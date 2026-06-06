Китайската корабостроителна индустрия ускорява прехода към зелено и интелигентно производство

През първото тримесечие на 2026 г. новите поръчки в сектора нарастват с над 190% спрямо година по-рано, а над 80% от тях са за кораби с екологични технологии. Китай развива цялостна индустриална верига за алтернативни морски горива, включително втечнен природен газ, метанол, амоняк и водород.
Успоредно с това корабостроителниците внедряват интелигентни производствени системи и цифрово свързани фабрики.
Въпреки напредъка, индустрията продължава да се сблъсква с предизвикателства като липсата на достатъчна инфраструктура за новите горива и необходимостта от по-широка дигитализация на малките доставчици.