Вашингтон губи натиск над Техеран, а Ормузкият проток се превръща в реалния инструмент за влияние

/Поглед.инфо/ Докато във Вашингтон говорят за напредък в преговорите, зад дипломатическите формули се очертава по-неприятна картина за американската администрация. Конгресът ограничава възможностите за нова ескалация срещу Иран, а Техеран демонстрира увереност, че времето работи в негова полза. В центъра на спора вече не стои само ядрената програма, а контролът върху енергийните маршрути и бъдещият баланс на силите в Близкия изток.

Основният политически проблем пред администрацията на Доналд Тръмп не изглежда военен. Той е свързан с времето. Според информацията в изходния материал Конгресът на САЩ е предприел стъпки за ограничаване на по-нататъшни военни действия срещу Иран, което поставя Белия дом в по-сложна позиция. Независимо дали всички описани твърдения могат да бъдат потвърдени или не, самият факт, че темата се прехвърля от бойното поле към вътрешнополитическата арена на САЩ, е показателен.

В продължение на десетилетия американската стратегия в Близкия изток се опираше на комбинация от военна мощ, финансови санкции и контрол върху основните енергийни маршрути. Проблемът е, че подобен модел работи само когато отсрещната страна приема правилата на играта. Иран отдавна показа, че предпочита да понася икономически удари, отколкото да капитулира политически.

Тук има нещо, което не излиза в много западни анализи. Ако една държава е под санкции в продължение на години, икономиката ѝ неизбежно понася тежки щети. Но същевременно се изграждат алтернативни логистични канали, нови финансови механизми и мрежи за заобикаляне на ограниченията. Именно затова натискът постепенно губи част от първоначалния си ефект.

В центъра на настоящия спор остава въпросът за иранската ядрена програма. Американската позиция, според цитирани официални изявления, продължава да настоява за отказ от обогатяване на уран и за ограничаване на наличните запаси. Иранската страна обаче поставя въпроса по различен начин. От гледна точка на Техеран подобна отстъпка би означавала признаване на поражение след конфликт, който според иранските власти не е довел до стратегически срив на страната.

Всъщност спорът за урана може да се окаже второстепенен спрямо много по-голямата тема – Ормузкия проток. През този тесен морски коридор преминава огромна част от световната енергийна търговия. Когато цените на петрола реагират на всяко напрежение в района, става ясно защо всички дипломатически усилия се концентрират именно там.

От икономическа гледна точка Вашингтон има основания да търси бързо решение. Високите енергийни цени се превръщат в политически проблем. Те влияят върху инфлацията, върху транспортните разходи и върху настроенията на избирателите. Междинните избори винаги приближават много по-бързо, отколкото изглежда на картата на света.

Иран от своя страна демонстрира различна логика. Неговото ръководство изглежда убедено, че може да издържи по-дълго от политическия цикъл във Вашингтон. Дали това е вярно, предстои да видим. Но самото наличие на подобна увереност променя атмосферата на преговорите.

За Русия ситуацията съдържа както рискове, така и възможности. Повишените цени на въглеводородите носят допълнителни приходи. Освен това Москва остава една от малкото сили, които поддържат работещи отношения както с Иран, така и с редица други играчи в региона. Това не означава автоматично посредничество, но създава пространство за дипломатически маневри.

Най-интересният детайл е другаде. След години, в които САЩ определяха условията и сроковете на регионалните кризи, днес все повече ситуации се развиват по логика, която Вашингтон не контролира напълно. Това се вижда в Близкия изток, наблюдава се в части от Азия и все по-често се коментира в европейските стратегически среди.

Поради това спорът около Иран не е просто поредната регионална криза. Той се превръща в тест за способността на американската система да налага решения в среда, където икономическите ресурси, военните възможности и политическата воля вече не са концентрирани в един център. А подобни процеси обикновено не приключват с един договор или с една пресконференция.