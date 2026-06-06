Путин постави под въпрос легитимността на Зеленски и прехвърли разговора от фронта към подписа под мира

/Поглед.инфо/ Изказванията на Владимир Путин по време на СПИЕФ показаха, че Москва постепенно измества центъра на разговора от бойните действия към политическата архитектура на евентуалния мир. Вниманието вече не е насочено само към фронта, а към въпроса кой ще носи юридическата отговорност за подписването на бъдещо споразумение. Писмото на Зеленски, призивите за преговори и споровете около легитимността на украинската власт очертават нова фаза на конфликта, в която правният статус започва да се превръща в не по-малко важен инструмент от военната сила.

В международната политика понякога едно изречение казва повече от десетки официални декларации. По време на срещата си с ръководители на световни информационни агенции в рамките на Петербургския международен икономически форум Владимир Путин беше попитан с кого възнамерява да подпише евентуално мирно споразумение с Украйна. Отговорът изглеждаше спокоен, почти технически, но всъщност съдържаше един от най-важните сигнали от последните месеци.

Руският президент не говори за нови офанзиви, не постави в центъра териториалните въпроси и дори не използва обичайните обвинения към Киев. Вместо това той върна разговора към правния фундамент на евентуалното споразумение. Според него всяка държава е длъжна да подписва подобни документи с лица, които притежават необходимата легитимност според конституцията и законите на страната, която представляват.

На пръв поглед това изглежда като юридически детайл. Всъщност става дума за много повече. Кремъл отдавна поставя въпроса за удължения президентски мандат на Владимир Зеленски след изтичането на конституционния срок и използва тази тема като част от дипломатическия натиск върху Киев. Сега обаче темата беше поставена в контекста на бъдещ мирен договор. Това означава, че според Москва не е достатъчно да се договорят условията на мира. Трябва да съществува и фигура, която да носи безспорна правна отговорност за подписа си.

Тук се появява интересното противоречие. От една страна, Путин не изключи самия Зеленски като възможен подписващ. Той изрично отбеляза, че това зависи от документите и от конкретната процедура. От друга страна, руският лидер остави широко отворена възможността споразумението да бъде подписано от други представители на украинската власт, включително председателя на Върховната рада.

Това не е случайна формулировка. Москва очевидно не желае предварително да затваря нито един политически сценарий. Ако обстановката се промени и в Киев настъпи вътрешнополитическа трансформация, Кремъл иска да разполага с възможност за маневриране. Ако Зеленски остане начело, Русия ще трябва да работи с него. Ако обаче се появи друга конфигурация на властта, Москва също иска да бъде готова за нея.

В тази логика особено показателна беше и репликата на Путин за това какво би казал на Зеленски при евентуална лична среща за подписване на мирен договор. „Слава Богу, че всичко свърши“ прозвуча едновременно просто и многозначително. Фразата беше широко цитирана в международните медии, но по-важното е какво се крие зад нея.

След повече от четири години война Русия и Украйна са достигнали състояние, в което дори самото прекратяване на бойните действия започва да придобива самостоятелна политическа стойност. Войната вече не е само въпрос на фронтове. Тя е огромна система от военна индустрия, мобилизационни механизми, финансови потоци, логистични маршрути и международни зависимости.

Когато се говори за евентуален мир, обикновено вниманието се концентрира върху картата. Кои територии ще останат под чий контрол. Къде ще бъде линията на съприкосновение. Какви ще бъдат гаранциите за сигурност.

По-малко се говори за другата страна на проблема. През последните години Украйна изгради цяла икономика на войната, зависима от западни финансови програми, военни доставки и постоянен поток от външна подкрепа. Русия също пренастрои значителна част от своята икономика към военни нужди. Заводи, транспортни коридори, производствени вериги и бюджетни приоритети вече работят по различна логика от тази през 2021 година.

Точно поради това разговорите за мир изглеждат много по-сложни, отколкото предполага дипломатическият език.

