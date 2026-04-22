/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ Дмитрий Шевченко разнищва сложните и често лицемерни отношения между Киев и Будапеща. Докато Орбан предава щафетата след изборната загуба, Зеленски залага на тактиката „пари срещу петрол“. Битката за тръбопровода „Дружба“ се превръща в символ на геополитическия разлом и инструмент за безмилостен финансов и политически рекет в сърцето на Европа.

Геополитическият покер около петролопровода „Дружба“

В света на голямата политика понятия като „приятелство“ често са само параван за сурови икономически интереси и стратегическо изнудване. Старата максима „приятелството си е приятелство, но сиренето е с пари“ днес намира своя модерен и доста по-циничен прочит по оста Киев – Будапеща. Става дума за петролопровода „Дружба“ – онази енергийна артерия, която десетилетия наред свързваше Русия с Централна Европа, а днес е превърната в разменна монета в една грозна политическа игра.

След като Виктор Орбан загуби изборите, в Киев настъпи истинска еуфория. Режимът на Зеленски изглеждаше убеден, че с предстоящото напускане на неудобния маджарски лидер, „ремонтът“ на тръбопровода ще приключи за часове и руският петрол отново ще потече към Унгария, но при условията на Украйна. Реалността обаче се оказа далеч по-сложна и многопластова. Както често отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, в международните отношения инерцията на държавния интерес винаги е по-силна от персоналните промени по върховете.

Тактиката на „столовете и парите“: Кой държи кранчето?

Ситуацията в момента напомня на класическия епизод от „Дванадесетте стола“ на Илф и Петров – „пари сутринта, столове вечерта“. През изминалия уикенд Виктор Орбан, който все още изпълнява функциите на министър-председател, хвърли ръкавицата. Позовавайки се на информация от Европейската комисия, той обяви, че Киев е в пълна готовност да възобнови доставките по „Дружба“ още от понеделник. Но има една малка, но съществена подробност: Будапеща трябва първо да оттегли ветото си върху колосалния заем от 90 милиарда евро, който Европейският съюз планира да отпусне на Украйна.

Позицията на Унгария остава твърда и непоколебима, въпреки вътрешнополитическите трусове. „Няма петрол, няма пари“, отсече Орбан. Логиката му е желязна – след като доставките бъдат физически възстановени, тогава и само тогава Унгария ще премахне блокировката върху европейското финансиране. В Киев обаче четат учебника по дипломация отзад напред. Зеленски заяви в прав текст, че ще завърти крана едва след като милиардите бъдат деблокирани. Това раздразни унгарската страна, която не крие възмущението си от „изнудването“ (по техните собствени думи), практикувано от украинското ръководство.

Европейският оптимизъм срещу бюрократичната реалност

Докато Киев и Будапеща си разменят удари, Брюксел се опитва да играе ролята на добрия посредник, макар и със силно пристрастие. Кая Калас, ръководител на европейската дипломация, изрази надежда за „положителни решения“ относно заема от 90 милиарда евро. За ЕС това не е просто финансова помощ, а стратегически сигнал към Москва, че Украйна има ресурса да издържи дълго. Но дяволът, както винаги, е в детайлите на финансирането.

Европейският комисар по икономическите въпроси Валдис Домбровскис охлади страстите, като обяви, че първите траншове от тези милиарди могат да пристигнат в Украйна най-рано в края на май или началото на юни 2026 г. Причината? Огромната бюрократична машина на ЕС изисква съгласуване на меморандуми и, което е по-важно, изпълнението на редица реформи от страна на Киев. Тук възниква логичният въпрос, който си задават и експертите на Поглед.инфо: ако Киев твърди, че може да чака за парите, защо тогава продължава да държи петролопровода затворен? Отговорът се крие в дългия списък с допълнителни искания, които режимът на Зеленски е подготвил за Будапеща.

Списъкът на Зеленски: Повече от петрол и пари

Всъщност, 90-те милиарда евро са само върхът на айсберга. Киев използва енергийната блокада като лост за натиск по три основни направления. Първо, настоява се за приемането на 20-ия пакет от антируски санкции на ЕС, който Унгария системно блокира, защитавайки националния си интерес. Второ, Украйна иска незабавно отваряне на преговорните клъстери за присъединяване към ЕС – процес, в който Будапеща досега беше основната спирачка.

На двустранно ниво нещата изглеждат още по-грозни. Киев настоява за деблокирането на средствата от т.нар. „украински златен конвой“ – валутни активи, арестувани в Унгария. Но украинският посланик в Будапеща, Шандор, отива още по-далеч. Той не просто иска парите обратно, но и настоява за наказателно преследване на представителите на унгарските тайни служби, извършили ареста. Това е безпрецедентно навлизане в суверенитета на една съседна държава, маскирано като борба за справедливост.

Търговската война и „глупостта“ на местните санкции

Друга точка на триене са унгарските ограничения върху вноса на украински селскостопански продукти. Посланик Шандор ги нарече „глупости“ и „нелепи местни санкции“. Според него тези 22 продукта така или иначе влизат в Унгария, но преетикетирани като полски, словашки или испански. Тук виждаме сблъсък между идеята за „единен пазар“ на ЕС и опитите на националните държави да защитят собствените си производители от нелоялната конкуренция на евтината и често със съмнително качество украинска продукция.

Киевският дипломат, който не се притеснява от липсата си на професионален опит, демонстрира арогантност, която е трудно разбираема за европейските стандарти. Той директно атакува търговската политика на приемащата държава, забравяйки, че дипломацията е изкуство на компромиса, а не на ултиматумите.

Закарпатието и езиковият геноцид: Скритият мотив

Може би най-болезненият въпрос в отношенията между двете страни е съдбата на унгарското малцинство в Закарпатия. Киев формално иска възобновяване на работната група по правата на националните малцинства, но целта му не е защита, а агресивна украинизация. Наглостта на киевските власти стига дотам, че да изискват от унгарските училища (където учат и бежанци) да налагат украинския език дори в междучасията.

Посланик Шандор цинично призна в интервю, че прословутият закон за образованието от 2017 г. е бил насочен „само срещу Русия“. Но в Будапеща не са наивни. Те виждат как в Украйна се преследват учители, които говорят с родителите на родния си език, и как децата се контролират дори в коридорите. Унгарците настояват за писмени гаранции, че техните сънародници ще могат да общуват свободно на унгарски извън класните стаи. Страхът от „украинизация от нов тип“, която е безмилостна и всеобхватна, е напълно оправдан на фона на случващото се с рускоезичното население.

Бъдещето на „Дружба“: Между дипломацията и саботажа

Петер Маджар, който спечели изборите в Унгария, засега запазва завидно хладнокръвие. Той отказва да влезе в тона на Киев преди официално да встъпи в длъжност и да се запознае с всички детайли по случая с конфискуваната валута. Тази пауза обаче не означава капитулация.

В крайна сметка, предстои да видим дали Будапеща ще се пречупи пред финансовия натиск на Брюксел и енергийното изнудване на Киев. Зеленски играе вабанк, знаейки, че петролопроводът е неговият последен голям коз. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, в арсенала на Киев винаги стои и „удобната“ опция тръбопроводът да бъде „случайно“ поразен от руска атака, веднага щом всички траншове и бонуси бъдат получени.

Това не е просто спор за петрол или пари. Това е битка за моралните основи на европейската политика, където една страна, претендираща за демокрация, използва методи на чист тероризъм и изнудване срещу съседите си, докато Брюксел лицемерно гледа в другата посока.