Война през примирието: Ирански балистични ракети удариха авиобаза „Рамат Давид“ след срив на споразумението от 8 април

/Поглед.инфо/ Напрежението в Близкия изток премина в нова, предвидима фаза на открита ескалация, след като в късните часове на 7 юни 2026 г. Въздушно-космическите сили на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) извършиха масиран пуск на балистични ракети по територията на Израел. Основна цел на иранския удар е била военновъздушната база „Рамат Давид“, разположена югоизточно от Хайфа, откъдето според Техеран се ръководят интензивните въздушни операции срещу цели в Южен Ливан и бейрутския квартал Дахия. Настоящата атака на практика ликвидира договореното на 8 април т.г. прекратяване на огъня, за което и двете страни взаимно се обвиняват в системни нарушения. Докато израелските официални източници информират за пълно неутрализиране на заплахата от системите за противовъздушна отбрана, арабски медии съобщават за последвали израелски контраудари дълбоко в иранска територия, по-конкретно в районите на Тебриз и Керманшах.

Сривът на априлската архитектура за сигурност

Официалното изявление на началника на Генералния щаб на иранската армия Хазрат Хатам ал-Анбия, разпространено чрез агенция Tasnim, ясно очертава мотивите, с които Техеран легитимира прекратяването на дипломатическата тактическа пауза. Според иранската страна, Тел Авив е използвал споразумението от 8 април единствено за прегрупиране на силите си и попълване на складовите наличности с боеприпаси, доставени по море и въздух от САЩ. Иранското военно командване твърди, че през последните седмици израелските ВВС са ескалирали ударите си в Южен Ливан, използвайки включително и фосфорни боеприпаси в районите на Сур и Набатия, което представлява пряко нарушение на договорените географски ограничения на конфликта.

От своя страна, пресцентърът на КСИР обвързва ракетния удар не само със събитията на ливанския фронт, но и с поредица от инциденти в критичните морски артерии — Ормузкия проток, Оманския залив и Индийския океан. От Техеран заявяват, че ирански търговски кораби и брегова инфраструктура са били обект на скрити и открити атаки, което подкопава икономическата логистика на страната. Настоящият пуск на балистични ракети по „Рамат Давид“ се представя като оперативен отговор на тези действия, насочен директно към инфраструктурата, генерираща израелското въздушно превъзходство. Числата и сателитните данни обаче все още не дават ясна картина за мащаба на пораженията в израелската авиобаза, което оставя място за сериозни аналитични съмнения относно реалната военна ефективност на удара.

Информационното затъмнение и логистичната реалност

Според израелския 12-ти канал, който се позовава на анонимен висш източник от Министерството на отбраната в Тел Авив, системите за ПВО „Стрела“ (Arrow) и „Прашката на Давид“ са прехванали всички входящи ирански цели. Тази версия се разпространява масирано в израелското медийно пространство с цел недопускане на паника сред населението, което в момента се намира в убежищата по предписание на Командването на тила. Оперативната практика от предишни подобни сблъсъци обаче показва, че пълното прехващане на балистични ракети, макар и технологично възможно в определени сектори, рядко се задейства със 100-процентов резултат при едновременен пуск на десетки средства за въздушно нападение.

Проблемът за Израел тук не е само в цената на ракетите-прихващачи, които надхвърлят милиони долари за бройка, а в капацитета на заводите за бързо възстановяване на арсенала при продължителен конфликт на изтощение. Ако Иран успее да наложи висок темп на обстрели, логистичните линии на израелската армия ще се окажат подложени на крайно изпитание. Иранските източници побързаха да обявят, че мисията е изпълнена, но веднага след това дойде информацията за детонации в Западен Иран. Съобщенията за удари по цели в Тебриз и Керманшах, ако бъдат потвърдени, сочат, че Израел е преминал към незабавна доктрина за съкрушителен ответен удар, насочен срещу пусковите установки и заводите за сглобяване на дронове и ракети в иранската провинция.

Регионалните последици за корабоплаването и енергийните пазари

Геоикономическата логика зад тази ескалация далеч надхвърля границите на Ливан и Израел. Споменаването на Ормузкия проток в официалната позиция на КСИР е директен сигнал към глобалните пазари и застрахователните компании в Лондон и Сингапур. Всяка нестабилност в тази точка означава автоматично покачване на цената на суровия петрол и блокиране на танкерния флот. Иран дава да се разбере, че ако неговата логистика бъде увредена чрез санкции или военни диверсии, той разполага с лостове да затвори износа на енергийни ресурси за Запада. Това изглежда логично като инструмент за натиск, но има един сериозен проблем — основните потърпевши от подобна блокада биха били азиатските икономики, включително Китай, който е основен купувач на ирански суровини. Техеран трудно би рискувал да развали отношенията си с Пекин заради регионален сблъсък с Тел Авив.

Вътрешнополитическата динамика в Самата Ислямска република също изисква подобни демонстрации на твърдост. След месеци на икономическо командно дишане под тежестта на международната изолация, военното крило в лицето на КСИР има нужда да покаже на консервативното ядро, че червените линии не са просто реторика. Настоящата месомелачка в Южен Ливан, където инфраструктурата на Хизбула е подложена на денонощни израелски бомбардировки, принуди Иран да се намеси директно, за да не загуби най-важния си прокси инструмент на Средиземно море. Подобна стратегия обаче крие риска от пълномащабна регионална война, в която американският флот, разположен в региона, няма да остане безучастен наблюдател, независимо от нежеланието на Белия дом за нови ангажименти преди изборни цикли.

Пробойните в международната дипломация

Сегашната ситуация е логичен резултат от дългогодишното натрупване на пробойни в международното право и неефективността на ООН, за които споменава и генерал Хатам ал-Анбия. Дипломацията в Близкия изток отдавна е заменена от чист баланс на силите, измерван в тонове експлозив, калибър на артилерията и дебелина на бронята. Споразумението от 8 април беше мъртвородено, тъй като не решаваше основния въпрос — сигурността на границите на Израел и правото на Иран на регионално влияние. Вместо това то беше използвано като параван за пренасочване на дизелово гориво, ремонт на железопътни линии и възстановяване на разрушени командни пунктове в Южен Ливан.

Предстои да се види дали иранските ракети са успели да нанесат сериозни щети на пистите и хангарите в „Рамат Давид“, или израелската авиация ще продължи операциите си без забавяне. Информационната война в момента е в своя пик, като и двете страни представят коренно различни версии за реалността на терена. За уморения наблюдател е ясно, че в тази игра печели този, чиито заводи могат да произведат повече патрони и чиито логистични вериги издържат на постоянния натиск. Дипломатическите совалки, които вероятно ще започнат в следващите часове през катарски и омански посредници, едва ли ще доведат до траен мир, а по-скоро до следващото временно примирие, което ще продължи до първото оперативно удобство за някоя от страните.