Тонглун Сисулит изрази очаквания за задълбочено развитие на отношенията с Китай

/Поглед.инфо/ На 3 юни в Ханджоу генералният секретар на Лаоската народно-революционна партия и президент на Лаос Тонглун Сисулит даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група. Той заяви, че отношенията и сътрудничеството между Лаос и Китай продължават да се задълбочават и имат потенциал да достигнат ново, по-високо равнище.

Тази година се отбелязват 65 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни, както и Годината на приятелството между Лаос и Китай. Тонглун Сисулит подчерта, че от създаването на ЛНРП двустранните връзки непрекъснато се разширяват и укрепват, обхващайки все повече области на сътрудничество. Лидерът на Лаос изрази увереност, че в бъдеще партньорството между двете държави ще стане още по-тясно и всеобхватно. Той отбеляза, че Китайската комунистическа партия и Лаоската народно-революционна партия споделят сходни идеали, а дългогодишното им сътрудничество и традиционното приятелство създават стабилна основа за по-нататъшното развитие на двустранните отношения.