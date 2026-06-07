Константин Бондаренко: Ядрени ракети в Прибалтика? Бондаренко предупреди какво следва след новата ескалация

/Поглед.инфо/ Политологът и историк Константин Бондаренко анализира най-опасните точки на световното напрежение – производството на украински дронове в Европа, възможното разполагане на американско ядрено оръжие в Прибалтика, атаките срещу Санкт Петербург, изборите в Армения, бъдещето на Евразия, кризата около Иран и скритата битка вътре в екипа на Доналд Тръмп. Според него Русия засега избягва директен сблъсък с НАТО, но натрупването на провокации, военни бази, морски конфликти и енергийни войни приближава света до нова фаза на глобално противопоставяне.