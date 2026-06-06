Краят на евроатлантическия век: защо Западът губи монопола върху бъдещето

/Поглед.инфо/ Светът не става антизападен. Случва се нещо по-важно – той престава да бъде едноцентров. Докато Европа и САЩ продължават да разполагат с огромна финансова, технологична и военна мощ, все повече държави изграждат собствени индустриални, финансови и политически центрове на тежестта. Така постепенно приключва епохата, в която бъдещето изглеждаше написано предварително и имаше един-единствен географски адрес.

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Някога представата за бъдещето имаше почти фиксиран географски адрес. Технологиите идваха от САЩ. Финансите се концентрираха в Ню Йорк и Лондон. Университетите, които определяха научния дневен ред, бяха в Америка и Западна Европа. Военната сила на НАТО изглеждаше недостижима. Дори политическите модели се разпространяваха в една посока – от Запада към останалия свят.

Днес тази картина не се е сринала. Тя постепенно се разпада пред очите ни. Не чрез катастрофа, а чрез натрупване на процеси, които преди десетилетие изглеждаха второстепенни.

Когато центърът престане да бъде единствен

След края на Студената война Вашингтон и Брюксел свикнаха да разглеждат света като система, която естествено ще се подрежда около техните интереси. Разширяването на НАТО, разширяването на Европейския съюз, доминацията на долара, контролираните финансови институции и технологичното превъзходство създадоха усещането, че историята вече има определена посока.

Това усещане беше толкова силно, че мнозина престанаха да различават реалността от идеологическата конструкция.

Междувременно Китай строеше заводи. Индия увеличаваше индустриалния си потенциал. Държавите от Персийския залив натрупваха финансови резерви и започнаха да инвестират в технологии. Русия възстановяваше част от своята военна и ресурсна мощ. Югоизточна Азия постепенно се превърна в една от най-динамичните производствени зони на света.

Дълго време тези процеси се възприемаха като допълнение към западния ред.

Днес те все по-често функционират независимо от него.

Само преди двадесет години огромна част от глобалните вериги за доставки зависеха почти изцяло от американски и европейски центрове за управление. Сега голяма част от промишленото производство, редкоземните елементи, корабостроенето, електрониката и логистиката са концентрирани извън евроатлантическото пространство.

Това не означава, че Западът е слаб.

Означава, че вече не е сам.

Именно тук започва голямата промяна в международната система. Не защото някой е победил Запада, а защото останалите са започнали да догонват и в някои сфери да изпреварват.

Светът на заводите се оказа по-важен от света на декларациите

През последните години политическият дебат в Европа често се концентрира върху ценности, идентичности и нормативни модели. В същото време други държави влагат огромни средства в електроцентрали, пристанища, железопътни коридори, металургия, добив на ресурси и индустриални паркове.

Числата започват да създават неудобни въпроси.

Китай произвежда повече стомана от останалия свят взет заедно. Контролира огромна част от преработката на редкоземни елементи. Доминира при производството на соларни панели, батерии и редица критични компоненти за новата индустрия.

Индия се превръща в производствен център с население над 1,4 милиарда души.

Страните от БРИКС вече формират икономическа маса, която трудно може да бъде разглеждана като периферия.

В същото време Германия, която дълго време беше индустриалният двигател на Европа, изпитва сериозни затруднения. Скъпата енергия, загубата на евтини руски ресурси и преместването на производства към други региони постепенно променят структурата на европейската икономика.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако Западът действително е безалтернативният център на бъдещето, защо толкова много капитали, производства и логистични маршрути се пренасочват другаде?

Отговорът вероятно не се намира в политическите речи. Той се намира в контейнерните терминали, в товарните влакове, в електроенергийните мрежи, в новите заводи за микрочипове и в дългите списъци с критични суровини.

Историята рядко пита кой е написал най-красивата стратегия. Обикновено тя пита кой произвежда повече, кой строи по-бързо и кой контролира инфраструктурата.

