Путин разкри тайни контакти с Киев и очерта новия икономически ред на СПМИФ

/Поглед.инфо/ Пленарната сесия на СПМИФ 2026 се превърна в много повече от икономически форум. Владимир Путин използва трибуната, за да разкрие неизвестни досега контакти с Киев, да обясни защо смята среща със Зеленски за безсмислена на този етап, да отправи нов сигнал към Доналд Тръмп и едновременно с това да представи руската визия за света след доминацията на западните финансови центрове. Зад политическите реплики обаче прозираха далеч по-важни процеси – борба за индустриален капацитет, технологичен суверенитет и контрол върху бъдещите икономически вериги.

Санктпетербургският международен икономически форум отдавна престана да бъде само площадка за инвестиционни договори и корпоративни презентации. След 2022 г. той постепенно се превърна в своеобразен политически индикатор за начина, по който руското ръководство вижда собственото си място в света. Затова и тазгодишната пленарна сесия беше наблюдавана не толкова заради икономическите показатели, колкото заради сигналите към Вашингтон, Брюксел, Киев и Пекин.

Най-коментираният момент безспорно беше разказът на Владимир Путин за предполагаемите контакти с Киев. Според думите му руски бизнесмен, когото Кремъл не е изпращал официално, е посетил украинската столица през май и е провел разговор със Зеленски. Версията, изложена от руския президент, гласи, че украинската страна е проявила интерес към лична среща. Това твърдение не може да бъде независимо потвърдено и засега остава част от руската публична позиция. Самият факт, че подобна информация беше огласена на пленарна сесия пред международна аудитория, заслужава внимание.

Причината не е само в съдържанието. В международната политика подобни истории рядко се разказват случайно. Когато държавен глава съобщава детайли за неофициални контакти, обикновено се преследват няколко цели едновременно. Първата е вътрешнополитическа. Втората е сигнал към противника. Третата е послание към посредниците, които продължават да търсят някакъв формат за бъдещи преговори.

Тук обаче възниква въпросът защо, ако Москва действително е получила подобен сигнал, реакцията беше толкова хладна. Отговорът, който Путин даде, беше свързан със събитията след предполагаемия разговор. Според руската версия непосредствено след това са последвали удари по цивилни обекти в Луганска област. Именно този аргумент беше използван, за да се обоснове липсата на доверие към евентуална среща.

Това показва нещо по-важно от самата история с бизнесмена. През последните две години политическите преговори постепенно бяха изместени от военната логика. Ако през 2022 г. дипломатическите формати все още се разглеждаха като инструмент за спиране на конфликта, днес и Москва, и Киев все по-често измерват перспективите през ситуацията на фронта. Дипломацията не е изчезнала. Тя просто е поставена в подчинено положение.

Затова и една от най-интересните реплики на Путин остана почти незабелязана. Той заяви, че въпросите за бъдещето трябва да се задават не толкова на политиците, колкото на руската армия по линията на съприкосновение. Това е показателна формулировка. Тя не означава отказ от преговори. Означава, че Кремъл вижда бойните действия като основен фактор за определяне на бъдещите условия.

През последните месеци именно логистиката и ресурсите започват да излизат на преден план. Независимо от публичните заявления на всички страни, войната все по-малко се определя от лозунги и все повече от производствени мощности. Колко артилерийски снаряда могат да произведат заводите. Колко ракети могат да бъдат сглобени месечно. Колко мобилизирани могат да бъдат обучени и снабдени. Колко дълго могат да работят транспортните коридори, железопътните възли и енергийните системи.

Именно затова думите на Путин за икономиката заслужават не по-малко внимание от тези за Украйна.

Руският президент представи картина на контролирано забавяне. Според него Москва съзнателно охлажда икономическата активност, за да избегне натрупването на дисбаланси. Подобна политика действително се наблюдава през последните месеци чрез високите лихвени проценти на Централната банка и ограниченията върху кредитирането.

Тук има нещо, което не излиза напълно. От една страна, официалните показатели сочат сравнително ниска безработица и устойчив растеж. От друга страна, самият бизнес все по-често сигнализира за проблеми с финансирането, недостиг на работна ръка и растящи производствени разходи. И двете твърдения могат да бъдат верни едновременно.

