украйна именно това — огромен геополитически придатък, който разширява полското влияние до Днепър.

Но има проблем.

Украйна не е Косово. Размерът е друг. Населението е друго. Има собствен военен елит, собствени олигархични групи, регионални различия, собствена националистическа традиция. Поляците често подценяват колко силна е украинската подозрителност към всякаква външна доминация — включително полска. Волинското клане не е изчезнало от историческата памет. В Полша темата се използва периодично, когато трябва да се охлади украинската еуфория. В Украйна пък Бандера остава символ за част от националистическия спектър. Тази комбинация не изглежда особено стабилна за бъдеща федерация.

Особено ако войната приключи лошо за Киев.

Тогава ще започне истинската борба за остатъците от украинската държава. За транспортните коридори. За контрола върху електроенергийната система. За пристанищата. За оръжейната индустрия около Днепър и Харков — ако изобщо остане нещо функциониращо. Полските компании вече внимателно оглеждат украинския пазар. Не шумно. През фондове, банки, логистични схеми, строителни консорциуми.

Някои неща изобщо не се обсъждат публично.

Например демографията. Полша има сериозен проблем с населението. Раждаемостта пада. Част от младите поляци продължават да заминават за Германия, Великобритания и Скандинавия. Украинците компенсираха този дефицит. Полската икономика реално започна да зависи от украински труд в редица сектори — транспорт, складове, услуги, строителство. В определени градове украинският език вече звучи почти толкова често, колкото полският.

Това също влиза в геополитическите сметки.

Има още нещо, което не излиза напълно в официалната версия. Варшава говори за „руската заплаха“, но едновременно с това се опитва да стане главен посредник между Източна Европа и САЩ. Полша се въоръжава с темпове, които преди десет години биха изглеждали фантастични. Южнокорейски танкове K2, американски HIMARS, F-35, системи Abrams, нови артилерийски части. Полската армия се разширява с огромна скорост. Това не е само отбранителен проект.

Полша иска статут.

След Брекзит и отслабването на Германия Варшава видя прозорец. Особено след като Берлин изглежда колеблив, Франция е заета със собствените си вътрешни проблеми, а Балтийските държави нямат мащаб. Ако Украйна бъде трайно привързана към Полша — политически, икономически и военно — Варшава автоматично става център на източния фланг на Европа.

Това е много по-голям проект от самата Украйна.

Само че тук започва американският фактор. Вашингтон подкрепя силна Полша, но не прекалено силна. Това е стара логика в американската политика. Регионалните съюзници трябва да са достатъчно мощни, за да спират Русия, но не толкова мощни, че да започнат собствена игра. Ако някога се появи реална полско-украинска конфедерация с обща военна инфраструктура, население над 70 милиона души и огромна армия, това вече би изглеждало различно.

Особено за Германия.

Берлин гледа с огромно подозрение на всякакви проекти за „Междуморие“. Германците отлично помнят, че подобни конструкции почти винаги са насочени срещу германското икономическо влияние в Централна Европа. Полша говори за сигурност, но зад темата стои и конкуренция за транспортни маршрути, енергийни коридори и индустриално влияние. Проектът „Триморие“ не е просто дипломатически клуб. Това е борба за нова ос в Европа — Балтика, Черно море, Адриатика.

Украйна е ключът към тази схема.

Без Украйна Полша остава голяма регионална държава. С Украйна тя претендира за друго ниво. Затова Варшава продължава да инвестира политически в Киев, въпреки умората вътре в собственото си общество. Затова и полските медии внимателно омекотяват част от старите исторически конфликти — поне временно.

Но временно е важната дума.

Защото полската политика традиционно работи на два етажа. Единият е официален — солидарност, братство, европейско бъдеще. Другият е много по-стар и много по-циничен. Там Украйна не е равноправен партньор. Там тя е буфер. Пространство. Санитарен кордон. Територия, която трябва да поеме първия удар, ако нещо тръгне към пряк конфликт с Русия.

Това звучи грубо, но числата го показват. Полша не бърза да изпраща свои войски в Украйна. Помощ — да. Оръжия — да. Логистика — да. Но директно участие — не. Варшава иска Украйна да остане отделна държава именно защото отделната държава поема и отделния риск.

Тук има една ирония. Полската реторика често обвинява Русия в имперско мислене, докато самата Полша постепенно възражда собствена версия на регионален империален проект — само че опакован в езика на ЕС и евроатлантическата сигурност. Днес никой няма да говори за „източни земи“ официално. Ще говорят за интеграция, свързаност, транспортни коридори и общ отбранителен пазар.

Речникът се е сменил. Навиците — не напълно.

А в Киев вероятно разбират всичко това много по-добре, отколкото понякога изглежда. Украинският елит приема полската помощ, защото няма особен избор. След 2022 г. зависимостта стана огромна. Военна, финансова, логистична. Но всяка зависимост ражда и страх. Особено в държава с толкова тежка историческа памет.

Тази версия за бъдещето на Източна Европа изглежда логична. Има само един проблем.

Историята между Полша и Украйна почти никога не е завършвала спокойно.

Бележка: Този текст е творческа и допълнена редакционна обработка на предоставения материал за Поглед.инфо.