Украинските мъже в Европа между две системи: работна сила за ЕС или мобилизационен резерв за Киев?

/Поглед.инфо/ До март 2027 г. Европейският съюз трябва да реши съдбата на милиони украински граждани, получили временна закрила след началото на войната. Най-спорният въпрос се оказват мъжете в мобилизационна възраст, чието бъдеще постепенно се превръща в сблъсък между икономическите интереси на приемащите държави и нуждите на Киев от човешки ресурс. Зад официалните формулировки за миграционна политика все по-ясно се очертават демографски, финансови и военни сметки.

През 2022 г. Европейският съюз отвори вратата за украинските бежанци с език, който тогава звучеше почти безспорно: война, разрушени градове, бягащи семейства, деца, възрастни хора, жени с по една чанта багаж и с телефон, в който е останал последният контакт с дома. Временната закрила беше представена като морален минимум, а не като политически избор. Четири години по-късно същият режим вече не е само хуманитарен инструмент. Той се превръща в административна, финансова и военна сметка, в която всяка държава от ЕС започва да пита колко още може да плаща, кого иска да задържи, кого предпочита да върне и кой всъщност има последната дума за съдбата на украинските граждани в Европа.

Според Eurostat, към 31 март 2026 г. в ЕС има 4,33 милиона граждани извън Съюза, избягали от Украйна и намиращи се под временна закрила. Най-големите групи са в Германия, Полша и Чехия. Това вече не е бежанска вълна в класическия смисъл на думата. Това е население, разпределено в трудови пазари, училища, здравни системи, общини, социални бюджети и политически конфликти. Европа прие тези хора като временна извънредна отговорност, но постепенно започна да ги разглежда като дългосрочен фактор.

Проблемът е, че самата дума „временна“ започва да се разпада. Европейската комисия вече предложи удължаване на режима до март 2027 г., като Reuters отбеляза още през 2025 г., че Брюксел едновременно иска правна сигурност за украинците, и подтиква държавите членки да подготвят преход към други статути – работа, обучение, дългосрочно пребиваване или доброволно завръщане. На хартия това изглежда подредено. В живота е по-тежко. Човек, който вече е наел жилище, записал е децата си в училище, намерил е някаква работа и се е откъснал от украинската всекидневна несигурност, няма да се върне лесно само защото Брюксел е сменил формуляра.

Оттук започва по-твърдата част на разговора. Временната закрила дава достъп до пребиваване, трудов пазар, социална помощ, здравеопазване и образование, без хората да минават през обичайните индивидуални процедури за убежище. Това беше силата на механизма през 2022 г. Днес същото се превръща в неудобство. Защото в една Европа с бюджетен натиск, скъпа социална държава, жилищна криза и растящо недоверие към миграционните политики, 4,33 милиона души не са само морален ангажимент. Те са редове в бюджетите на министерства, общини и социални служби.

Затова дебатът от юни 2026 г. е различен. Според Reuters ЕС вече обсъжда ограничаване на временната закрила за украински мъже във военна възраст, като предложението би засягало новопристигащите, а не онези, които вече са получили статут. Формално това е административна корекция. Политически обаче става дума за първия сериозен пробив в автоматизма „украинец означава закрила“. Веднъж отворена, тази врата трудно ще остане само за бъдещите случаи.

Австрия влезе в този разговор без много дипломатическа мекота. Вътрешният министър Герхард Карнер настоява, че Украйна се нуждае от своите мъже, а Die Welt съобщи, че Виена иска ограничаване на автоматичния защитен статут за украинци между 23 и 60 години. Тук няма особена загадка. Австрия гледа едновременно към Киев и към собствената си вътрешна публика. Украйна иска хора. Австрийската държава иска по-малко социално бреме. Избирателите искат ред. Трите посоки се събират в една бюрократична формула: не всички трябва да получават автоматично същата защита.

Швеция също зае твърда линия. Миграционният министър Йохан Форсел заяви, че защитата остава важна, но е важно и мъжете, които могат да служат, да останат в Украйна и да участват в защитата на страната. The Guardian предаде тази позиция почти без украса: украинските мъже трябва да бъдат връщани, за да се бият. Това изречение е грубо, но то показва посоката на европейското мислене. Състраданието не е изчезнало, просто вече е поставено в таблица с разходи, рискове и нужди на фронта.

