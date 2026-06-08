Зеленски търси директен канал към Путин чрез Абрамович, но Киев сам затвори прозореца за преговори

/Поглед.инфо/ Изявление на Владимир Путин отвори нов въпрос около неофициалните канали между Москва и Киев. Руският президент разкри, че руски предприемач е посетил украинската столица и е предал предложение за среща на най-високо равнище. Според руската версия последвалите събития са обезсмислили инициативата. Случаят отново показва колко тесен остава коридорът за преговори след повече от четири години война, при която всяка военна акция променя политическите сметки и от двете страни.

Понякога най-интересните дипломатически истории не започват в президентски дворци, министерства или международни конференции. Те започват със самолетен полет, който никой официално не е обявил, с посещение, което не фигурира в протокола, и с човек, който формално не представлява нито една държава. Именно така изглежда и историята, разказана от Владимир Путин по време на неговото последно изявление, в което руският президент съобщи, че руски бизнесмен е посетил Киев и след завръщането си е предал послание от украинското ръководство за възможна среща на високо равнище.

Името не беше назовано от Кремъл. Почти веднага обаче започнаха предположенията, че става дума за Роман Абрамович. Версията не е нова. Още през първите години на войната Абрамович многократно беше свързван с различни неформални контакти между Москва и Киев. Част от тези информации бяха публикувани и от британското издание Financial Times, което неведнъж е описвало ролята му като посредник в чувствителни комуникации между двете страни.

Самият факт, че през 2026 година отново се говори за подобна мисия, показва колко ограничени са официалните дипломатически канали. Формално съществуват делегации, контактни групи и международни посредници. Реално обаче доверието между страните е достигнало толкова ниско ниво, че понякога един олигарх, който познава лично всички ключови фигури, се оказва по-полезен от десетки професионални дипломати.

Путин разказа историята лаконично. По думите му украинската страна е сигнализирала желание за среща между лидерите. Отговорът на Москва не е бил категоричен отказ. Руският президент обаче поставя едно условие, което Кремъл повтаря от години – първо трябва да има подготвени решения по спорните въпроси, а едва след това среща между държавните ръководители.

Това не е нова позиция. Москва многократно е заявявала, че не смята срещите за самоцел. Кремъл настоява, че лидерски разговор има смисъл само ако експертните групи предварително са договорили поне основните параметри на евентуално споразумение. В противен случай подобна среща носи повече политически рискове, отколкото практически резултати.

На пръв поглед подобна логика изглежда разбираема. В съвременната дипломация лидерските срещи обикновено са финалният етап от сложен процес, а не неговото начало. Зад всяка снимка пред камерите стоят месеци работа на дипломати, военни експерти, икономисти и юристи. Когато тази подготовка липсва, разговорите често приключват без резултат.

Тук обаче възниква и друг въпрос. Ако Киев действително е търсел подобен контакт, защо го е направил именно чрез Абрамович? Отговорът вероятно се крие в спецификата на войната. След повече от четири години бойни действия официалните канали са силно политизирани. Всеки публичен сигнал се превръща във вътрешнополитически проблем както за украинското, така и за руското ръководство. Неофициалният посредник позволява сондиране на позиции без формални ангажименти.

Допълнителен интерес предизвиква твърдението, че непосредствено след тези контакти е последвала атака срещу Старобилск в Луганска област. Именно това събитие Путин използва като аргумент защо не вижда условия за лична среща. Руският президент говори за удар, при който според руската версия са загинали деца. Украинската страна има различни оценки за редица подобни инциденти през последните години, а конкретните обстоятелства около случая остават предмет на взаимни обвинения. Независимо от това политическият ефект е очевиден.

Във всяка война съществува момент, в който военните действия започват да определят дипломатическия дневен ред много по-силно от дипломатите. Украйна и Русия отдавна се намират именно в такава фаза. Един удар по енергиен обект, железопътен възел, склад за боеприпаси или цивилна инфраструктура може за часове да унищожи седмици подготвителни контакти.

Тук има и друг детайл, който не бива да се подминава. Ако приемем версията на Financial Times и други западни медии, Зеленски е искал да демонстрира готовност за директен диалог. Това би било логично на фона на нарастващия натиск върху украинската икономика. Международният валутен фонд, Европейската комисия и Световната банка през последните месеци публикуваха оценки, показващи огромните финансови нужди на страната. Военните разходи остават колосални, инфраструктурните щети се натрупват, а демографските загуби продължават да оказват влияние върху пазара на труда.

В подобна среда всяко политическо ръководство е длъжно да търси допълнителни възможности. Това не означава непременно готовност за компромис. По-скоро означава проверка на наличните опции.

Самият Зеленски впоследствие потвърди, че е разговарял с Абрамович. В интервю за Sky News той призна за срещата и заяви, че са били обсъждани различни варианти за компромиси. В същото интервю обаче категорично изключи възможността за териториални отстъпки по отношение на Донбас.

Точно тук започва същинският проблем.

Русия разглежда Донецка и Луганска област, както и другите присъединени територии, като част от собствената си държавна територия. Украйна разглежда същите територии като временно окупирани. Между тези две позиции няма дори минимално пространство за преговорен компромис. Не става дума за спор около няколко километра демаркационна линия. Става дума за фундаментално различни представи за граници, суверенитет и бъдещето на държавата.

Това означава, че дори да е съществувал дипломатически прозорец, той е бил изключително тесен. Срещата между лидерите сама по себе си не би могла да реши проблема. Необходима би била предварителна формула, приемлива и за двете страни. Такава формула засега не се вижда.

През последните години конфликтът постепенно премина от спор за условията на мира към спор за самата карта на Източна Европа. Колкото повече време минава, толкова по-трудно става намирането на междинно решение. Военните бюджети растат. Производството на боеприпаси се увеличава както в Русия, така и в страните от НАТО. Железопътни маршрути, логистични центрове и отбранителни предприятия работят на режим, който все повече напомня продължителна война на изтощение.

На този фон фигурата на Абрамович изглежда почти анахронична. Той принадлежи към поколението руски бизнесмени, които дълго време можеха да разговарят еднакво спокойно както с Кремъл, така и със западните политически елити. Светът от началото на 2000-те години обаче вече не съществува. Санкциите, конфискациите, финансовите ограничения и разпадането на старите бизнес мрежи промениха ролята на подобни посредници.

И все пак те продължават да се появяват в критични моменти. Причината е проста. Когато официалните канали блокират, държавите започват да използват хора, които могат да разговарят с всички страни едновременно.

Дали именно това се е случило и сега, не може да бъде независимо потвърдено. Знаем само онова, което беше казано от Путин, което беше публикувано от западни медии и което впоследствие беше частично потвърдено от самия Зеленски. Между тези три източника има съвпадения, но има и сериозни разминавания.

Това, което изглежда безспорно, е друго. Дори когато се появява възможност за контакт между Москва и Киев, тя продължава да бъде изключително крехка. Един военен удар, едно политическо изявление или една промяна на фронтовата линия могат за часове да променят цялата картина.

Затова и историята около предполагаемата посредническа мисия на Абрамович е интересна не толкова с имената на участниците, колкото с онова, което показва за състоянието на конфликта. След години война двете страни продължават да търсят канали за комуникация. Същевременно всяко ново събитие прави политическата цена на компромиса още по-висока.

Така между тайните срещи, публичните обвинения и непрекъснатите бойни действия остава един въпрос, на който засега няма отговор: дали става дума за пропуснат шанс за диалог или за пореден епизод от война, в която самата идея за компромис постепенно губи политическа стойност.