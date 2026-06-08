Дарина Григорова: България е духовен гигант, който се управлява като геополитическо джудже

Историкът Дарина Григорова анализира мястото на България между Изтока и Запада, ролята на православието в съвременния свят и духовните процеси, които според нея определят бъдещето на Европа. Разговор за Българската православна църква, войната в Украйна, кризата на европейската идентичност, националната памет, Русия, Ватикана и съпротивата срещу глобалната идеологическа унификация.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=qtiUuatcmjw
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