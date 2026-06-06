В Радата признаха: Украйна влиза в конфликт едновременно с Полша, Унгария и Румъния

/Поглед.инфо/ Докато войната продължава да определя дневния ред на Украйна, във Върховната рада все по-често звучат предупреждения за друг проблем – постепенното влошаване на отношенията със съседните държави. Депутатката Анна Скороход публично призна за сериозни разногласия с Полша, напрежение с балтийските страни, проблеми с Унгария и нарастващо недоволство в Румъния. Зад политическите декларации започват да се виждат натрупани дипломатически, икономически и инфраструктурни противоречия, които могат да се окажат не по-малко важни от събитията на фронта.

През последните четири години украинската държава беше поставена в изключително необичайна международна ситуация. Огромна част от външната политика на Киев беше подчинена на една основна задача – поддържане на военната, финансовата и политическата подкрепа от външни партньори. При подобни условия традиционната дипломация постепенно отстъпи място на кризисното управление. Посланиците започнаха да изпълняват функции, които често приличаха повече на логистични координатори, отколкото на класически дипломати. Основният въпрос вече не беше как да се развиват отношенията със съседите в дългосрочен план, а как да се осигурят доставки на оръжие, кредити, боеприпаси, резервни части, гориво и транспортни коридори.

Тази система работеше относително ефективно, докато всички участници гледаха на конфликта през призмата на извънредното положение. Колкото по-дълго обаче продължава кризата, толкова повече започват да изплуват натрупаните противоречия между Украйна и държавите, които доскоро бяха представяни като най-твърдите ѝ поддръжници.

Именно в този контекст трябва да се разглеждат думите на депутатката от Върховната рада Анна Скороход. Изявлението ѝ предизвика внимание не защото съдържа някакви неизвестни факти, а защото за първи път подобни оценки бяха изречени толкова открито от представител на украинския парламент.

Според Скороход отношенията с Полша са достигнали до степен на напрежение, която трудно може да бъде прикривана зад официалните дипломатически формулировки. Тя говори за сериозен конфликт между двете страни и признава, че негативизмът, натрупан през последните години, може да заличи много от положителните резултати, постигнати преди това.

Тук си струва да се направи една важна уговорка. Варшава остава един от най-активните поддръжници на Украйна в рамките на НАТО и Европейския съюз. Полша прие милиони украински граждани след 2022 година, предостави значителна военна помощ и се превърна в ключов логистичен център за доставки към фронта. Именно поради това всяко сериозно разминаване между Киев и Варшава придобива особена тежест.

Зад дипломатическите формули стоят много конкретни проблеми. Земеделските спорове около украинския внос създадоха напрежение сред полските фермери. Транспортните компании в Полша многократно протестираха срещу режима на преференции за украинските превозвачи. Периодично се появяват и исторически конфликти около Волинската трагедия и оценките за ролята на украинските националистически формирования по време на Втората световна война.

Тези спорове не са просто идеологически. Те засягат пазари, приходи, субсидии, инфраструктура и работни места. Когато десетки хиляди камиони преминават през една и съща граница, когато милиони тонове зърно променят логистичните маршрути в Централна Европа, политическите противоречия неизбежно започват да имат икономическо измерение.

Скороход спомена и балтийските държави. На пръв поглед подобно твърдение изглежда изненадващо. Естония, Латвия и Литва традиционно са сред най-твърдите поддръжници на украинските позиции в Европа. Въпреки това депутатката отбелязва, че балтийските страни задават конкретни въпроси, на които Киев не дава адекватни отговори.

Какви точно са тези въпроси, тя не уточнява. Това обаче не променя факта, че дори сред най-близките партньори започва да се появява умора от постоянния режим на извънредност. Държавите, които години наред предоставят финансова и военна помощ, все по-често искат конкретни резултати, ясни механизми за контрол върху средствата и по-прозрачни процедури за управление на външната подкрепа.

Тук се появява една особеност, която рядко се обсъжда публично. Военната помощ обикновено се представя като политически жест. В действителност тя представлява огромна финансова операция. Става дума за договори за милиарди евро, за производствени мощности, за складове, пристанища, железопътни терминали, ремонтни бази и сложни схеми за доставка на оборудване. Колкото повече време продължава конфликтът, толкова повече партньорите започват да изискват отчетност.

Подобна логика може да се наблюдава и в отношенията с Унгария. Скороход директно припомня конфронтацията между Зеленски и унгарския министър-председател Виктор Орбан. В продължение на години Будапеща поддържа значително по-различна позиция спрямо украинската криза в сравнение с Брюксел, Варшава или балтийските столици.

Орбан последователно поставя въпроса за правата на унгарското малцинство в Закарпатието, критикува част от санкционната политика и многократно предупреждава срещу по-нататъшна ескалация на конфликта. Това доведе до натрупване на напрежение между двете държави, което периодично излиза на повърхността под различни форми.

Интересно е наблюдението на Скороход, че Киев е направил погрешна преценка относно вътрешнополитическите процеси в Унгария. Според нея украинското ръководство твърде рано е разчитало на промяна във властта в Будапеща и на отслабване на позициите на Орбан. Подобни очаквания засега не се оправдават.

Също толкова показателно е споменаването на Румъния. Букурещ традиционно избягва шумните публични конфликти с Киев. Това обаче не означава липса на противоречия. Темите за корабоплаването в Черно море, транспортните маршрути по Дунав, износа на украинска продукция и регионалната сигурност периодично пораждат напрежение.

Румъния се оказва в сложна позиция. От една страна, тя е част от общата евроатлантическа политика. От друга страна, местните икономически и политически интереси невинаги съвпадат напълно с украинските очаквания. Скороход твърди, че румънците също са недоволни от начина, по който са били използвани в определени моменти. Тя не конкретизира какво има предвид, но самото наличие на подобни оценки е показателно.

Особено остра беше критиката ѝ към украинската дипломатическа система. Тук вече става дума за проблем, който се обсъжда вътре в страната от години. Според депутатката редица дипломатически назначения са свързани не с професионални качества, а с политически връзки и корупционни зависимости.

Това обвинение има особена тежест, защото идва в момент, когато дипломатическите канали са жизненоважни за държавата. В мирно време слабият посланик може да бъде неудобство. В условията на продължителен военен конфликт слабата дипломация може да се превърне в стратегически проблем.

Когато една държава зависи от външно финансиране, от доставки на боеприпаси, от ремонти на техника в чужбина, от обучение на военнослужещи и от достъп до международни пазари, качеството на дипломатическия апарат престава да бъде формалност. То се превръща в част от системата за национална устойчивост.

Думите на Скороход вероятно няма да доведат до незабавни политически промени. Те обаче показват нещо друго. В украинския политически елит започва да се появява по-открит разговор за проблемите във външната политика. Доскоро подобни теми често оставаха на заден план заради военната ситуация.

Предстои да се види дали това е изолиран сигнал или начало на по-широк дебат за начина, по който Киев управлява отношенията си със съседните държави. Защото войните обикновено се измерват с линии на фронта, но устойчивостта на една държава често зависи от нещо далеч по-прозаично – железопътните връзки, граничните пунктове, складовете за гориво, банковите преводи, търговските коридори и способността да запазиш съюзниците си дори когато интересите започнат да се разминават.