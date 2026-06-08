Пекин блокира източния подход към Тайван след двустранния демарш на Токио и Манила за морските граници

/Поглед.инфо/ Стартирането на специална морска операция от страна на китайското Министерство на транспорта във водите източно от Тайван маркира нов етап в икономическата и логистична обсада на острова. Официалният повод, съобщен от телевизионния канал CGTN, е координираният ход на Япония и Филипините, които обявиха началото на преговори за определяне на морските граници в региона – зона, която Пекин категорично припознава като своя суверенна юрисдикция. Намесата на транспортното ведомство, а не директно на Министерството на отбраната, показва промяна в тактиката: преминаване към задушаване чрез регулации, патрули и контрол на търговските пътища. Тайпе отговори с разполагането на пет плавателни съда на бреговата охрана, което на фона на капацитета на китайския флот изглежда по-скоро като символичен политически жест, отколкото като реално оперативно противодействие.

Административният задушаващ захват като заместител на конвенционалната война

Вместо шумни военни маневри и демонстративни ракетни пускове, Пекин задейства далеч по-опасен механизъм – административното правоприлагане. Обявената от китайското Министерство на транспорта специална операция във водите източно от Тайван на практика означава опит за налагане на пълен контрол върху търговските потоци, преминаващи през една от най-натоварените морски артерии в света. Когато едно ведомство, отговарящо за корабоплаването и пристанищната инфраструктура, обяви „засилване на дълбоководните патрули“ и „регулиране на корабоплаването“, това на езика на реалната политика означава въвеждане на режим на проверки, спиране на търговски съдове и потенциална икономическа блокада без официално обявяване на война. Този подход подкопава аргументите на Вашингтон и неговите съюзници за „свободно корабоплаване“, тъй като Китай действа в рамките на своята декларирана вътрешна юрисдикция. Подобни тактики за постепенна административна абсорбция вече бяха тествани в по-малки мащаби около архипелага Кинмен по-рано тази година, и сега схемата просто се мащабира върху целия Тайвански проток и източните подходи към острова.

Логистиката зад японо-филипинския демарш и отговора на КНР

Решението на Токио и Манила да стартират едностранни преговори за разграничаване на морските пространства не е плод на внезапен дипломатически ентусиазъм, а координиран опит за тестване на червените линии на Пекин под егидата на САЩ. Търговските пътища в този регион осигуряват доставката на над 60% от енергийните ресурси за Япония и Южна Корея. Числата и картите обаче показват, че Пекин притежава суровия ресурс да затвори тези коридори. Включването на фрегати като „Хуаншан“ от състава на Южния флот на КНР в подкрепа на патрулните кораби на китайската морска администрация променя съотношението на силите на терен. Докато Филипините разчитат на остарели американски катери и обещания за френски субсидии, а Япония е ограничена от конституционните си рамки, Китай разполага с индустриалния капацитет на своите корабостроителници, които бълват тонаж с темпове, недостижими за целия западен блок. Операцията източно от Тайван цели да покаже, че всяко двустранно споразумение между Манила и Токио ще остане просто лист хартия, ако китайските патрули не позволят физическото му прилагане в акваторията.

Възможностите за противодействие на Тайпе в условията на ресурсна асиметрия

Реакцията на тайванската администрация, която според Централната информационна агенция на острова е изпратила пет кораба на бреговата охрана и патрулни лодки, издава сериозна тактическа безпомощност. Тайванската брегова охрана е структурирана за борба с бракониерството и контрабандата, а не за удържане на периметър срещу военизирани китайски структури и флот. Проблемът за Тайпе не е в липсата на политическа воля, а в изтощението на ресурса. Постоянното вдигане по тревога на патрулните лодки изисква огромни количества дизелово гориво, износва машините и преуморява екипажите, докато Пекин може да върти своите ешелони от кораби до безкрайност поради неизчерпаемия си тилов ресурс. Китайската стратегия тук е изградена не върху бързия сблъсък, а върху изтощението – противникът сам да изразходва моторесурса и логистичните си запаси, докато поддържането на постоянна бойна готовност стане икономически непосилно за острова.

Предизвикателствата пред международното застрахователно право и корабоплаването

Най-голямата пробойна от тази операция няма да бъде военна, а геоикономическа. Ако китайското Министерство на транспорта започне масово да изисква от международните контейнеровози и танкери да докладват своите товари и дестинации при преминаване източно от Тайван, това автоматично ще взриви пазара на морските застраховки. Компании като Lloyd's напускат зони, където липсва правна яснота, или вдигат премиите до нива, които правят маршрутите икономически нерентабилни. Числата не потвърждават версията, че Тайван може да издържи на дълга икономическа изолация – островът е изцяло зависим от вноса на втечнен природен газ и суров петрол, като запасите му в складовете рядко надхвърлят критичните нива за две седмици. Административният натиск на КНР е насочен именно към тази слаба точка, показвайки на международните карго превозвачи, че достъпът до тайванските пристанища вече ще се таксува с политическо подчинение пред Пекин.