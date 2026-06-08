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България

Дарина Григорова: България е духовен гигант, който се управлява като геополитическо джудже

/Поглед.инфо/ Историкът Дарина Григорова прави една от най-необичайните оценки за мястото на България в съвременния свят в предаване на Поглед.инфо с публика в студиото. В тази част тя изцяло отговаря на въпроси от публиката.. Според нея държавата ни е загубила почти целия си геополитически суверенитет, но остава огромен фактор на духовната карта на православния свят. Разговорът преминава през Ватикана, Истанбул, Москва, войната срещу православието в Украйна, кризата на европейската идентичност, либералната идеология, националната памет и ролята на Българската православна църква като последна линия на цивилизационна защита. В центъра на дискусията стои въпросът дали българите осъзнават собствената си историческа стойност или доброволно се отказват от нея.

Георги Стамболиев 14039 прочитания

Историкът Дарина Григорова анализира мястото на България между Изтока и Запада, ролята на православието в съвременния свят и духовните процеси, които според нея определят бъдещето на Европа. Разговор за Българската православна църква, войната в Украйна, кризата на европейската идентичност, националната памет, Русия, Ватикана и съпротивата срещу глобалната идеологическа унификация.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=qtiUuatcmjw

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#ДаринаГригорова #България #Православие #Русия #Украйна #Европа #Геополитика #ПогледИнфо

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