Путин обяви края на 19-годишния спор със Запада: Русия вече действа в друг световен ред

/Поглед.инфо/ Деветнадесет години след прочутата си реч в Мюнхен Владимир Путин използва трибуната на СПМИФ 2026, за да направи нещо повече от поредно геополитическо изявление. Според Кремъл времето на предупрежденията е приключило и светът вече е навлязъл в етап, в който икономическите центрове, търговските маршрути и политическите съюзи се пренареждат извън западната система. Доколко тази оценка отразява реалността и какво показват фактите за състоянието на глобалния баланс на силите?

Понякога една реч е важна не заради това, което казва, а защото показва какво вече не е необходимо да бъде казвано. Изказването на Владимир Путин на пленарната сесия на Санктпетербургския международен икономически форум изглежда попада именно в тази категория. Ако през 2007 г. в Мюнхен руският президент все още спореше със Запада, опитваше се да предупреди, да убеждава и да аргументира защо еднополюсният модел създава рискове за международната система, то през 2026 г. тонът беше различен. Не защото Москва е станала по-оптимистична, а защото според руската гледна точка самият спор вече е приключил.

Това е съществената разлика, която мнозина пропускат. В Мюнхен Русия беше страна, която се опитваше да промени поведението на западния свят. На СПМИФ Русия вече говори така, сякаш подобна цел не съществува. Вместо спор за бъдещето, Кремъл представя картина на свят, който според него вече се е променил и продължава да се променя независимо от желанията на Вашингтон, Брюксел или Лондон.

Тази промяна в реториката заслужава внимание. Не защото автоматично доказва правотата на Москва, а защото показва как руското ръководство интерпретира процесите през последните две десетилетия. Според руската версия на събитията, Западът е получил достатъчно предупреждения за рисковете от разширяването на НАТО, използването на санкции като универсален инструмент, политиката на смяна на режими и превръщането на долара в средство за геополитически натиск. Вместо корекции обаче е последвала ескалация.

Тук има нещо, което заслужава по-внимателен поглед. Независимо дали човек приема или отхвърля руските аргументи, трудно може да се спори, че световната икономика днес изглежда различно от тази през 2007 г. Тогава Китай все още беше определян като „световна фабрика“, Индия се възприемаше като перспективна, но второстепенна сила, а БРИКС съществуваше повече като идея, отколкото като реален фактор. Днес ситуацията е друга.

По данни на Международния валутен фонд страните от БРИКС вече формират по-голям дял от световния БВП по паритет на покупателната способност от държавите от Г-7. Само това не доказва настъпването на нов световен ред, но показва, че икономическата тежест постепенно се измества. Световната индустрия, потребление и инвестиции все по-често идват от Азия, Близкия изток и части от Африка.

Любопитното е, че този процес започна далеч преди войната в Украйна. Той беше видим още след финансовата криза през 2008 г., когато западните икономики навлязоха в период на нисък растеж, огромни дългове и все по-агресивни монетарни стимули. Китай, Индия и редица азиатски държави използваха същия период за изграждане на производствени мощности, инфраструктурни коридори и технологични екосистеми.

Затова е трудно да се разглежда речта на Путин единствено като пропаганден жест. По-скоро тя представлява опит Русия да се позиционира в процес, който според Москва вече тече и не може да бъде спрян. Друг е въпросът дали Русия действително притежава ресурсите да се превърне в един от основните центрове на тази нова система.

Точно тук започват неудобните въпроси.

Руската икономика демонстрира устойчивост, която много западни анализатори не очакваха през 2022 г. Промишленото производство расте в редица сектори, военната индустрия работи на високи обороти, а износът на енергийни ресурси беше пренасочен към нови пазари. Но едновременно с това съществуват и сериозни ограничения. Липсата на западни технологии в определени сегменти, зависимостта от китайския внос и растящите бюджетни разходи за сигурност създават предизвикателства, които няма как да бъдат пренебрегнати.

Същевременно Европа действително преминава през труден период. Германската индустрия губи част от конкурентоспособността си заради високите енергийни разходи. Производствени мощности се преместват към САЩ и Азия. Автомобилният сектор е под натиск от китайската конкуренция. Но и тук картината не е еднозначна. Европейският съюз остава един от най-богатите икономически блокове в света, лидер в редица технологични направления и най-големият единен пазар на планетата.

Именно затова най-интересното в речта на Путин не са оценките за Запада, а промяната в самото отношение към него. Кремъл все по-рядко говори за бъдещо възстановяване на стария модел на отношения. Все по-често акцентът е върху паралелни финансови системи, разплащания в национални валути, транспортни коридори през Евразия и нови формати на международно сътрудничество.

Това не означава, че глобализацията изчезва. По-скоро се появява конкуренция между различни модели на глобализация. Един модел остава концентриран около САЩ и техните съюзници. Друг постепенно се оформя около Китай, Индия, БРИКС и редица държави от Глобалния юг. Русия очевидно се стреми да бъде част от втория.

Дали този проект ще успее предстои да видим. Историята рядко следва предварително написани сценарии. Но едно изглежда все по-очевидно. Речта на Путин на СПМИФ 2026 не беше призив към Запада да промени курса си. Тя звучеше като констатация, че в Москва вече не очакват подобна промяна.

Именно затова паралелът с Мюнхен от 2007 г. е толкова важен. Тогава Русия предупреди. Днес твърди, че предупреждението е било пренебрегнато. Между тези две речи стоят войни, санкции, енергийни кризи, прекъснати логистични вериги, променени търговски маршрути и ускорено преразпределение на икономическа тежест към Азия. Дали всичко това потвърждава руската интерпретация е въпрос на гледна точка. Но самият факт, че подобен разговор вече се води в голяма част от света, показва колко различна е международната среда спрямо тази отпреди две десетилетия.