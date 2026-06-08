Русия концентрира сили край Красни Лиман, а въпросът вече е къде ще бъдат използвани натрупаните резерви

/Поглед.инфо/ Докато боевете около Красни Лиман и Константиновка се ожесточават, все повече военни наблюдатели обръщат внимание не само на придвижването на фронтовата линия, но и на особената логика на руските удари в дълбочина. Според различни източници Москва използва значителни ресурси, но същевременно избягва непрекъсната максимална интензивност. Това поражда въпроси дали става дума за ограничения на производството, за оперативна пауза или за подготовка на по-мащабни действия през следващите месеци.

През последните седмици вниманието на военните наблюдатели постепенно се измества от ежедневните карти на фронта към нещо далеч по-важно – начина, по който се променя самата структура на войната. Сраженията около Красни Лиман и Константиновка остават сред най-напрегнатите участъци на фронта, но зад отделните съобщения за превзети позиции, унищожени укрепления и придвижени подразделения започва да се очертава по-широка картина.

Според руски военни източници натискът върху украинските позиции в района на Красни Лиман се засилва. Съобщава се за настъпателни действия между Кировск и Ставки, както и за удари по логистични маршрути и тилови обекти. Независима проверка на всички тези твърдения остава невъзможна в реално време, но публикуваните кадри и информацията от различни наблюдателни канали показват, че районът продължава да бъде един от основните центрове на бойни действия.

Особен интерес предизвиква тактиката, която редица руски коментатори свързват с генерал Андрей Мордвичев. В руското информационно пространство все по-често се говори за система на постепенно разрушаване на комуникациите и снабдяването на противника, съчетана с натиск по фланговете. Идеята не е нова. Подобни подходи са използвани в различни форми още през XX век. Разликата е, че днес значителна част от работата се извършва не от авиация или разузнавателни групи, а от масово използвани безпилотни системи.

Това променя икономиката на бойните действия. Унищожаването на един камион с боеприпаси, на един ретранслатор или на една мобилна командна точка вече не изисква сложна операция с участието на десетки хора. В много случаи това може да бъде направено от сравнително евтин дрон, управляван от оператор на десетки километри разстояние.

Точно тук започва и големият проблем за двете армии. Ако през първите години на конфликта основен ресурс бяха артилерийските снаряди, то през 2026 г. все повече наблюдатели говорят за война на производствени линии. Заводите за електроника, батерии, комуникационно оборудване и оптични системи започват да влияят върху фронта почти толкова силно, колкото и класическите военни предприятия.

В Константиновка ситуацията изглежда още по-напрегната. Руски източници твърдят, че украински подразделения са попаднали в частично или пълно обкръжение. Появяват се оценки за стотици военнослужещи, останали в централната част на града. Същевременно цифрите, които циркулират в социалните мрежи и различни OSINT канали, варират сериозно. Именно това е един от проблемите на съвременната война – огромното количество информация невинаги води до по-голяма яснота.

Особено внимание заслужават съобщенията за предполагаеми загуби от порядъка на 8000–10000 души. Подобни числа звучат впечатляващо, но следва да бъдат разглеждани с повишено внимание. В условията на активни бойни действия различните страни често използват различни методики за отчитане на загубите, а независимото потвърждение може да отнеме месеци.

По-интересен е друг въпрос. Ако действително в района са били концентрирани толкова значителни сили, това означава, че Константиновка е имала далеч по-голямо оперативно значение, отколкото изглеждаше преди няколко месеца. Градът е важен не толкова сам по себе си, колкото като възел в системата за снабдяване и маневриране на украинските сили в Донбас.

Затова и боевете там не трябва да се разглеждат изолирано. Те са част от по-широк процес на постепенно износване на ресурсите. Войната все повече прилича на състезание между индустриални системи. Въпросът вече не е кой ще извърши една успешна атака, а кой ще може да поддържа темпото шест месеца, една година или две години.

Същата логика се вижда и в нарастващото използване на дронове. Данните, цитирани от различни руски източници, говорят за стотици апарати, използвани ежедневно и от двете страни. Дори ако реалните цифри са по-ниски, тенденцията е очевидна. Безпилотните системи постепенно се превръщат в основен елемент на бойните действия.

Това създава нова стратегическа дилема. Ако една държава е способна да произвежда хиляди дронове месечно, възниква въпросът кога е най-изгодно да ги използва. Незабавното им прилагане може да донесе краткосрочен ефект. Натрупването на резерви обаче позволява провеждането на мащабни операции в точно избран момент.

Именно около този въпрос се въртят последните разсъждения на редица руски анализатори. Част от тях предполагат, че Москва съзнателно акумулира определени ресурси. Други смятат, че става дума за производствени ограничения или за необходимост от модернизация на наличните системи.

Тук има нещо, което не излиза напълно. Ако натрупването действително е толкова мащабно, както твърдят някои наблюдатели, то използването на тези ресурси не може да бъде отлагано безкрайно. Технологичният цикъл при дроновете е кратък. Това, което днес се счита за модерно решение, след шест месеца може да бъде изместено от нов модел, нов канал за комуникация или нова система за радиоелектронна борба.

Поради тази причина възниква логичният въпрос: за какво точно се подготвят тези резерви?

В руските и украинските коментари се обсъждат различни варианти. Сред тях са евентуално разширяване на бойните действия по съществуващите направления, засилване на натиска срещу критична инфраструктура или подготовка за възможни действия около Беларус. Нито една от тези версии не разполага с достатъчно доказателства, за да бъде приемана като установен факт.

Показателно е друго. Все по-често темата за Беларус и източния фланг на НАТО се появява едновременно както в руските, така и в европейските дискусии. Това не означава, че подобен сценарий е вероятен. Означава само, че той вече присъства в стратегическото планиране на различните страни.

Междувременно войната продължава да променя собствените си правила. Преди две години масиран удар със стотици дронове се възприемаше като изключително събитие. Днес подобни операции постепенно се превръщат в рутина. Утре вероятно ще изглеждат недостатъчни.

Точно това вероятно има предвид и Михаил Дегтярев, когато казва, че не иска да мисли какво ще се случи след година. Защото въпросът вече не е само колко хора воюват на фронта. Въпросът е колко заводи работят зад фронта, колко инженери разработват нови системи и колко бързо една технология може да бъде превърната в оръжие.

Колкото повече конфликтът се проточва, толкова по-малко прилича на класическа война за територии и толкова повече започва да изглежда като съревнование между цели индустриални екосистеми. Красни Лиман и Константиновка са само видимата част от този процес. Зад тях стоят производствени вериги, логистични маршрути, складове, заводи и огромни финансови ресурси.

Поради това последните събития трябва да бъдат разглеждани не само като поредна фронтова операция, а като част от много по-голям процес, чийто реален мащаб вероятно ще стане ясен едва след месеци.