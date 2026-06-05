Проф. Нина Дюлгерова: Армения може да взриви Кавказ! Светът вече се дели между Москва, Пекин и Вашингтон

/Поглед.инфо/ Армения е на прага на избори, които могат да променят баланса в целия Южен Кавказ. Проф. Нина Дюлгерова анализира сблъсъка между Русия, САЩ и Франция за влиянието в Ереван, амбициите на Турция за Велик Туран, ролята на Азербайджан и опасните процеси в Средна Азия. Разговорът стига и до голямата геополитическа картина – възможно ли е Москва, Пекин и Вашингтон да договорят нов световен ред и да предотвратят глобален сблъсък, или светът навлиза в още по-драматична фаза на трансформация?

Парламентарните избори в Армения се превръщат в едно от най-важните политически събития в Евразия. Проф. Нина Дюлгерова разглежда възможните последствия за отношенията между Русия и Армения, бъдещето на Евразийския икономически съюз, ролята на Франция и САЩ в региона и перспективите пред Никол Пашинян.

В разговора са анализирани още геополитическите амбиции на Турция, проектът Велик Туран, сложният баланс на Азербайджан между Москва, Анкара и Техеран, както и променящата се архитектура на международните отношения.

Специално внимание е отделено на контактите между Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп, възможността за ново глобално споразумение между големите сили и перспективите пред конфликта в Украйна.

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