Бъдещето вече не се пише само на английски

Една от най-любопитните промени през последните години не е свързана нито с армията, нито с икономиката. Тя е свързана с начина, по който различните общества започват да си представят утрешния ден.

Дълго време Западът не просто произвеждаше технологии или капитали. Той произвеждаше образи на бъдещето. Холивуд, Силициевата долина, водещите университети, международните медии и финансовите центрове създаваха обща картина за това как изглежда модерността. Дори когато някоя държава не харесваше Америка, тя често копираше американските модели. Дори когато критикуваше Европа, тя изпращаше студентите си в европейски университети.

Това влияние беше толкова естествено, че почти не се забелязваше.

През последното десетилетие започна да се появява нещо различно.

Китай престана да бъде просто производствена площадка на света и започна да предлага собствена представа за развитие. Не непременно универсална. Не непременно привлекателна за всички. Но самостоятелна. Саудитска Арабия инвестира стотици милиарди в проекти, които не следват европейски или американски образци. Индия развива собствен технологичен и културен център на тежестта. Дори държави като Индонезия, Виетнам или Турция все по-рядко говорят за догонване на Запада. По-често говорят за собствен път.

Това може да изглежда като езиков нюанс.

Всъщност е сериозна промяна.

През по-голямата част от ХХ век успехът означаваше приближаване към западния модел. Днес все повече правителства измерват успеха по други критерии – растеж, енергийна сигурност, технологичен суверенитет, контрол върху ресурсите, демография, устойчивост на санкции.

Понякога тези критерии влизат в пряк конфликт с препоръките на западните институции.

Няма нужда човек да харесва този процес, за да го забележи.

Достатъчно е да погледне как гласуват десетки държави в международните организации. Или как реагираха големи части от Азия, Африка и Латинска Америка след началото на войната в Украйна. Вместо очакваното глобално обединение около една позиция се появи много по-сложна картина. Част от света подкрепи санкциите. Друга част предпочете да продължи бизнеса си както преди. Трета се опита да извлече икономически ползи от новата ситуация.

Тогава за първи път стана ясно, че т.нар. международна общност и човечеството не са едно и също нещо. Между двете понятия започна да се отваря дистанция.

Особено показателно е поведението на държавите, които нямат нито идеологически симпатии към Москва, нито желание за конфронтация със САЩ. Те просто започнаха да действат според собствените си интереси. Понякога купуват американски оръжия. Понякога руски енергоносители. Понякога китайски технологии. Понякога всичко едновременно.

Преди подобно поведение често се определяше като колебание. Днес изглежда все повече като новата норма.

Тук се появява и един по-дълбок въпрос.

Възможно ли е Западът да губи не толкова икономическо или военно превъзходство, колкото нещо по-фино – способността автоматично да определя кое е желано и кое е неизбежно?

Защото монополът върху бъдещето никога не е бил само въпрос на пари. Той е бил способност да убедиш останалите, че твоята посока е единствената разумна посока. Все повече общества вече не изглеждат убедени в това.

Не защото са намерили готова алтернатива. Не защото са изградили нов световен модел. По-скоро защото за първи път от много десетилетия започват да вярват, че могат да търсят собствен.

Векът на увереността се сблъска с век на ограниченията

Може би най-трудното за разбирането на настоящия момент е, че много от процесите не започват извън Запада, а вътре в него. Затова и разговорът често тръгва в погрешна посока. Вниманието се насочва към Китай, към БРИКС, към Русия, към Близкия изток, а в същото време някои от най-важните промени протичат в самите западни общества.

Преди тридесет години Европа изглеждаше като пространство, което постоянно разширява своите възможности. Разширяваше пазари, разширяваше съюзи, разширяваше производството си на влияние. Днес все по-често се говори за ограничения. Ограничения на бюджета. Ограничения на демографията. Ограничения на енергията. Ограничения на политическия консенсус.

Това не означава упадък в популярния смисъл на думата. Много европейски държави остават сред най-богатите и най-организираните общества в света. Но между богатство и динамика има разлика. Между натрупан капитал и способност за бързо действие също има разлика.