Полша е в още по-особена ситуация. Тя беше една от основните държави, приели украинци след началото на войната, но точно затова там умората от темата се натрупва по-бързо. Варшава има интерес да задържи работещите, интегрирани украинци, защото полският пазар на труда от години разчита на тях. Но Полша няма същия интерес да финансира безкрайно хора, които не се включват в икономиката, а остават в сивата зона на помощи, временни документи и политическо очакване. Подобна линия вече беше разглеждана и в материала на „Поглед.инфо“ „Европа готви депортация на украинци за фронта през 2027“, където ясно се виждаше как хуманитарната формула постепенно се заменя с фискален реализъм.

Украинската страна гледа на същата маса по друг начин. За Киев мъжете в Европа не са просто мигранти. Те са демографски, икономически и военен резерв. Държава, която води продължителна война, не може спокойно да наблюдава как стотици хиляди мъже в активна възраст остават извън нейния контрол. Особено когато фронтът изисква ротации, икономиката има нужда от работници, а мобилизационният натиск вътре в страната вече е политически взривоопасен. Затова не е изненада, че украинските власти затягат консулските услуги, военната отчетност и натиска върху мъжете в чужбина.

Тук Европа се изправя пред неудобна двойственост. От една страна, тя твърди, че защитава украинската държава. От друга страна, приема и задържа част от населението, което тази държава смята за жизнено необходимо. От трета страна, европейските икономики не бързат да се откажат от украинската работна сила. Германия, Полша и Чехия не приемат украинците само от морално чувство. Те ги използват в логистика, услуги, производство, строителство, грижа за възрастни хора, малък бизнес. В Европа има недостиг на хора, които да работят реална работа, а не да произвеждат презентации за зелени стратегии.

Точно това прави спора по-тежък. Ако украинският мъж работи легално, плаща данъци, издържа семейството си и вече е част от местната икономика, европейската държава няма особен интерес да го връща. Ако обаче същият мъж не работи, получава помощи, движи се между сиви схеми и временни документи, той лесно се превръща в политически товар. В тази линия вероятно ще се движат бъдещите решения: не масово морално разграничение между „добри“ и „лоши“ бежанци, а практическо филтриране между полезна работна сила и социален разход.

Euronews описа дебата като опит на ЕС да балансира между подкрепата за Украйна, натиска върху интеграционните системи и нуждата на Киев от човешки ресурс. Тази формулировка звучи умерено, но зад нея стои доста по-твърда реалност. Никоя страна вече не иска да носи безкрайно политическата цена на отворения режим. Никоя страна не иска да бъде обвинена, че изоставя Украйна. Никоя страна не иска да загуби евтина и сравнително лесно интегрируема работна сила. И никоя страна не иска да каже публично, че част от бежанската политика вече се превръща в подбор на хора според икономическата им употреба.

Възрастовият диапазон 23–60 години не е случаен. Той почти съвпада с ядрото на украинския мобилизационен проблем. Мъжете между 18 и 60 години по принцип са обект на военна отчетност, но политическият фокус постепенно се мести към по-активните възрасти. Ако ЕС започне да третира новопристигащите украински мъже в този диапазон по различен начин, това ще бъде знак, че украинската война вече пряко влиза в европейското миграционно право. Не чрез лозунги, а чрез печати, гишета, откази, индивидуални проверки и нови условия за пребиваване.

Идеята за проверка на законността на напускането също не е дребен административен въпрос. Ако даден украински гражданин е напуснал страната законно, това може да му даде една позиция пред европейската администрация. Ако е преминал нелегално границата, например през Карпатите или през Тиса, ситуацията става друга. Но дори законното напускане не решава всичко. Човек може да е излязъл временно, за командировка, лечение или семейна причина, и след това да е останал. За една бюрокрация това е досие. За Киев това е отклонение от военна и гражданска отговорност. За самия човек това може да е просто опит да не бъде хвърлен в месомелачката.

Именно тук моралният език започва да скърца. В Европа има хора, които действително бягат от война. Има хора, които не искат да бъдат мобилизирани. Има хора, които работят. Има хора, които живеят от помощи. Има семейства, които вече няма към какво да се върнат. Има и мъже, които украинската държава смята за ресурс. Всички тези групи са събрани под един и същ статут, но реалността вече ги разделя. Брюксел може да говори за общ подход, но националните правителства ще гледат през собствените си сметки.

