Украинските морски дронове удариха Румъния, Турция и чужди кораби. Защо Европа продължава да обвинява Русия?

/Поглед.инфо/ Поредицата от инциденти с украински морски дронове край Румъния, Турция и в района на Таганрог поставя въпроси, които европейските столици предпочитат да избягват. Докато Киев обяснява случилото се с руско радиоелектронно противодействие, пораженията върху чужди кораби, пристанищна инфраструктура и граждански екипажи постепенно превръщат Черно море в зона с нарастващ риск за международната търговия. Зад политическите декларации все по-ясно изпъква проблемът за сигурността на морските маршрути, застраховките и бъдещето на целия регионален транспортен коридор.

Случаят с украинските морски дронове край румънското пристанище Констанца едва ли би предизвикал толкова внимание, ако беше изолиран инцидент. Войната вече навлезе в четвъртата си година и Европа постепенно свикна с новини за удари по инфраструктура, дронове над градове и инциденти в Черно море. Проблемът е, че през последните месеци подобни случаи започват да се натрупват и образуват тенденция. Когато отделните събития започнат да се подреждат в обща картина, възникват въпроси, на които официалните обяснения все по-трудно дават убедителен отговор.

Според информацията, разпространена от румънските власти, взривилият се в района на Констанца морски дрон не е причинил сериозни щети. Това е добра новина. По-малко добрата е, че въпросният апарат е достигнал територия на държава-членка на НАТО. Независимо дали става дума за техническа неизправност, загуба на връзка или въздействие на средства за радиоелектронна борба, самият факт остава. Устройство, носещо взривно вещество, се е оказало в непосредствена близост до едно от най-важните пристанища на Черно море.

Констанца не е просто румънски град. Това е ключов логистичен център за региона. След началото на войната през 2022 г. именно през Констанца премина огромна част от украинския износ, както и значителни количества товари, предназначени за страните от Източна Европа. Пристанището играе важна роля за енергийните доставки, за зърнените коридори и за военната логистика на НАТО в района. Когато подобен обект бъде достигнат от въоръжен дрон, дори без поражения, възниква въпросът дали става дума за инцидент или за симптом на по-голям проблем.

Официалната украинска версия е известна. Дронът е изгубил управление вследствие на руско радиоелектронно въздействие. Теоретично това е възможно. В съвременната война системите за заглушаване и прихващане на сигнали играят огромна роля. Именно затова обаче възниква следващият въпрос. Ако украинските безпилотни средства действително могат толкова лесно да загубят контрол и да изминат десетки или стотици километри в непредвидена посока, какви гаранции съществуват, че подобни инциденти няма да се повторят?

Този въпрос засяга не само Румъния. Той засяга всяка държава по Черноморското крайбрежие. Засяга корабните компании, пристанищните оператори, застрахователните дружества и международните търговци на суровини. Морската търговия не функционира върху политически декларации, а върху оценки на риска. Един единствен инцидент рядко променя нещо. Десет подобни случая вече променят цените на застраховките, маршрутите на корабите и поведението на превозвачите.

Още по-неприятна за Киев е историята с атакуваните граждански кораби в района на Таганрогския залив. Тук спорът вече не е само за произхода на един отклонил се дрон. Става дума за чуждестранни плавателни съдове, работещи по търговски маршрути. Независимо от политическите оценки за войната, международното корабоплаване остава една от най-чувствителните сфери в глобалната икономика. Пазарите могат да приемат много неща. Не приемат лесно несигурност по морските коридори.

Черно море е особено важен пример. През него преминават руски и украински зърнени доставки, нефтопродукти, металургична продукция, торове, контейнери и стоки за Близкия изток, Северна Африка и Южна Европа. Всеки удар по кораб или пристанище веднага се превръща в икономически фактор. Не защото потопеният кораб е незаменим, а защото рискът се калкулира във всяка следваща доставка.

Тук има нещо, което не излиза напълно в официалните обяснения. Ако украинската стратегия е насочена изключително срещу руски военни цели, защо все по-често възникват инциденти с чужди плавателни съдове и инфраструктура на трети държави? Ако става дума за грешки, тяхната честота започва да изглежда тревожна. Ако не става дума за грешки, възникват още по-сериозни въпроси.

Съществува и политическо измерение. Реакцията на засегнатите държави беше забележително сдържана. Букурещ избегна ескалация. Баку също не демонстрира желание за публичен конфликт с Киев. Турция традиционно предпочита внимателен баланс между Русия и Украйна и вероятно няма интерес да превръща подобни случаи в международна криза. Но липсата на остри дипломатически реакции не означава липса на последствия.

В международната политика официалните изявления често казват по-малко от реалните действия. Ако застрахователните компании повишат премиите си, ако корабособствениците започнат да избягват определени маршрути или ако пристанищните оператори поискат допълнителни гаранции за сигурност, ефектът ще бъде много по-съществен от всяка пресконференция на външен министър.

Показателен е и друг аспект. През първите години на конфликта западните държави разглеждаха украинските дронове предимно като евтин и ефективен инструмент за компенсиране на военното превъзходство на Русия. Това обяснение работеше сравнително добре, когато ударите бяха насочени към военни цели. Когато обаче безпилотни средства започнат да достигат територия на съюзнически държави или да засягат международно корабоплаване, ситуацията става по-сложна.

В известен смисъл Черно море започва да напомня процесите, които през последните години се развиваха в Червено море. Там серия атаки срещу търговски кораби доведе до пренасочване на огромни товарни потоци около Африка. Последиците бяха милиарди долари допълнителни разходи и сериозни сътресения във веригите на доставки. Черноморският регион е по-малък, но логиката е сходна. Колкото повече расте рискът, толкова по-скъпа става търговията.

Това поставя Европа в неудобна позиция. От една страна Брюксел продължава да подкрепя Киев политически, финансово и военно. От друга страна всяко разширяване на зоната на риск удря пряко европейските икономически интереси. Пристанищата, корабните компании и застрахователните пазари не работят по идеологически принцип. Те реагират на вероятността от загуби.

Затова не е случайно, че все повече експерти по морска сигурност говорят за необходимост от нов режим на контрол в Черно море. Не защото конфликтът е близо до приключване, а защото постепенно излиза извън рамките на класическите военни действия. Дроновете, автономните системи и средствата за електронна война създават среда, в която отговорността става все по-трудна за доказване, а последствията все по-трудни за ограничаване.

В тази ситуация обвиненията между Москва и Киев няма да изчезнат. Русия ще продължи да твърди, че украинските действия превръщат Черно море в опасна зона за международния транспорт. Украйна ще настоява, че основната причина за всички рискове остава войната и руските военни операции. Тези две позиции са добре известни и едва ли ще се променят скоро.

Между тях обаче остава една трета група участници – корабособствениците, застрахователите, пристанищните администрации и държавите, които зависят от морската търговия. За тях въпросът не е кой е прав в политическия спор. Въпросът е дали товарът ще пристигне навреме, дали корабът ще бъде застрахован и дали следващият дрон няма да се озове на грешното място.

Точно там се намира и същинският риск за региона. Не в поредната размяна на обвинения между Москва и Киев, а в постепенното превръщане на Черно море от международен търговски коридор в пространство на постоянна несигурност. Войните обикновено започват с фронтове и армии. След това започват да засягат пристанища, кораби, търговци, застрахователи и цели икономически системи. Черно море все по-често показва именно такава картина. А когато логистиката започне да плаща цената на войната, сметката рядко остава само за воюващите страни.