През последните години Европа започна да прилича на система, която отделя огромна енергия за управление на собствените си вътрешни противоречия. Дебатите около миграцията, енергетиката, земеделските политики, отбранителните разходи и индустриалната конкурентоспособност не са случайни епизоди. Те се повтарят с такава честота, че вече изглеждат като постоянен фон.

Същевременно светът отвън става по-груб и по-материален.

Нараства значението на минералите. На корабните маршрути. На полупроводниците. На електроенергията. На достъпа до вода. На индустриалните вериги. На способността да произвеждаш сам това, което доскоро си купувал евтино от другаде.

Любопитното е, че именно държавите, които десетилетия наред бяха определяни като „развиващи се“, започнаха да говорят все по-често на езика на производството, докато част от западния политически елит остана по-дълго в зоната на регулациите и нормативните конструкции.

Разбира се, подобна картина би била прекалено проста. Съединените щати продължават да бъдат технологичен гигант. Американските компании доминират в ключови области на изкуствения интелект, софтуера и финансовите услуги. Военният бюджет на Вашингтон остава без аналог.

Но точно тук се появява особеното противоречие.

Ако човек слуша политическата реторика, остава с впечатление за абсолютна увереност. Ако разгледа реалните тревоги на западните правителства, се натъква на съвсем различен разговор. Разговор за деиндустриализация. За недостиг на квалифицирана работна сила. За огромни държавни дългове. За намаляваща конкурентоспособност в определени отрасли. За зависимост от външни доставки на суровини.

Понякога дори езикът издава това напрежение.

Все по-често се говори за „намаляване на риска“, за „стратегическа автономия“, за „икономическа устойчивост“, за „сигурност на веригите за доставки“. Това не са понятия на епоха, убедена, че контролира процесите без усилие. Това са понятия на система, която усеща уязвимостите си и започва да ги картографира.

Тук числата не винаги дават еднозначен отговор. Част от прогнозите може да се окажат преувеличени. Част от страховете вероятно също. Но самият факт, че подобни разговори вече заемат централно място в политическия дневен ред, подсказва нещо за характера на времето.

Някога Западът говореше за разширяване. Днес значителна част от неговите ресурси отиват за запазване на вече постигнатото.

Това не е присъда. Не е и историческа закономерност.

По-скоро е знак, че светът постепенно влиза в период, в който все повече големи играчи започват да се конкурират не само за пазари или територии, а за способността да определят правилата на следващата епоха.

Никой вече не чака разрешение

Преди време един африкански дипломат, цитиран от западни медии след поредния международен форум, формулира ситуацията по начин, който вероятно би изглеждал немислим през деветдесетте години. Той каза приблизително следното: „Когато Европа ни обяснява какво трябва да правим, ние я слушаме. След това отиваме да разговаряме с китайците за това какво могат да построят.“

Фразата не е важна сама по себе си. Важна е промяната в поведението, която стои зад нея.

През голяма част от следвоенната епоха достъпът до капитал, технологии, пазари и международна легитимност минаваше през ограничен брой центрове. Държавите можеха да негодуват срещу това положение, но трудно можеха да го заобиколят. Когато Световната банка, Международният валутен фонд, Вашингтон, Лондон или Брюксел поставяха условия, изборът често беше ограничен.

Днес картината е по-различна.

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Не защото старите институции са изчезнали. Те продължават да разполагат с огромни ресурси. Но около тях постепенно се появиха алтернативни маршрути. Китайски банки. Регионални финансови механизми. Двустранни валутни разплащания. Нови транспортни коридори. Нови енергийни партньорства.

Преди двайсет години една държава можеше да бъде почти напълно изолирана от световната икономика чрез решение на ограничен кръг сили. Днес подобна операция е много по-сложна.

Русия е само най-очевидният пример. Независимо как човек оценява руската политика, едно обстоятелство привлече вниманието на икономисти и анализатори по целия свят. След безпрецедентния пакет от санкции Москва не се срина по начина, по който мнозина прогнозираха през 2022 година. Причините могат да се тълкуват различно, но един факт остана видим – световната икономика вече е достатъчно разклонена, за да създава обходни маршрути.

