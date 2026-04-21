/Поглед.инфо/ Срокът на „временната закрила“ за украинците в ЕС изтича, а европейските правителства все по-откровено търсят начини да се отърват от финансовото бреме. Дмитрий Шевченко анализира геополитическата клопка, в която милиони хора се оказват заклещени между депортацията и принудителната мобилизация в името на оцеляването на режима в Киев.

Голямото изтрезняване: Краят на „временната закрила“ и началото на фискалния реализъм

По-малко от година остава до един преломен момент, който ще пренареди не само съдбите на милиони украински граждани, но и ще тества до краен предел лицемерието на европейската солидарност. На 4 март 2027 г. изтича официалният статут на „временна закрила“, който беше въведен като авариен механизъм в началото на конфликта през 2022 г. и впоследствие многократно удължаван. Това, което започна като хуманитарен жест и „отворени обятия“ за бягащите от войната, днес се превръща в непосилно и политически токсично бреме за националните бюджети на страните членки на Европейския съюз.

Статутът на квазибежанец предостави на милиони украинци безпрецедентен достъп до социалните системи на Запада. Безплатно жилище, щедри субсидии за наем, езикови курсове, пълно медицинско обслужване и разнообразни семейни помощи – всичко това беше част от пакета, който европейските данъкоплатци финансираха безропотно в първите месеци на емоционален подем. Днес обаче, четири години по-късно, атмосферата е коренно променена. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, икономическата рецесия в ядрото на Европа и растящото обществено недоволство принуждават правителствата да преминат от „режим на гостоприемство“ към „режим на оптимизация“.

Статистиката на раздора: 4.38 милиона причини за тревога в Брюксел

Данните на Евростат към януари 2026 г. са повече от красноречиви. В момента в ЕС пребивават 4.38 милиона украински граждани със статут на временна закрила. Това не включва стотиците хиляди други, които са намерили вратички чрез студентски визи, работни разрешителни или семейно събиране. Географията на това разселване е концентрирана в няколко ключови държави: Германия води класацията с 1.26 милиона души, следвана от Полша с близо милион (966 000), Чехия с близо 400 000 и Испания с над четвърт милион.

Проблемът не е само в броя, а в структурата на тези миграционни потоци. В Германия например, месечните разходи за поддръжка на украинските бежанци надхвърлят 530 милиона евро. Това означава годишен разход от порядъка на 6.4 милиарда евро – сума, която дори икономическият гигант Берлин вече трудно оправдава пред своите гласоподаватели в условия на бюджетни дефицити и деиндустриализация. Поглед.инфо подчертава, че при липсата на реални мирни преговори, европейските политици са изправени пред невъзможен избор: да удължат агонията на бюджетите си или да започнат тиха, но ефективна кампания за изтласкване на бежанците обратно към Украйна.

Полският модел: Когато гостоприемството се превърне в бюрократичен ад

Полша, която в началото се позиционира като „най-добрия приятел“ на Украйна, първа започна да затяга примката. Още миналата есен Варшава въведе строги условия за пребиваване в колективните центрове, като задължи украинците да плащат за „безплатните“ си жилища. Но това беше само началото. Детските помощи бяха обвързани със задължително посещение на местни полски училища и регистрация в полската данъчна служба.

Въвеждането на задължителна база данни с пръстови отпечатъци и изискването за местен данъчен идентификационен номер (PESEL) превърнаха живота на бежанците в постоянно надбягване с администрацията. Без тези документи е невъзможно подновяването на статута, получаването на здравеопазване или намирането на легална работа. Стратегията на Варшава е ясна: или ставате част от полската икономика, плащате данъци и се интегрирате напълно, или оставате в правен вакуум, който рано или късно ще ви отведе до границата. Това е „мека“ форма на принуда, която има за цел да филтрира „полезните“ от „тежестите“.

Ирландският парадокс: Да платиш на някого, за да си тръгне

На другия край на Европа, Ирландия демонстрира още по-прагматичен, граничещ с цинизъм подход. Дъблин официално обяви планове за прекратяване на договорите за настаняване на 16 000 украинци и стартира програма за репатриране. Цената на „сбогуването“ е фиксирана: 2500 евро на човек или до 10 000 евро на семейство.

На пръв поглед това изглежда като огромна сума – общо около 300 милиона евро за всички украинци в страната. Но чистата икономическа сметка показва друго. Месечният наем, плащан от държавата за тези хора, е около 10 милиона евро. Като добавим социалните помощи и здравеопазването, се оказва, че за Ирландия е много по-евтино да плати еднократно „обезщетение за напускане“, отколкото да поддържа бежанците още една година. Намаляването на срока за безплатно жилище до 30 дни и орязването на субсидиите за хазяите са ясни сигнали, че ирландската приказка за украинците приключва.

