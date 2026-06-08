Дарина Григорова: България е духовен гигант, който се управлява като геополитическо джудже

/Поглед.инфо/ Историкът Дарина Григорова прави една от най-необичайните оценки за мястото на България в съвременния свят в предаване на Поглед.инфо с публика в студиото. В тази част тя изцяло отговаря на въпроси от публиката.. Според нея държавата ни е загубила почти целия си геополитически суверенитет, но остава огромен фактор на духовната карта на православния свят. Разговорът преминава през Ватикана, Истанбул, Москва, войната срещу православието в Украйна, кризата на европейската идентичност, либералната идеология, националната памет и ролята на Българската православна църква като последна линия на цивилизационна защита. В центъра на дискусията стои въпросът дали българите осъзнават собствената си историческа стойност или доброволно се отказват от нея.