Дарина Григорова: България оцеля не заради Брюксел, а заради православието

Проф. Дарина Григорова гостува в предаването „Конкретно“ с Георги Стамбулиев за един от най-дълбоките въпроси на съвремието – каква е истинската битка зад политическите и военните конфликти на нашето време.
В разговора се обсъждат православието като основа на българската идентичност, духовните измерения на кризата в Украйна, отношението към историческата памет, ролята на Българската православна църква и опитите за пренаписване на цивилизационните ориентири на Европа.
Според проф. Григорова България остава геополитически зависима, но продължава да притежава огромно духовно значение, което често остава недооценено както отвън, така и отвътре.
Втора част:..
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