Същото се наблюдава и извън руския случай.

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Саудитска Арабия разговаря едновременно с Вашингтон, Пекин и Москва. Индия купува енергийни ресурси там, където смята за изгодно. Турция е член на НАТО и едновременно поддържа отношения с държави, които често се намират в конфликт със западната политика. Бразилия сменя правителства, но не променя фундаменталното си желание за по-самостоятелна международна роля.

Някога подобно поведение щеше да бъде разглеждано като изключение.

Днес изключението започва да прилича на правило.

Променя се и отношението към самата идея за развитие. В продължение на десетилетия много общества гледаха към Запада като към крайна точка на собственото си движение. Това създаваше своеобразна психологическа йерархия. Имаше център и периферия. Имаше учители и ученици. Имаше модели и последователи.

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Тази йерархия постепенно губи ясните си контури. Човек може да я усети дори в тона на международните срещи. Все по-рядко се говори за интегриране в един-единствен ред. Все по-често се говори за балансиране между няколко центъра. Разликата изглежда малка, но всъщност е огромна.

Защото в единия случай бъдещето има предварително определен адрес. В другия случай адресите са много.

Може би именно тук се крие причината толкова много хора да изпитват усещане за нестабилност. Не защото светът е останал без лидер. Историята рядко търпи празни пространства за дълго. По-скоро защото приключва периодът, в който огромна част от човечеството приемаше за естествено едни и същи политически, икономически и културни ориентири.

Новият свят още няма окончателен образ. Никой не може убедително да опише как ще изглежда след двадесет години. Вероятно точно затова е толкова трудно да бъде разбран с категориите на предишната епоха.

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Светът, който вече не прилича на вчерашния

Преди няколко години европейски и американски политици говореха за изолацията на Русия. По същото време в Саудитска Арабия се провеждаха преговори между китайски представители и държави от Персийския залив. Индия увеличаваше покупките на руски суровини. Бразилия обсъждаше разплащания извън долара. Африкански държави водеха паралелни разговори с Вашингтон, Москва и Пекин без особен интерес към старите разделителни линии.

Нито едно от тези събития поотделно не изглеждаше историческо. Дори днес повечето от тях изглеждат като обикновени новини.

Историческите процеси често изглеждат именно така, докато текат. Те не се появяват под формата на готова картина. Появяват се като поредица от несвързани на пръв поглед решения. Нов терминал в пакистанско пристанище. Нова железопътна линия в Централна Азия. Договор за втечнен газ. Завод за батерии. Разплащане в национални валути. Нов университетски кампус в Рияд. Китайски индустриален парк в Африка.

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Поотделно всичко това изглежда дребно.

След десет години често се оказва, че именно там е била промяната.

Вероятно затова толкова много анализи през последните години звучат объркано. Те продължават да описват света чрез институции, които все още съществуват, но все по-трудно обясняват процеси, които възникват извън тях. НАТО е тук. Европейският съюз е тук. Световната банка е тук. Международният валутен фонд е тук.

Но около тях вече има много повече живот, отколкото преди.

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Може би затова разговорите за нов многополюсен свят често не убеждават. Те звучат прекалено завършено за нещо, което очевидно още не е завършено. Реалността изглежда по-хаотична. На едно място се строят нови центрове на влияние. На друго старите центрове продължават да доминират. Някъде има растеж. Някъде стагнация. Някъде политическа увереност. Някъде видима нервност.

Човек трудно може да подреди всичко това в стройна схема.

Може би и не трябва.

Достатъчно е да се погледне картата на света отпреди тридесет години и след това днешната карта на инвестициите, производството, суровините, демографията и технологичните центрове.

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Между двете има разлики, които вече не могат да бъдат обяснени с временни отклонения.

Останалото вероятно още се пише. Не в една столица. Не на един език. И не от един-единствен център, убеден, че бъдещето му принадлежи по право.