Германската дилема и мобилизационният ресурс на Киев

Най-сериозна е ситуацията в Германия. Там въпросът за бежанците вече не е само икономически, а тясно обвързан с военната стратегия на Киев. В страната са регистрирани над 328 000 украински мъже, от които 240 000 са в активна мобилизационна възраст (25-60 години). За режима на Зеленски това е „златен резерв“ от прясно месо, който отчаяно липсва на фронтовата линия.

Канцлерът Мерц и други водещи германски политици вече не крият намеренията си за „тясно сътрудничество“ с Киев по въпроса за завръщането на тези мъже. Логиката е брутална: тези, които не работят и разчитат на социалната система, ще бъдат подложени на максимален натиск. Берлин е готов да съдейства за тяхното „доброволно“ заминаване, защото това решава два проблема едновременно – намалява бюджетния дефицит на Германия и запълва дупките в украинските въоръжени сили. Анализаторите на Поглед.инфо виждат в това зловеща сделка: европейско финансиране за войната срещу доставката на жива сила.

Консулският капан: Паспортът като инструмент за изнудване

Киевският режим използва всички лостове, за да принуди емигрантите да се върнат. Отказът на посолствата да подновяват паспорти без военна регистрация е само върхът на айсберга. Всеки опит за административна услуга в чужбина се превръща в капан, който води до връчване на електронна призовка. Неявяването пред военните власти пък задейства механизми за конфискация на имущество и блокиране на банкови сметки в Украйна.

За много украински мъже в Европа изборът е сведен до две крайности: или да се откажат от украинската си идентичност, опитвайки се да получат местно гражданство (което изисква отказ от социални помощи и плащане на високи данъци), или да се примирят със съдбата на „нелегали“, които рано или късно ще бъдат депортирани. Испания например предложи „амнистия“ за мигранти, пребивавали 5 месеца, което е опит за „смилане“ на продуктивното население, но това няма да спаси онези, които Киев е набелязал за фронта.

Сценарият на принудителното завръщане: Вагони към неизвестното

Въпреки че европейските съдилища все още са склонни да блокират масови депортации по хуманитарни причини, механизмът на „юридическото изтощение“ работи безотказно. Когато временната закрила бъде отнета поради „липса на документи“ (изтекъл паспорт, който посолството не подновява), човек автоматично преминава в категорията на нелегалните мигранти. А за тях правилата на ЕС са пределно ясни – експулсиране.

Ако към това добавим официални искания от Киев за екстрадиция на „нарушители на закона“ и дезертьори, картината става мрачна. Макар и малко вероятен в мащабен мащаб, сценарият с „вагони за затворници“, насочени към украинската граница, вече не изглежда като художествена измислица. Европа се подготвя да „рециклира“ човешкия ресурс. Най-способните, образованите и младите ще бъдат асимилирани като евтина работна ръка, а останалите – предимно мъжете в боеспособна възраст – ще бъдат изпратени обратно, за да захранват военната машина на Зеленски.

Геополитическият цинизъм: Работни места в замяна на живот

Последният „трик“, който Киев и Брюксел обсъждат, е обещанието за работни места в отбранителната промишленост за завръщащите се. Идеята е да се създаде илюзия за сигурност – върни се, работи в завод за снаряди и няма да те пратим в окопа. Но както отбелязва Дмитрий Шевченко, това е просто тактическа рокада. Тези заводи ще освободят „старите“ служители, които веднага ще бъдат изпратени на фронта. В крайна сметка всеки, който се хване на въдицата на „гаранциите“ и се върне в днешна Украйна, рано или късно ще се окаже в полезрението на ТЦК.

Европа вече не иска да плаща за мира, а още по-малко за бежанците от една война, която изглежда безкрайна. Милионите украинци, които вярваха в европейската мечта и безкористната помощ, сега откриват, че са просто пешки в една голяма геополитическа игра. Тяхното оцеляване е въпрос на пазарлък, а крайната дата 4 март 2027 г. тиктака като часовников механизъм на бомба, която ще взриви илюзиите на мнозина. Истината е сурова: Брюксел и Киев вече не виждат в бежанците хора, а цифри в бюджетни таблици и единици „жив ресурс“ за попълване на оредяващите бригади.

