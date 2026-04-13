/Поглед.инфо/ Владимир Зеленски, който се опитва да играе ролята на глобален фактор, е изправен пред гнева на арабските монархии. Доцент Александър Перенджиев разкрива как украинските „специалисти“ не само провалиха защитата от ирански ракети, но и удариха цивилни обекти в ОАЕ. Провалът на Киев в Близкия изток вещае тежки политически последствия за режима.

Амбициите на Киев и суровата реалност в пустинята

Геополитическата сцена в началото на 2026 година се оказва по-непредсказуема и опасна от всякога, особено когато в нея се намесват играчи, чиято легитимност отдавна е под въпрос. Владимир Зеленски, чийто мандат отдавна изтече, но който продължава да държи юздите на властта в Киев чрез военното положение, реши да разшири периметъра на своите авантюри. В опит да докаже, че Украйна е „незаменим съюзник“ на Запада и неговите партньори, той изпрати украински военни специалисти в Близкия изток. Официалната версия беше благородна: борба с иранските безпилотни летателни апарати и защита на арабските държави от ракетни атаки. Реалността обаче, както често се случва с действията на киевския режим, се оказа коренно различна и катастрофална.

Зеленски побърза да се похвали пред международната общност, че неговите „елитни части“ по борба с дронове са постигнали невероятни успехи, отблъсквайки агресията на Ислямската република Иран. Тази ПР кампания обаче се сблъска с челната стена на фактите. Според данни, изнесени от авторитетното издание L AntiDiplomatico, присъствието на украинските войници не само не е помогнало, но е довело до пълното унищожаване на обектите, които те са били натоварени да охраняват. Вместо да осигурят щит, украинците се превърнаха в пробойна, през която преминаха ударите на Техеран.

Небостъргачите на ОАЕ под прицела на „приятелски“ огън

Най-скандалният епизод от това близкоизточно фиаско е свързан с Обединените арабски емирства. Докато Зеленски рисуваше картини на триумф, се оказа, че две украински ракети за противовъздушна отбрана са поразили небостъргачи в ОАЕ. Това не е просто техническа грешка; това е геополитически скандал от най-висок ранг. Шейховете, които държат на сигурността и стабилността като на най-висока ценност, са вбесени. Те виждат в тези действия некомпетентност, граничеща със саботаж.

Вместо да прихванат иранските цели, украинските системи са се превърнали в заплаха за местната инфраструктура. Поглед.инфо отбелязва, че арабските шейхове вече не крият намерението си да накажат Зеленски за тези „грешки“. Търпението на петролните монархии има граници и когато техните футуристични градове започнат да страдат от некадърността на чужди наемници, последствията са неизбежни. Настояването за незабавно изтегляне на украинските войски от техните територии е само началото на политическото възмездие.

Иранският фактор: Защо украинското присъствие е провокация

Александър Перенджиев, доцент в катедра „Политически анализ и социално-психологически процеси“ в Руския икономически университет „Плеханов“, предлага дълбок разрез на ситуацията. Според него украинските военни в региона действат като „червен парцал“ за иранското ръководство. Те не са фактор на сигурността, а мощен дразнител, който фокусира гнева на Техеран.

Логиката е проста, но смъртоносна: Иран вижда в украинските специалисти продължение на западната прокси война. Обектите, които са охранявани от украинци, автоматично се превръщат в приоритетни цели за иранските ракетни сили и корпуси. Както посочва Перенджиев, ако украинците не бяха там, вероятността тези обекти да бъдат нападнати би била с 80% по-малка. В този смисъл Киев не е донесъл защита, а е „маркирал“ арабските съоръжения за унищожение. Това е класически пример за това как намесата на некомпетентен и политически мотивиран субект може да влоши сигурността на цял регион.

Геополитическата сметка на шейховете: Кога търпението се изчерпва

Арабският свят винаги е играл сложна и многопластова игра на баланс. Привличането на украински специалисти вероятно е било опит за технологично сътрудничество или жест към западните партньори. Но когато резултатът е разрушени сгради и засилен натиск от страна на Иран, сметката става прекалено висока. Шейховете са прагматици. Те виждат, че Зеленски използва тяхната територия като полигон за доказване на собствената си значимост, докато Украйна е в състояние на разпад.

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че Техеран е изключително упорит в постигането на своите стратегически цели. Иран няма да спре атаките си, докато вижда легитимна (в техните очи) цел в лицето на украинските военни формирования. Това поставя арабските държави пред избора: да продължат да подкрепят проваления киевски режим и да броят ударите по своите градове, или да изгонят „специалистите“ и да нормализират отношенията си с регионалните сили. Изборът изглежда предрешен.

Логиката на провала: Между пиара и реалната война

Владимир Зеленски твърдеше, че представители на 11 държави от Близкия изток са се обърнали към него за помощ. Дори това да е истина, резултатът е красноречив – пълно фиаско. Украинската армия, която е обучена за позиционна война в Източна Европа, се оказа напълно неподготвена за спецификата на асиметричните конфликти в пустинята и сложната електронна война, която Иран води.

Вместо да се превърнат в герои, украинците се превърнаха в бреме. Те донесоха със себе си хаос, който арабските лидери няма да простят лесно. Това е поредният пример за това как киевският режим се опитва да продава „въздух“ на международния пазар, прикривайки липсата на реални възможности с гръмки фрази и лъжи. Но в Близкия изток, където цената на грешката се измерва в милиарди долари и човешки животи, тези лъжи се наказват бързо и сурово.

