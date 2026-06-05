Константин Бондаренко: Украйна взриви стария световен ред! Европа още не разбира какво започна през 2022 г.

/Поглед.инфо/ Коментар на известния украински политолог д-р Константин Бондаренко. Украинският конфликт не просто промени Европа – той разруши архитектурата на света, изграждана след Втората световна война. Според Константин Бондаренко войната се е превърнала в глобален катализатор, който ускорява разпада на стария ред, изостря съперничеството между великите сили и подготвя почвата за ново международно преразпределение на влияние. От Балтика до Азия, от БРИКС до НАТО, светът навлиза в период на нестабилност, в който вече не Украйна, а бъдещият сблъсък между глобалните центрове на сила ще определя съдбата на XXI век.

Константин Бондаренко анализира как войната в Украйна надхвърли регионалните рамки и се превърна в повратна точка за цялата международна система. Според него конфликтът е ускорил процесите на разпад на следвоенния световен ред и е поставил началото на нова епоха на геополитическо съперничество.

В разговора се разглеждат променящите се отношения между САЩ и Европа, разногласията вътре в НАТО, борбата за влияние в Балтийския регион, ролята на БРИКС, възходът на Азия и бъдещите конфликти, които могат да определят съдбата на света през следващите десетилетия.

Бондаренко поставя и въпроса дали човечеството навлиза в дълъг период на глобална нестабилност, в който старата архитектура вече е разрушена, а новата все още не е изградена.

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