Причината е проста. Военната икономика често създава впечатление за ускорение, защото държавните разходи поддържат високо търсене. В същото време част от гражданските сектори започват да усещат натиск. Подобни процеси са наблюдавани многократно в историята на различни държави.

Путин отдели сериозно внимание и на санкциите. Според неговите оценки Европа е понесла по-големи загуби от самата Русия. Подобни числа се оспорват от западни анализатори, но е трудно да се отрече, че европейската индустрия действително беше засегната от скъпата енергия и прекъснатите производствени вериги през последните години.

Особено любопитен беше акцентът върху Аляска и втечнения природен газ. На пръв поглед това изглеждаше като техническа забележка. Всъщност става дума за много по-широка тема. Русия продължава да предлага своите инженерни решения и технологични компетенции като аргумент в бъдещи отношения със САЩ. Това е своеобразно напомняне, че конкуренцията не изключва сътрудничество там, където съществува икономически интерес.

Същата логика се вижда и в отношението към Доналд Тръмп. Путин не го представи като спасител или посредник. Вместо това създаде впечатление, че вижда в него политик, способен да разговаря прагматично. Това е важна разлика.

В Москва очевидно разбират, че дори евентуално подобряване на отношенията със САЩ няма да доведе автоматично до нормализация. Натрупаните санкции, военни програми и геополитически конфликти са твърде мащабни. Но съществува разлика между управляема конфронтация и неконтролируема ескалация.

Другата голяма тема на форума беше БРИКС.

Путин представи организацията като основен двигател на глобалния растеж и подкрепи тезата си с конкретни икономически показатели. Независимо от споровете около отделните цифри, тенденцията е трудно оспорима. Делът на азиатските, близкоизточните и африканските икономики в световното производство продължава да расте.

Това не означава автоматичен упадък на Запада. По-скоро означава край на периода, през който Северна Америка и Европа концентрираха почти всички ключови финансови, технологични и индустриални центрове.

В речта на Путин прозираше едно постоянно послание: светът вече не се организира около един център. Дали тази оценка е напълно вярна, предстои да видим. Но фактът, че все повече държави търсят алтернативни механизми за разплащане, инвестиции и търговия, е реалност.

Показателно беше присъствието на представители от Китай, Саудитска Арабия, Танзания, Узбекистан и други държави, които все по-често се разглеждат като част от новата икономическа карта. Ако преди десетилетие подобна комбинация изглеждаше периферна, днес тя представлява значителна част от световното население, ресурсна база и производствен потенциал.

В този контекст най-интересната част от речта на Путин може би беше свързана не с войната, а с технологичния суверенитет.

Руският президент посочи изкуствения интелект, автономните системи и цифровите платформи като основни направления на бъдещото развитие. Зад тази формулировка стои нещо много конкретно. Държавите вече не се конкурират само чрез армии и природни ресурси. Те се конкурират чрез операционни системи, алгоритми, центрове за данни, полупроводници и комуникационна инфраструктура.

Точно тук минава една от новите линии на разделение в света. Страна, която не контролира собствените си цифрови платформи, постепенно губи контрол върху финансовите потоци, информационните канали и технологичните стандарти. Затова Москва инвестира толкова активно в национални решения, независимо от техните недостатъци.

В края на пленарната сесия остана усещането, че СПМИФ вече изпълнява различна функция от тази, за която беше създаден преди десетилетия. Форумът все още е икономическо събитие, но едновременно с това се е превърнал в трибуна за обяснение на руската визия за света след периода на еднополюсната система.

Сред многото реплики за Украйна, Тръмп, санкциите и БРИКС най-същественото послание вероятно беше друго. Москва продължава да разглежда конфликта не като отделна криза, а като част от по-широко преразпределение на икономическа и политическа тежест. Дали тази оценка е точна, историята ще покаже. Засега обаче именно през тази призма Кремъл обяснява както действията си на фронта, така и амбициите си в икономиката, технологиите и международната политика. А това означава, че решенията няма да се вземат само в преговорни зали. Те ще продължат да зависят от заводи, бюджети, транспортни коридори, енергийни мрежи и способността на отделните държави да издържат на едно дълго и скъпо глобално пренареждане.