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Европа

Константин Бондаренко: Ядрени ракети в Прибалтика? Бондаренко предупреди какво следва след новата ескалация

/Поглед.инфо/ Политологът и историк Константин Бондаренко анализира най-опасните точки на световното напрежение – производството на украински дронове в Европа, възможното разполагане на американско ядрено оръжие в Прибалтика, атаките срещу Санкт Петербург, изборите в Армения, бъдещето на Евразия, кризата около Иран и скритата битка вътре в екипа на Доналд Тръмп. Според него Русия засега избягва директен сблъсък с НАТО, но натрупването на провокации, военни бази, морски конфликти и енергийни войни приближава света до нова фаза на глобално противопоставяне.

д-р Владимир Трифонов 8860 прочитания

Във втората част на разговора с Владимир Трифонов политологът и историк Константин Бондаренко коментира производството на украински дронове в Европа, възможността за разполагане на американско ядрено оръжие в Източна Европа, атаките срещу Санкт Петербург, ситуацията около Армения и Пашинян, развитието на Централна Азия, напрежението около Иран и вътрешните конфликти в лагера на Доналд Тръмп. Разговор за геополитиката отвъд официалните лозунги и за процесите, които ще определят следващите години.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=QNJ6IG2yAcY&t=2s

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