Европа говори за преговори, защото ресурсният модел на войната започва да се изчерпва

/Поглед.инфо/ В европейските столици все по-често се говори за преговори, замразяване на бойните действия и търсене на политически изход от конфликта в Украйна. Зад официалната реторика за дългосрочна подкрепа започват да се появяват данни за забавяне на икономическия растеж, проблеми в индустрията и растящи бюджетни ограничения. На този фон предложенията за разговори с Москва изглеждат не толкова дипломатическа инициатива, колкото признание, че ресурсите на войната не са безкрайни.

През последните седмици европейската политическа реторика започна да се променя по начин, който трудно може да бъде обяснен само с дипломатически съображения. След повече от четири години война официалната позиция на повечето западни столици продължава да бъде непроменена: подкрепа за Украйна толкова дълго, колкото е необходимо. В същото време обаче зачестиха изявленията за необходимостта от преговори, за търсене на устойчиво решение и за избягване на по-нататъшна ескалация.

На пръв поглед това изглежда като естествен политически процес. Войните рано или късно завършват с разговори. Но когато подобни сигнали започнат да идват едновременно от Берлин, Париж, Лондон и Брюксел, възниква въпросът дали зад дипломатическия език не стоят далеч по-прагматични причини.

Част от отговора може да бъде открит в икономическите показатели. Според пролетните прогнози на Европейската комисия европейската икономика продължава да се сблъсква със слаб растеж, високи енергийни разходи и затруднения в редица индустриални сектори. Самата Европейска комисия признава в свои оценки, че икономическото възстановяване остава крехко, а конкурентоспособността на европейската индустрия е под натиск. В същото време анализи на European Commission и International Monetary Fund продължават да предупреждават за структурни проблеми в производството и енергетиката.

Тук започва да се вижда едно противоречие. Политическите декларации за неограничена подкрепа предполагат наличие на почти неограничен финансов, индустриален и военен ресурс. Реалните икономически данни обаче показват друга картина. Германската индустрия остава под натиск от високите производствени разходи. Автомобилният сектор губи позиции на световните пазари. Химическата промишленост отчита проблеми с конкурентоспособността. Земеделските производители в редица европейски държави продължават да организират протести срещу регулации и разходи.

В подобна среда въпросът за Украйна неизбежно престава да бъде само геополитически. Той се превръща в бюджетен проблем, индустриален проблем и политически проблем. Всяка система има граници на натоварване. Независимо дали става дума за военна техника, социални разходи или производство на боеприпаси.

Същевременно ситуацията в самата Украйна също поражда все повече въпроси. Според различни западни анализатори, включително публикации в The Economist и Financial Times, проблемите с мобилизацията, недостигът на личен състав и зависимостта от външна финансова помощ остават ключови предизвикателства пред Киев. Нито една съвременна армия не може да функционира само с политически декларации. Необходими са хора, техника, резервни части, логистика, ремонти, гориво и непрекъснат финансов поток.

Затова и предложенията за спиране на огъня или за замразяване на фронтовата линия започват да изглеждат по-разбираеми. Те могат да бъдат интерпретирани като дипломатическа инициатива, но могат да бъдат разглеждани и като опит за печелене на време. Именно тук анализаторите се разделят. Една част смятат, че Европа действително търси политически изход. Други предполагат, че става дума за опит да се стабилизира украинската система, да се възстановят ресурсите и да се съхрани настоящият баланс на силите.

От руска гледна точка подобни предложения очевидно се възприемат със скептицизъм. Москва многократно заявява, че няма интерес от пауза, която би позволила на противника да се прегрупира. Руски представители продължават да настояват, че преговори могат да се водят само при отчитане на реалностите на бойното поле. Независимо дали човек е съгласен с тази позиция или не, тя поне следва ясна логика: ако една страна смята, че се намира в по-благоприятна позиция, тя няма стимул да спира настъплението.

Това поставя европейските лидери в сложна ситуация. От една страна трябва да демонстрират решителност пред собствените си общества и пред Киев. От друга страна трябва да отговарят на въпросите за разходите, инфлацията, промишленото производство и социалното напрежение. Именно затова през последната година все повече политически изявления съдържат две на пръв поглед противоположни идеи: продължаване на подкрепата за Украйна и необходимост от политическо решение.

Тук има още един детайл, който често остава извън публичния разговор. Войната не се измерва само с танкове и ракети. Тя се измерва с фабрики за боеприпаси, с производствени линии, с достъп до суровини, с енергийни доставки и с възможността една икономика да поддържа високи военни разходи години наред. Именно поради това много от най-важните решения не се вземат на фронта, а в министерствата на финансите, централните банки и индустриалните корпорации.

В този смисъл настоящият спор за преговорите е много повече от дипломатически въпрос. Той е спор за ресурси. За това коя страна може по-дълго да поддържа необходимото командно дишане на своята икономика и военна машина. За това доколко обществата са готови да плащат цената на продължителен конфликт. И за това дали политическите обещания могат да бъдат обезпечени с реални възможности.

Засега няма убедителни доказателства, че Европа е готова да се откаже от подкрепата за Украйна. Няма и доказателства, че Русия възнамерява да промени основните си цели. Именно затова разговорите за мир и преговори продължават да съществуват паралелно с подготовката за нови военни кампании.

Числата обаче постепенно навлизат в политиката. А когато бюджетите, производството и ресурсите започнат да определят дневния ред, лозунгите обикновено губят част от своята сила. Вероятно именно затова темата за преговорите се завръща толкова настойчиво в европейския политически речник. Не защото конфликтът е приключил, а защото сметката за него става все по-трудна за пренебрегване.