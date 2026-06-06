/Поглед.инфо/ Поредна публикация в руското информационно пространство поставя акцент върху ролята на американските технологични компании, спътникови системи и военна помощ за Украйна. Според цитирани руски анализатори конфликтът отдавна е надхвърлил рамките на двустранна война между Москва и Киев и все повече се възприема като сблъсък между Русия и цялата западна военна, технологична и финансова инфраструктура. Зад гръмките политически декларации обаче стоят далеч по-конкретни въпроси за производството на оръжия, комуникационните системи, логистиката и ресурсите, които определят реалния баланс на силите.

Сред най-интересните особености на войната в Украйна е постепенното изместване на общественото внимание от фронтовата линия към инфраструктурата, която прави самата война възможна. В началото на конфликта публичният дебат беше концентриран върху танкове, артилерия, окопи и територии. Четири години по-късно все по-често се говори за сървъри, сателити, комуникационни мрежи, алгоритми за обработка на данни и производствени мощности. Именно в тази среда се появяват твърденията, че американските системи Starlink, платформите на Palantir и западната технологична инфраструктура са се превърнали в неразделна част от украинските военни операции.

Повод за новата вълна от коментари станаха кадри, излъчени от CNN, които според руски анализатори показват работата на украински командни центрове за управление на въздушни удари. В публикациите се обръща внимание не толкова на самите дронове, колкото на цифровата екосистема зад тях. Според тази интерпретация именно обработката на огромни масиви информация, събирането на данни в реално време и координацията между различни разузнавателни канали осигуряват предимство на украинските сили.

Тук обаче възниква първото противоречие. В публичното пространство често се създава впечатление, че съвременната война може да бъде спечелена чрез технологии. Реалността на бойните действия показва нещо по-различно. Нито един сателит не произвежда снаряди. Нито една система с изкуствен интелект не ремонтира разрушени електропреносни мрежи. Нито една цифрова платформа не заменя недостига на хора на фронта. Технологиите могат да увеличат ефективността, но не отменят класическите закони на индустриалната война.

През последните две години европейските държави започнаха ускорено възстановяване на военните си производствени мощности. Германия увеличи бюджетите за отбрана. Полша стартира мащабни програми за превъоръжаване. Франция разширява производството на артилерийски боеприпаси. Чехия организира международни схеми за доставки на снаряди за Украйна. Великобритания инвестира в производствени вериги за ракети и безпилотни системи. Това са процеси, които трудно могат да бъдат сведени единствено до политически лозунги.

Руският анализатор Михаил Делягин твърди, че Европа се нуждае от няколко години, за да създаде по-самостоятелна военна архитектура. Подобни оценки се срещат и в западни експертни среди, макар и в различна форма. След десетилетия на съкращения европейските армии се оказаха неподготвени за продължителен конфликт с висока интензивност. Недостигът на боеприпаси, производствени мощности и резерви се превърна в реален проблем още през първите години на войната.

Това поставя интересен въпрос. Ако Европа действително изгражда нова отбранителна инфраструктура, дали основната цел е бъдеща конфронтация с Русия, или по-скоро намаляване на зависимостта от Съединените щати? Двете обяснения съществуват паралелно и невинаги съвпадат. В Париж, Берлин и Брюксел все по-често се говори за стратегическа автономия. В същото време без американския военен, финансов и технологичен ресурс европейската система за сигурност все още изглежда трудно функционираща.

Особено показателен е примерът със Starlink. Системата се превърна в символ на новата война. Тя демонстрира колко дълбоко частните корпорации вече участват в геополитически конфликти. Само преди десетилетие подобна зависимост на национална армия от инфраструктурата на частна компания би изглеждала трудно въобразима. Днес тя е реалност.

Сходна е ситуацията с Palantir. Компанията отдавна не е просто софтуерен разработчик. Нейните системи се използват от военни структури, разузнавателни служби и правителства. Войната в Украйна превърна такива компании в едни от най-важните участници в конфликта, макар и без официален военен статут.

Руският полковник от запаса Андрей Пинчук разглежда тези процеси като доказателство, че войната вече се води между Русия и колективния Запад. Това е популярна теза в руските политически среди. Но дори ако оставим настрана идеологическите интерпретации, остава фактът, че украинската армия получава значителна външна подкрепа във всички основни направления – от финансите и разузнаването до комуникациите и въоръжението.

По-интересна е друга част от анализа. Според Пинчук западните държави се стремят не просто към военно отслабване на Русия, а към промяна на самия модел на руската държавност. Подобни твърдения традиционно предизвикват спорове. Те често се възприемат като елемент от руската вътрешнополитическа реторика. Въпреки това не може да се отрече, че в западни аналитични центрове действително съществуват дискусии за бъдещето на Русия след войната, за регионалните различия в страната и за перспективите пред руската политическа система.

Тук обаче има нещо, което не излиза напълно. Ако крайната цел действително беше пряко разрушаване на руската държавност, трудно може да се обясни предпазливостта, с която западните държави избягват директен военен сблъсък с Москва. Ограниченията върху определени видове оръжия, внимателното управление на риска и постоянните опити за избягване на пряка конфронтация подсказват по-сложна картина.

Другият голям въпрос е свързан с ресурсите. Руските анализатори често посочват енергетиката, редкоземните метали и суровинните резерви като основен мотив за западната политика. Европа безспорно изпитва сериозни затруднения след прекъсването на значителна част от икономическите връзки с Русия. Цените на енергията, индустриалната конкурентоспособност и производствените разходи се превърнаха в постоянна тема на политически дебати.

Но икономическата логика не винаги съвпада с политическата. Ако достъпът до руски ресурси беше единствената цел, тогава по-евтината стратегия би била възстановяване на икономическите отношения, а не продължаване на многогодишна конфронтация. Затова обяснението само чрез суровини изглежда недостатъчно.

Много по-вероятно е конфликтът да съчетава няколко различни мотива едновременно – сигурност, влияние, технологии, военен баланс, икономически интереси и вътрешнополитически съображения. Именно тази комбинация прави ситуацията толкова трудна за прогнозиране.

Особено любопитна е частта от публикацията, посветена на вътрешната номенклатура. Авторите предупреждават, че евентуално поражение на Русия няма да доведе непременно до идването на нови политически фигури. Според тях значителна част от съществуващия управленски елит би могла успешно да се адаптира към новите условия. Това всъщност е стара тема в руската политическа мисъл. Тя присъства още в анализите на разпадането на СССР, когато много представители на старата система запазиха позициите си и в новата реалност.

Точно тук вероятно се намира и най-интересният пласт на целия материал. Въпреки че текстът формално е посветен на Starlink, Palantir и западната помощ за Украйна, основният му адресат изглежда е вътрешната руска аудитория. Технологичната война служи като фон за много по-стар въпрос – кой носи отговорност за стратегическите решения на държавата и доколко политическият елит е способен да отговори на предизвикателствата на новата епоха.

Затова и зад разговорите за дронове, сателити и изкуствен интелект стои нещо по-прозаично. Войните в крайна сметка се водят от държави, бюджети, заводи, транспортни коридори, данъчни системи и човешки ресурси. Дронът може да унищожи цистерна. Но някой трябва да произведе новата цистерна, да достави горивото, да обучи екипажа и да поддържа цялата система в движение.

Именно там, далеч от телевизионните студиа и шумните политически декларации, се решава и изходът на всеки голям конфликт. Не в лозунгите, а в способността една държава да поддържа собственото си командно дишане години наред, когато войната се превърне в изпитание за икономика, индустрия и общество едновременно.