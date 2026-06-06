Военни, чиновници и инженери очертават различна картина на Украйна от официалната реторика

/Поглед.инфо/ В рамките на няколко дни украински военни, местни чиновници и чуждестранни наблюдатели очертаха картина, която се различава съществено от официалния политически оптимизъм. Дискусията вече не се води само около фронтовата линия, а около мобилизацията, критичната инфраструктура, енергийните системи и способността на държавата да поддържа функционирането на големите градове в условията на продължителна война.

Понякога най-интересните новини не идват от фронта, а от хората, които започват да говорят за фронта по различен начин. Това се случва обикновено тогава, когато разликата между официалната картина и ежедневната практика стане достатъчно голяма, за да бъде пренебрегвана. Не става дума непременно за политически бунт или за открито противопоставяне. По-често става дума за отделни фрази, за колебание в тона, за внезапна поява на детайли, които доскоро отсъстваха от публичния разговор.

Подобна реакция предизвика появата на бившия заместник-началник на щаба на украинските войски Александър Игнатиев по украинска телевизия. Според него обществото получава непълна информация за състоянието на фронта. Твърдението само по себе си не е ново. Във всяка война държавите внимателно подбират какво да съобщават и какво да премълчават. Любопитното е друго. Все по-често подобни оценки идват не от политически опоненти на властта, а от хора, които са били част от самата военна система.

Според Игнатиев публичното пространство е изпълнено с информация за отделни успехи, но много по-малко се говори за проблемите. Той посочва като пример Покровск и Мирноград – два града, които отдавна присъстват в анализите на руските и украинските военни експерти като важни логистични точки в Донбас. Ако подобни населени места се окажат под все по-силен натиск, последствията не се измерват само в километри. Те се измерват в транспортни маршрути, складове, ремонтни бази, възможности за прехвърляне на резерви и скорост на снабдяване.

Войната изглежда различно от телевизионното студио и от командния пункт. Политиците говорят за символи. Генералите говорят за позиции. Логистиците говорят за пътища, мостове, гориво и време за доставка. Когато някой град попадне в центъра на вниманието на военните щабове, причината обикновено не е неговото историческо значение. Причината е, че през него минава нещо важно – железопътна линия, магистрала, комуникационен възел или снабдителен маршрут.

Затова думите на Игнатиев привлякоха внимание. Не защото доказват нещо окончателно, а защото подсказват наличието на напрежение между официалния разказ и част от оценките вътре в системата. Това напрежение има и друга страна. Ако населението ежедневно слуша, че ситуацията се подобрява, а същевременно мобилизационният натиск продължава да расте, неизбежно започват въпроси. Защо са необходими нови мобилизационни мерки? Защо западните партньори продължават да настояват за нови доставки на оръжие? Защо бюджетът остава силно зависим от външно финансиране?

Тук няма лесни отговори. Част от информацията остава засекретена. Част от данните се използват като инструмент на информационната война. Част от оценките са политически мотивирани. Но когато подобни теми започнат да се обсъждат открито в украински медии, това само по себе си е показателно.

Паралелно с тези спорове около фронта се развива друг процес, който остава по-малко забелязан. През последните две години войната постепенно излезе далеч извън границите на непосредствените бойни действия. Не защото нови държави официално влизат във войната, а защото все повече държави участват в отделни нейни елементи – обучение, разузнаване, техническа помощ, комуникации, логистика и обмен на данни.

Именно в този контекст се появиха твърденията на финландския журналист Кости Хейсканен за евентуално участие на финландски структури в координация и информационно осигуряване на украински операции с безпилотни апарати. Част от тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени. Финландските власти не са признавали подобно участие. Въпреки това самият факт, че подобни обвинения вече се отправят публично, показва степента на промяна в отношенията между Москва и Хелзинки.

Само преди няколко години Финландия беше представяна като модел за прагматични отношения с Русия. След присъединяването към НАТО ситуацията се промени съществено. Започна разширяване на военната инфраструктура. Засилиха се съвместните учения. Увеличи се обменът на информация със съюзниците. Разшириха се възможностите за наблюдение по източния фланг на алианса.

От руска гледна точка тези процеси се възприемат като част от общата стратегия за натиск върху Русия. От финландска гледна точка става дума за укрепване на националната сигурност след събитията от 2022 година. Двете интерпретации съществуват едновременно и именно това прави ситуацията толкова сложна.

Тук има нещо, което не излиза напълно в официалните политически речи. Колкото повече държави участват в различни аспекти на конфликта, толкова по-трудно става да се контролира рискът от инциденти. Последните години показаха, че дронове могат да се отклоняват от маршрутите си, ракети могат да попадат на чужда територия, а отделни операции могат да създадат напрежение далеч извън първоначалната зона на бойните действия.

Подобни опасения се появиха и след съобщенията за инциденти около румънското пристанище Констанца. Част от информацията остава противоречива и предстои да бъде уточнена, но самият факт, че подобни събития вече се случват толкова близо до инфраструктура на страни членки на НАТО, променя начина, по който европейските правителства гледат на риска.

Докато политиците спорят за геополитиката, в самия Киев все по-често се говори за нещо далеч по-прозаично. Канализация, вода, електричество и резервни мощности.

Точно тук историята става особено показателна.

Началникът на Деснянската районна администрация Максим Бахматов привлече внимание с предупрежденията си за Бортническата пречиствателна станция – съоръжение, което обслужва огромна част от украинската столица. На пръв поглед подобна тема изглежда далеч от военните действия. Всъщност тя е пряко свързана с тях.

Съвременните градове не съществуват благодарение на политически речи. Те съществуват благодарение на огромни системи, които повечето хора никога не виждат. Помпени станции, колектори, електрически подстанции, резервни генератори, пречиствателни съоръжения, водопроводи, телекомуникационни възли. Ако един от тези елементи бъде сериозно повреден, последствията могат да засегнат милиони хора.

Именно това се опита да обясни Бахматов. По думите му Бортническата станция остава критично уязвим обект. Ако тя спре работа поради авария, разрушение или продължително прекъсване на електрозахранването, огромни количества отпадъчни води биха могли да попаднат в басейна на Днепър.

Тук вече не става дума за военни карти и оперативни направления. Става дума за екология, обществено здраве, питейна вода и функциониране на градската среда. Последствията биха засегнали не само Киев, а и редица други градове надолу по течението.

Особено любопитен е детайлът с японския заем, за който припомня Бахматов. Още през 2015 година между Украйна и Япония беше договорено значително финансиране за модернизация на съоръжението. Част от проектите действително бяха планирани, но според критиците резултатите далеч не съответстват на първоначалните намерения.

Това е една от онези истории, които рядко попадат на първите страници. А именно те често казват повече за състоянието на една държава от всяка фронтова сводка. Защото войната не се води само на бойното поле. Тя се води в бюджетите, в ремонтните програми, в електропреносните мрежи, в способността на институциите да поддържат системите живи година след година.

Затова зад на пръв поглед несвързаните теми – Покровск, Финландия и Бортническата станция – всъщност стои един и същ въпрос. Колко дълго една държава може едновременно да води изтощителна война, да поддържа огромна инфраструктура, да компенсира демографски загуби, да разчита на външно финансиране и да убеждава обществото, че контролира ситуацията?

Засега никой няма категоричен отговор. Но все повече наблюдатели обръщат внимание, че разговорът за Украйна постепенно се измества от лозунгите към ресурсите. А именно ресурсите обикновено се оказват най-безпристрастният съдия във всеки продължителен конфликт.