Германия е най-важният пример. Там украинците са много, системата е скъпа, а политическият натиск срещу разходите расте. Берлин не може просто да избута хората към границата, защото това би създало юридически, морален и имиджов проблем. Но може да промени условията. Може да обвърже подкрепата с трудова активност. Може да насърчава преминаване към други статути. Може да затегне достъпа за нови кандидати. Може да работи с Киев по информационни и административни механизми, които на практика да върнат част от контрола върху мъжете в мобилизационна възраст.

Същевременно самият ЕС трудно ще приеме решение, което директно изглежда като депортация към фронта. Това би било политически токсично, юридически сложно и вероятно оспорвано в съдилища. Затова много по-вероятна е по-тиха схема: ограничаване на автоматичната закрила за новопристигащи мъже, индивидуални процедури, по-строго разглеждане на случаите, преминаване към трудови и студентски статути, намаляване на социалните стимули и отказ от универсалния подход „всички украинци получават едно и също“. Така машината няма да изглежда като репресия, а като нормализация.

В този смисъл март 2027 г. е по-скоро политически праг, отколкото крайна дата. Дотогава Брюксел ще се опита да изработи обща рамка, защото хаосът между държавите членки може да доведе до ново движение на хора вътре в ЕС. Ако една страна затегне режима, а друга остави по-меки условия, украинците просто ще се преместват. Точно от това се страхуват правителствата – не само от броя на хората, а от липсата на контрол върху тяхното движение.

Вътрешният европейски конфликт също не бива да се подценява. Част от държавите ще настояват за твърд подход. Други ще защитават правото на убежище и отказ от участие във война. Трети ще гледат основно трудовия пазар. Четвърти ще използват темата в предизборни кампании. В страни с растяща подкрепа за партии, критикуващи миграцията, украинският въпрос вече не е защитен от първоначалната емоция на 2022 г. Съчувствието се е превърнало в навик, а навикът много по-лесно се прекъсва от сметка за ток, наем или данъци.

За Украйна последиците могат да бъдат още по-дълбоки. Ако голяма част от украинците останат в Европа, страната ще загуби не само хора за фронта, а и бъдещи данъкоплатци, родители, работници, инженери, лекари, шофьори, учители. Това е демографска пробойна, която не се запълва с поредния пакет западна помощ. Вече има предишни предупреждения за този процес, включително в анализа на „Поглед.инфо“ „Зеленски получи неочаквана опозиция“, където темата за отказа от мобилизация и изтичането на мъже в чужбина беше поставена като част от по-широката криза на украинското общество.

Това е и причината Киев да не може да гледа спокойно на европейската интеграция на своите граждани. Колкото по-дълго продължава временната закрила, толкова по-малко временна става тя. Децата учат език. Майките намират работа. Мъжете, които са успели да излязат, започват да изграждат нова нормалност. След пет години живот в Германия или Полша завръщането вече не е административен акт, а лична катастрофа. Държавата може да ги нарича свои граждани, но животът им вече е преместен другаде.

Тук европейските правителства ще бъдат изкушени да приложат най-удобната формула: тези, които работят и се вписват, остават; тези, които тежат на социалната система или попадат в мобилизационния профил на Киев, губят автоматизма. Тази формула няма да бъде изречена толкова грубо. Ще се говори за „преход към устойчиви статути“, „индивидуална оценка“, „отговорна миграционна политика“, „подкрепа за Украйна“ и „хармонизация на европейските процедури“. Но зад думите ще стои едно и също: подбор.

След март 2027 г. украинският бежански въпрос ще престане да бъде разказ за временна солидарност. Той ще стане част от голямото пренареждане на Европа – труд, демография, война, социална държава и вътрешна сигурност. Най-трудно ще бъде за украинските мъже, които попадат между три несъвместими логики. Киев ги вижда като граждани, които трябва да служат. Европа ги вижда или като работници, или като разход. Самите те се опитват да оцелеят в пространство, в което всеки печат в паспорта може да стане политическо решение.

Затова въпросът вече не е дали ЕС ще удължи временната закрила. Вероятно ще я удължи или ще я замени с по-сложен режим. Въпросът е кого ще защитава този режим и при какви условия. Досегашната автоматична солидарност приключва. На нейно място идва студена администрация, която ще брои възраст, трудов договор, адрес, данъци, законност на напускането, регион на произход и мобилизационен статус. Така войната в Украйна влиза в европейските регистри не като голяма реч за ценности, а като списък от хора, които някой трябва или да задържи, или да върне.