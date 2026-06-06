Д-р Станислав Бачев: Иран пречупи американския план! Голямата война още не е започнала

Д-р Станислав Бачев анализира развитието на конфликта около Иран след активната фаза на бойните действия. Според него Техеран се намира в позиция на стратегическо надмощие, но без възможност окончателно да наложи волята си. Разговорът разглежда преговорите между Иран и САЩ, ролята на Израел, интересите на Турция, подготовката на НАТО и нарастващото значение на Балканите в новата геополитическа конфигурация.
Обсъждат се още възможните сценарии за бъдеща ескалация, трансформацията на Близкия изток и отражението на тези процеси върху България.
Втора част утре вечер:...
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