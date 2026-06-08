Зад кулисите на образователната индустрия: Защо "похвалите" заменят реалните трудови навици

/Поглед.инфо/ Модата на западната терапевтична култура, която от десетилетия залива българското публично пространство, роди поредния си парадокс. Под маската на загриженост за детската психика и емоционалния комфорт на подрастващите, у нас се налага модел на възпитание, който методично ликвидира личната инициатива и способността за справяне с реални кризисни ситуации. Новата вълна от психологически съвети за родителско поведение всъщност прикрива много по-дълбок структурен проблем: постепенното превръщане на бъдещите поколения в пасивни консуматори на външно одобрение, неспособни да функционират в условията на конкурентна среда. Вместо изграждане на устойчиви навици, пазарът предлага захаросан жаргон, чиято цел е да маскира липсата на държавна стратегия за младежта и абдикацията на образователната система от реалното обучение и подготовка за пазара на труда.

Инфлацията на празната похвала и пазарните дефицити

Наблюдаваната през последните години тенденция за хиперкомпенсация в родителското поведение чрез постоянни и безпочвени похвали не е просто изолиран педагогически феномен. Тя е пряк резултат от комерсиализацията на бита и навлизането на неолибералните пазарни модели в най-интимната сфера на човешките отношения. Появиха се десетки наръчници, платени уебинари и частни консултанти, които убеждават българския родител, че всяка механична стъпка на детето трябва да бъде аплодирана. Резултатът от тази терапевтична индустрия обаче е коренно различен от обещания. Наблюдава се формирането на младо поколение, което изпитва остра абстиненция за одобрение, проявяващо се в пълна пасивност, ако липсва външен стимул.

Според данни на различни социологически и икономически проучвания у нас, младите кадри, навлизащи на пазара на труда, все по-често демонстрират нисък праг на толерантност към критика и отказ от поемане на отговорност при първия логистичен или оперативен дефект в работния процес. Това изглежда логично в контекста на критиката на детските психолози срещу фрази като "ти си най-добрият", но има един проблем, който анализаторите пропускат. Големият дефицит не е в психолингвистичната формулировка на родителската реплика, а в тоталната липса на реална, предметна дейност, в която детето да изпита тежестта на физическия и интелектуалния труд. Когато едно дете бива хвалено за това, че е „почистило стаята си“, се извършва подмяна – нормалното поддържане на жизнената среда се издига в ранг на извънредно постижение.

Икономическата реалност изисква кадри, които разбират връзката между вложения ресурс (време, енергия, суровини) и крайния продукт. Когато образованието и семейната среда се превърнат в безкрайна система от терапевтични поощрения, пазарът на труда получава субекти, които очакват бонуси и повишения просто за това, че са се появили на работното си място. Това е пряка пробойна в производителността на труда, която в дългосрочен план обрича българската икономика на периферна зависимост и ниска конкурентоспособност.

Логистиката на семейната среда и абдикацията на институциите

Проблемът се задълбочава, когато погледнем към инфраструктурата на съвременното българско семейство. Натискът върху родителите да бъдат „перфектни“ мениджъри на свободното време на своите деца се случва на фона на колапсираща публична инфраструктура. Липсата на достатъчно места в държавните детски градини, дефицитът на достъпни спортни бази, занемарените кръжоци и извънкласни дейности, които навремето се финансираха от държавния бюджет, днес са прехвърлени като изцяло частен разход. Родителят е принуден да плаща за всяка минута организирана заетост на детето си.

При това положение психологическите съвети да се обръща внимание на „усилията“, а не на „резултатите“, звучат като зле прикрит цинизъм. В реалния живот, извън кабинетите на столичните терапевти, числата не потвърждават версията, че българските деца са презадоволени от родителско внимание. Напротив, икономическият натиск принуждава и двамата родители да работят на пълно работно време, често на две места, за да покриват сметките за бита и кредитите. Свободното време се превръща в дефицитен ресурс. Когато родителят се прибере у дома след десетчасов работен ден, той няма физическата и ментална възможност да извършва дълбок лингвистичен анализ на похвалите си. Използването на кратки формулировки като „Браво“ или „Умно момиче“ е просто защитна реакция на изтощения организъм, а не педагогическа грешка.

Индустрията на детското блогърство, която се развива със зашеметяващи темпове в глобален мащаб и вече има своите проявления у нас, показва още по-грозна картина. Децата се превръщат в производствени единици в рамките на семейния бизнес. Майки, които напускат работа, за да станат „продуценти“ на собствените си синове и дъщери, всъщност експлоатират детския труд в дигиталното пространство за генериране на рекламни приходи от големи козметични, технологични или хранителни брандове. В тези случаи няма никакво значение дали похвалата е конкретна или обща – детето е вкарано в месомелачката на алгоритмите на социалните мрежи, където стойността му се измерва в импресии, кликове и брой последователи. Това е крайната фаза на пазарната деградация на детството, пред която традиционните психологически анализи изглеждат напълно безпомощни.

Психологизацията като политически инструмент

Прехвърлянето на дебата за бъдещето на децата изцяло на терена на психологията и личните родителски умения е класически механизъм за отклоняване на вниманието от големите политически и социални провали. Докато се спори дали е вредно да кажеш на едно петгодишно дете, че е „гений“, образователната система продължава да произвежда функционално неграмотни младежи по конвейер. Статистиката от международните изследвания като PISA категорично показва, че българските ученици масово не разбират прочетения текст и не могат да приложат елементарни математически модели в практиката. Този реален дефект не може да бъде коригиран с никакви промени в семейната лексика.

Държавата е поставила образованието на командно дишане, като го е обвързала с принципа „парите следват ученика“, което принуждава училищата да задържат и най-незаинтересованите субекти, само и само да не загубят делегирания си бюджет. В тази ситуация учителите са с вързани ръце – те са принудени да пишат високи оценки за нищожен или напълно липсващ труд, което е точното институционално проявление на „празната похвала“, за която психолозите говорят на микрониво. Когато цялата система е изградена върху симулация на успех, е наивно да се очаква, че семейството може да остане изолиран остров на обективния реализъм.

Необходимо е да се разбере, че децата нямат нужда от перфектни лингвистични конструкции, а от стабилна среда, в която правилата са ясни, а трудът и дисциплината имат реална стойност. Всякакви опити за въвеждане на чужди терапевтични стандарти, извадени от контекста на българската социално-икономическа действителност, само задълбочават кризата в междупоколенческите отношения. Вместо изграждане на емпатия, за която авторите на психологически текстове бленуват, се получава атомизация на обществото, където всеки индивид е затворен в балона на собственото си его, очаквайки светът да го аплодира просто заради неговото съществуване. Този модел е исторически обречен, тъй като в моменти на реални геополитически и икономически сътресения оцеляват само общностите, притежаващи колективна устойчивост, трудови навици и капацитет за понасяне на лишения – качества, които празната похвала и терапевтичният конформизъм методично унищожават.