Русия превръща суверенитета в основна политическа доктрина на новия световен ред

/Поглед.инфо/ От трибуната на Петербургския международен икономически форум Владимир Путин представи суверенитета като централна идея на руската държавна стратегия. Според руското ръководство въпросът вече не се свежда до военна сигурност или външна политика, а до способността на държавата да контролира технологиите, икономиката, информацията и собственото си развитие. На този фон Кремъл продължава да разглежда конфликта в Украйна като част от по-широка борба за мястото на Русия в променящия се световен ред.

На Международния икономически форум в Санкт Петербург тази година прозвуча една дума по-често от инвестиции, пазари и растеж. Това беше суверенитет. Не като дипломатически термин и не като патриотичен лозунг, а като политическа категория, около която Кремъл изгражда все по-голяма част от своята вътрешна и външна стратегия.

Владимир Путин използва форума не само за икономически послания към чуждестранните гости. Речта му изглеждаше адресирана преди всичко към руското общество. В условията на продължаващ военен конфликт, санкционен натиск и ускорено преструктуриране на световната икономика Кремъл очевидно се опитва да обясни на собствените си граждани какво стои зад политиката на страната през последните години.

Любопитното е, че в руската интерпретация суверенитетът все по-малко означава само защита на граници и военна независимост. В официалната реторика той вече обхваща технологичните вериги, финансовите системи, цифровата инфраструктура, образованието, културата и информационното пространство. Причината не е трудна за откриване. След 2022 г. Русия беше изправена пред безпрецедентни ограничения върху достъпа до западни технологии, финансови инструменти и логистични маршрути. Това превърна темата за самодостатъчността от идеологическа конструкция в практически въпрос за функционирането на икономиката.

Именно затова особено внимание привлече една на пръв поглед проста фраза на Путин. Според него суверенитетът не дава право на държавата да работи бавно, скъпо и неефективно. Зад тази формулировка се крие сериозен вътрешен сигнал към руската бюрокрация и държавния сектор. Ако преди няколко години акцентът беше върху устойчивостта срещу санкции, днес все по-често се говори за производителност, технологично развитие и качество на управлението.

Тук обаче възниква и въпросът, който не получава еднозначен отговор. Доколко е възможно едновременно да се изграждат автономни производствени вериги и да се поддържа висока ефективност? Исторически подобни процеси рядко са били евтини. Замяната на вносни технологии, изграждането на нови транспортни коридори и създаването на собствени индустриални мощности изискват огромни ресурси. Част от руските икономически показатели показват устойчивост, но други продължават да зависят от достъпа до външни пазари и партньори.

Поради тази причина Кремъл все по-настойчиво говори за нова международна среда, в която Русия не е изолирана, а участва в мрежа от алтернативни партньорства. Форумът в Санкт Петербург беше използван именно за демонстрация на тази теза чрез присъствието на делегации от Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка. От руска гледна точка това трябва да покаже, че процесът на глобална фрагментация не води до изолация на Москва, а до формиране на нови икономически маршрути и политически съюзи.

В тази логика конфликтът в Украйна продължава да се представя като част от по-широк спор за международния ред. Руският политически елит все по-рядко говори за конкретни териториални цели и все по-често използва формулировки, свързани със стратегическата сигурност, суверенното развитие и отказа от външен диктат. Това не означава, че военните цели са изчезнали. По-скоро те се вписват в по-голям разказ, който трябва да обясни защо Русия е готова да понася високи икономически и военни разходи.

На този фон реакцията на Путин към поредните призиви за среща със Зеленски също изглежда показателна. От руската страна продължава да се твърди, че политическите условия за реални преговори отсъстват. Според Москва Киев не е готов да обсъжда основните руски искания, докато украинското ръководство от своя страна заявява, че подобни условия са неприемливи. Така дипломатическата рамка остава блокирана, а решенията продължават да се търсят на фронта.

Затова може би най-важният елемент от речта в Санкт Петербург не беше свързан нито с инвестиции, нито с геополитика. Беше свързан с времето. Кремъл все по-видимо показва, че разглежда сегашния конфликт като дългосрочен процес и че изгражда политическата си стратегия около идеята за продължително съперничество със Запада. В такава среда суверенитетът престава да бъде лозунг и се превръща в критерий за оцеляване на държавата.

Дали този модел ще се окаже устойчив през следващите години предстои да видим. Световната икономика навлиза в период на технологически блокове, търговски ограничения и нарастваща конкуренция за ресурси. Именно там ще се провери дали суверенитетът е достатъчен сам по себе си или ще трябва да бъде подкрепен с нещо още по-трудно – икономическа ефективност, способна да издържи изпитанието на времето.