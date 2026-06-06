/Поглед.инфо/ На 5 юни в Саня се проведе тематичният салон „Слушай морето, наблюдавай приливите“, организиран от Центъра за глобални програми на китайски език към Китайската медийна група. Китайски и чуждестранни експерти от Експертния комитет за изследване на Южнокитайско море към КМГ обсъдиха въпроси, свързани с управлението на региона, регионалното сътрудничество и сигурността, като подчертаха необходимостта от съхраняване на мира и насърчаване на просперитета в региона.

По повод проведения наскоро „Диалог Шангри-Ла“ министърът на отбраната на Филипините се позова на т.нар. „арбитражно решение за Южнокитайско море“, за да отправи критики към Китай. Ли Кайшън, заместник-директор на Шанхайския институт за международни изследвания, заяви, че Филипините са се опитали да включат спорното арбитражно решение в рамката на преговорите по „Кодекса за поведение в Южнокитайско море“. След неуспеха на тези усилия някои филипински политици са започнали да отправят критики към Китай на международни форуми и да поставят под съмнение преговорния процес по Кодекса. Според него подобни действия противоречат на постигнатия регионален консенсус за сътрудничество и допринасят за напрежението в Южнокитайско море.