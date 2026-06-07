Константин Бондаренко: Ядрени ракети в Прибалтика? Бондаренко предупреди какво следва след новата ескалация

Във втората част на разговора с Владимир Трифонов политологът и историк Константин Бондаренко коментира производството на украински дронове в Европа, възможността за разполагане на американско ядрено оръжие в Източна Европа, атаките срещу Санкт Петербург, ситуацията около Армения и Пашинян, развитието на Централна Азия, напрежението около Иран и вътрешните конфликти в лагера на Доналд Тръмп. Разговор за геополитиката отвъд официалните лозунги и за процесите, които ще определят следващите години.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=QNJ6IG2yAcY&t=2s
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