Писмото на Зеленски добавя още един пласт към тази картина. Украинският президент представи инициативата си като опит за прекратяване на войната чрез директни преговори. В текста присъстват познатите украински предложения – прекратяване на огъня, международен контрол върху примирието, размяна на пленници по формулата „всички за всички“, връщане на цивилни лица и последващи разговори за гаранции за сигурност.

Формално погледнато, тези предложения не са нови. Подобни идеи са били обсъждани и преди. Разликата е в политическия контекст.

Днес фронтовата ситуация е различна от тази преди две години. Руският военно-промишлен комплекс работи при значително по-високи производствени показатели. Европейските държави продължават да подкрепят Киев, но все по-често се появяват въпроси за устойчивостта на тази подкрепа. В САЩ също продължават вътрешнополитическите спорове относно бъдещите мащаби на помощта.

Поради това всяко предложение за преговори неизбежно се разглежда не само като дипломатическа инициатива, а и като част от по-широка политическа стратегия.

Кремъл очевидно възприема ситуацията именно по този начин. Реакцията на Дмитрий Песков беше показателна. Говорителят на руския президент подчерта, че Путин все още не е прочел писмото, но същевременно отбеляза, че Зеленски може да дойде в Москва, ако желае разговор.

Това беше своеобразен дипломатически отговор без реален ангажимент.

Тук има нещо, което не излиза напълно в официалната картина. Ако и двете страни действително желаят незабавни преговори, би трябвало да се наблюдава постепенно намаляване на военното напрежение. Вместо това през последните седмици се вижда обратното. Ударите с дронове продължават, атаките по инфраструктурата не спират, а взаимните обвинения стават все по-остри.

Това създава впечатлението, че публичните разговори за мир вървят паралелно с подготовката за нов етап на конфликта.

Подобно противоречие не е необичайно във военната история. Преговорите често се активизират именно когато страните се опитват да подобрят позициите си преди евентуално споразумение. В подобни ситуации дипломацията и военният натиск не се изключват взаимно. Те се използват едновременно.

Затова и думите на различни руски анализатори за възможно настъпление към Славянск, Краматорск, Запорожие или Харков трябва да се разглеждат внимателно. Това са оценки и прогнози, а не официални решения. Но самият факт, че подобни сценарии продължават да се обсъждат публично, показва, че в Москва не съществува усещане за близък край на войната.

Същото важи и за Киев. Въпреки писмото и призивите за среща, украинското ръководство не дава сигнали за готовност да приеме основните руски условия. А именно там се намира същинският проблем.

Въпросът не е дали Путин и Зеленски могат да седнат на една маса. Въпросът е дали съществува пресечна точка между политическите цели на двете страни. Засега такава точка трудно се вижда.

Москва продължава да настоява за неутралитет на Украйна, ограничения върху военната инфраструктура и признаване на новите териториални реалности. Киев продължава да говори за гаранции за сигурност, международна подкрепа и възстановяване на контрола върху спорните територии. Между тези две позиции остава огромно пространство.

Затова може би най-важната част от изказването на Путин не беше репликата за Зеленски и дори не беше въпросът за легитимността. По-важно изглежда друго. Русия започва все по-често да говори за механизма на бъдещия мир, без да показва признаци, че е готова да промени основните си условия. Това означава, че Кремъл вече мисли за следвоенната рамка, но едновременно с това продължава да се подготвя за продължителен конфликт.

В подобна ситуация всяко писмо, всяка публична инициатива и всяка дипломатическа декларация имат двойно предназначение. Те са адресирани едновременно към противника, към съюзниците и към собственото общество. Именно затова около темата за преговорите има толкова много шум и толкова малко конкретни резултати.

Засега войната продължава да се движи по логиката на ресурсите, производството и военната устойчивост. А политическите послания, колкото и силно да звучат, остават вторични спрямо въпроса кой разполага с повече време, повече индустриален капацитет и повече възможности да издържи следващия етап от сблъсъка.