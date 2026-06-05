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Експеримент с ембриони на мишки на китайската космическа станция разгадава развитието на живота в космоса

/Поглед.инфо/ Материалът от ембриони на мишки, върнат на Земята в капсулата на космическия кораб „Шънджоу-22“, се очаква да предостави теоретична основа за бъдещи изследвания относно зачеването на живот по време на дългосрочно пребиваване на хора в космоса, съобщава „Синхуа“.

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Експеримент с ембриони на мишки на китайската космическа станция разгадава развитието на живота в космоса
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„Шънджоу-22“ успешно се завърна от китайската космическа станция на 29 май. Култивираният ембрионален материал беше сред научните проби, върнати като част от проект, осъществен от изследователски екип от Института за съвременни технологии в Шънджън към Китайската академия на науките.

Според института експериментът има за цел да проучи моделите на развитие на ембриони на бозайници в предимплантационен стадий в космическа среда, включително ключовите механизми, стоящи в основата на увреждането на митохондриите и аномалиите в епигенетичните модификации при ембрионите.

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