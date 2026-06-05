Проф. Нина Дюлгерова: Армения може да взриви Кавказ! Светът вече се дели между Москва, Пекин и Вашингтон

Парламентарните избори в Армения се превръщат в едно от най-важните политически събития в Евразия. Проф. Нина Дюлгерова разглежда възможните последствия за отношенията между Русия и Армения, бъдещето на Евразийския икономически съюз, ролята на Франция и САЩ в региона и перспективите пред Никол Пашинян.
В разговора са анализирани още геополитическите амбиции на Турция, проектът Велик Туран, сложният баланс на Азербайджан между Москва, Анкара и Техеран, както и променящата се архитектура на международните отношения.
Специално внимание е отделено на контактите между Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп, възможността за ново глобално споразумение между големите сили и перспективите пред конфликта в Украйна.
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