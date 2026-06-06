Д-р Станислав Бачев: Иран пречупи американския план! Голямата война още не е започнала

/Поглед.инфо/ Иран вече не се държи като държава под натиск, а като сила, която поставя условия на САЩ и Израел. Според д-р Станислав Бачев Близкият изток навлиза в нова и вероятно последна фаза на голямото противопоставяне, а Балканите постепенно се превръщат в ключова зона от геополитическата подготовка. Защо НАТО провежда последователно срещи в Турция и Албания, каква е ролята на Анкара между Иран и Запада и защо дипломатическите преговори може да се окажат само пауза преди нова ескалация?

Д-р Станислав Бачев анализира развитието на конфликта около Иран след активната фаза на бойните действия. Според него Техеран се намира в позиция на стратегическо надмощие, но без възможност окончателно да наложи волята си. Разговорът разглежда преговорите между Иран и САЩ, ролята на Израел, интересите на Турция, подготовката на НАТО и нарастващото значение на Балканите в новата геополитическа конфигурация.

Обсъждат се още възможните сценарии за бъдеща ескалация, трансформацията на Близкия изток и отражението на тези процеси върху България.

Втора част утре вечер:...

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