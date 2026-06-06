Калоян Паргов, СИНПИ: Запазването на националната идентичност е основната ни задача

/Поглед.инфо/ Запазването на националната идентичност е основната ни задача. Затова предлагам Министерство на образованието и науката да внесе в Министерски съвет предложението за национална програма "Народните будители и Аз“. Това каза основателят на Стратегическия институт за национални политики и идеи – СИНПИ д-р Калоян Паргов, който участва в награждаването на участниците в 16-ото издание на националния проект “Народните будители и Аз”, иницииран от доц. Кирчо Атанасов, светла му памет.

Паргов посочи, че вече 16 години ученици от цялата страна изучават биографиите на българските будители, на онези емблеми на българския национален дух, които градят темелите на нацията ни, чертаейки нейното бъдеще. Хиляди са учениците, които участват в тази инициатива със свои рисунки, стихове, разкази, есета. Общо над 93 хиляди деца са се включили в "Народните будители и Аз".

„Учудващо е, че държавата до този момент не е поискала тази инициатива да се превърне в приоритетна национална програма "Народните будители и Аз". Всички сме съгласни, че обществото ни днес се нуждае от преоткриване на духовните ни скрижали, от възраждане на най-характерните примери за героично поведение и родолюбие“, счита той.

По думите му е ясно, че обичта към България и възпитанието в национални ценности би трябвало да бъде сред целите на образователната система.

„Откриването на света, поне според мен, преминава през познаването и усвояването на националните ценности и добродетели“, заяви Калоян Паргов.