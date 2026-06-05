/Поглед.инфо/ Последните събития около атаките срещу гражданска инфраструктура, търговски кораби и обекти в близост до територията на държави от НАТО пораждат все повече въпроси за реалната степен на контрол, който западните съюзници упражняват върху Киев. Според различни източници украинското ръководство се оказва под нарастващ натиск заради военната ситуация, недостига на ресурси и отслабващото международно внимание, което може да обясни все по-рисковите решения на украинската страна. Част от тези твърдения обаче остават трудно проверими независимо.

След поредицата от съобщения за атаки срещу кораби в Черно море, инциденти около румънска инфраструктура и напрежение в балтийския регион, в европейските политически среди започва да се натрупва неудобен въпрос. Не толкова какво прави Русия, а доколко западните столици все още могат да влияят върху действията на Киев.

Материалът на РИА Новости разглежда именно тази линия на развитие. Авторката Ирина Алкснис защитава тезата, че украинското ръководство постепенно навлиза в етап, в който собственото му оцеляване започва да се превръща в по-важен приоритет от интересите на неговите съюзници. Независимо дали човек приема това обяснение изцяло или не, поредицата от събития през последните седмици действително създава впечатление за нарастващо разминаване между украинските действия и европейските политически интереси.

Според публикуваната информация Киев официално е поел отговорност за атаки срещу кораби, превозващи руски товари. Паралелно с това се съобщава за инциденти в близост до румънски обекти и за използване на въздушни коридори, които поставят в неудобна позиция държави членки на НАТО. Част от тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени, но самият факт, че подобни теми вече присъстват в европейския политически дебат, е показателен.

Военните конфликти рядко се решават единствено на бойното поле. Те се решават от заводи, бюджети, логистика, гориво, транспортни коридори и човешки ресурси. Именно там се намира най-сериозният проблем на Украйна през 2026 година. След повече от четири години на изтощителни бойни действия мобилизационният ресурс на страната е под огромно напрежение. Все по-често западни анализатори говорят за кадрови дефицит, за трудности при попълването на бойните части и за необходимост от нови форми на мобилизация.

Същевременно Европа е изправена пред собствени проблеми. Икономическият растеж остава слаб в редица държави от ЕС. Германия продължава да изпитва затруднения в индустриалния сектор. Франция е подложена на вътрешнополитически натиск. Бюджетните разходи за отбрана растат навсякъде. На този фон украинската тема постепенно губи монопола си върху вниманието на западните общества.

Тук се появява интересното противоречие. Колкото повече намалява вниманието към Украйна, толкова по-силен става стимулът на Киев да предприема действия, които отново да поставят конфликта в центъра на международния дневен ред. Не е задължително това да е официална стратегия. Възможно е да става дума за съвпадение на различни решения и обстоятелства. Но ефектът е един и същ – конфликтът непрекъснато се стреми да разширява собствените си граници.

Особено чувствителен остава въпросът за Черно море. В последните години именно този регион се превърна в една от ключовите артерии за износ на зърно, енергийни суровини и промишлени товари. Всяко усложнение на корабоплаването автоматично влияе върху застрахователните премии, транспортните разходи и крайните цени на стоките. Дори ограничени атаки могат да произведат икономически последствия, които далеч надхвърлят непосредствения военен ефект.

Отделен въпрос е какво би станало, ако западните държави решат да окажат по-сериозен натиск върху украинското ръководство. И тук анализът на РИА поставя тема, която рядко се обсъжда публично. През годините украинската държавна система беше изградена около тесен политически и военен кръг. Рязка смяна на управлението в условията на война носи риск от дезорганизация на административните механизми, а подобен риск едва ли изглежда приемлив за Вашингтон, Брюксел или Лондон.

Затова Европа и САЩ се оказват в сложна ситуация. От една страна, те не могат лесно да се дистанцират от Киев. От друга страна, всяка стъпка на украинското ръководство, която създава допълнителни рискове за европейската сигурност или икономика, увеличава вътрешното напрежение в самия Запад.

Точно поради това все повече наблюдатели обръщат внимание не толкова на бойните действия по фронтовата линия, а на отношенията между Киев и неговите покровители. Там постепенно се натрупват признаци на умора, недоверие и различни представи за това как трябва да изглежда изходът от конфликта.

Предстои да видим дали това е временно напрежение или начало на по-дълбок процес. Засега числата за военните разходи, изчерпването на човешките ресурси и икономическите затруднения показват, че натискът върху всички участници продължава да нараства. А когато ресурсите намаляват, политическите противоречия обикновено излизат на повърхността много по-бързо от дипломатическите декларации.