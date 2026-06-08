БРИКС не се разпада, а расте: защо натискът на САЩ ускорява изграждането на многополюсния свят

/Поглед.инфо/ Само преди няколко месеца мнозина обявяваха БРИКС за организация, разкъсвана от вътрешни противоречия и външен натиск. Вместо разпад обаче се наблюдава обратният процес. Подготовката за срещата на върха в Ню Делхи набира скорост, Индия демонстрира все по-независима външна политика, а механизмите за разплащане извън доларовата система се развиват по-бързо от очакваното. Зад дипломатическите формулировки се очертава по-дълбока промяна в международната система.