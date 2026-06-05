Константин Бондаренко: Украйна взриви стария световен ред! Европа още не разбира какво започна през 2022 г.

Константин Бондаренко анализира как войната в Украйна надхвърли регионалните рамки и се превърна в повратна точка за цялата международна система. Според него конфликтът е ускорил процесите на разпад на следвоенния световен ред и е поставил началото на нова епоха на геополитическо съперничество.
В разговора се разглеждат променящите се отношения между САЩ и Европа, разногласията вътре в НАТО, борбата за влияние в Балтийския регион, ролята на БРИКС, възходът на Азия и бъдещите конфликти, които могат да определят съдбата на света през следващите десетилетия.
Бондаренко поставя и въпроса дали човечеството навлиза в дълъг период на глобална нестабилност, в който старата архитектура вече е разрушена, а новата все още не е изградена.
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