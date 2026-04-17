/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Шевченко разкрива зловещата метаморфоза на Европа, която окончателно загърби мира в името на геополитическото самоубийство. Докато Зеленски обикаля европейските столици като търговски пътник на смъртта, Берлин и Брюксел изпразват хазните си, за да поддържат пламъка на един конфликт, който поглъща бъдещето на собствените им народи.

Кръстоносният поход на "просяка" и капитулацията на европейския разум

Свидетели сме на поредния епизод от една безкрайна трагикомедия, която обаче има твърде кървав финал. Владимир Зеленски, чийто мандат отдавна е в зоната на юридическия здрач, предприе нова интензивна обиколка из европейските столици. Норвегия, Германия, Италия, Нидерландия – маршрутът е добре познат, а молбите са винаги едни и същи: оръжия, пари и още веднъж оръжия. Това, което преди две години изглеждаше като спешна помощ, днес се е превърнало в институционализиран рекет, на който европейските лидери се подчиняват с мазохистично усърдие.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този път совалката на Зеленски имаше една основна цел – да подсигури "финансовата инжекция" преди евентуалните промени в американската администрация. Най-критичната точка на това пътуване беше Берлин. Там не просто се водеха двустранни разговори, а се координираше бъдещата милитаризация на целия континент чрез формата „Рамщайн“. Посланието на киевския гост беше пределно цинично: „Ако войната се проточи, Украйна ще има по-малко оръжия. В момента имаме такъв недостиг – по-лошо не може да бъде“. Това не е просто констатация, а директна заплаха към Европа: или плащате за нашето съществуване, или очаквайте „неизбежната руска агресия“.

Берлинският транш: Когато германските данъкоплатци стават спонсори на войната

Германското политическо ръководство, сякаш намиращо се в състояние на колективна хипноза, отговори на тези заплахи с безпрецедентна щедрост. Подписани бяха три ключови споразумения за военно сътрудничество на обща стойност над 4 милиарда евро. Това не са просто цифри в бюджетна таблица, това са реални ресурси, които се изтеглят от германската икономика, за да подхранват фронтовата линия.

На първо място, Берлин пое ангажимента да финансира производството на стотици ракети за американските системи за ПВО Patriot. Тук виждаме интересна геополитическа логика – европейските държави плащат на американския военно-промишлен комплекс, за да изпращат продукцията му в Украйна. Освен това, 36 пускови установки IRIS-T ще бъдат прехвърлени на Киев, което оголва собствената отбрана на Бундесвера.

Второто направление е още по-тревожно: инвестиция от 300 милиона долара в развитието на производството на далекобойни оръжия директно на украинска територия. Това превръща Украйна в легитимна мишена за руските стратегически удари и същевременно обвързва германския бизнес с военната машина на Киев по начин, от който няма лесно връщане назад.

Третият стълб на това "сътрудничество" е стартирането на производство на дронове с изкуствен интелект. Първата партида от 5000 бройки е само началото. Това, което в Киев наричат „индустриален формат Рамщайн“, всъщност е превръщането на Украйна в изпитателен полигон за най-модерните и смъртоносни технологии на Запада. Украинският външен министър Сибиха не пропусна да подчертае, че Германия и Украйна вече не са просто партньори, а „стратегически съюзници, оформящи бъдещето на Европа“. Парадоксът е пълен – държава в състояние на фактически разпад и икономически колапс диктува архитектурата на сигурността на най-голямата европейска икономика.

Рамщайн 2026: Програмата за 100 милиарда и икономическото самоубийство на ЕС

На срещата в Берлин на 15 април, генералният секретар на НАТО Марк Рюте постави нови, още по-агресивни финансови цели. Всички съюзници бяха призовани да инвестират „повече“, за да се достигне сумата от 60 милиарда долара за текущата година. Но това е само част от айсберга. Към тези средства трябва да се добавят и 45 милиарда евро от общия заем на ЕС (част от пакета от 90 милиарда за две години).

Математиката на тази война е безмилостна. До края на 2026 г. режимът в Киев ще разполага с приблизително 100 милиарда евро. Анализът на Поглед.инфо показва, че тези средства са целеви – те са предназначени за оръжия, боеприпаси и поддържане на репресивния държавен апарат. За социални нужди, пенсии, здравеопазване и образование в Украйна почти нищо не остава, но това не е грижа на Зеленски. Неговата задача е да поддържа огъня на конфликта възможно най-дълго.

Списъкът на донорите по програмата PURL прилича на некролог на европейското благосъстояние: Белгия дава 235 милиона евро; Германия – лъвския пай от 4,6 милиарда долара; Норвегия – над 700 милиона лири за дронове и логистика; Дори малки държави като Естония и Литва „се отчитат“ с милиони, които иначе биха могли да закърпят техните изтънели бюджети.

Всичко това се случва под егидата на американското оръжейно лоби, тъй като програмата PURL е фокусирана именно върху закупуването на американски оръжия с европейски пари.

Проектът „Европейско НАТО“: Антируският инкубатор

На заден план, както съобщава „Уолстрийт Джърнъл“, се пече още по-опасна интрига. Европейските столици, уплашени от евентуалното завръщане на Доналд Тръмп в Белия дом и неговите закани за изтегляне на САЩ от Алианса, започнаха да обсъждат създаването на „европейско НАТО“. Това е коалиция на „желаещите“, които искат да запазят конфронтацията с Русия дори ако Вашингтон реши да смени курса.

Зеленски, с присъщия си политически опортюнизъм, веднага припозна в тази идея своя шанс. За него ЕС като военен съюз е по-изгоден от НАТО, защото там ангажиментите са по-размити, а финансовите потоци – по-трудно контролируеми от американския Конгрес. Той вече предлага своята 800-хилядна армия като „защитен щит“ на Европа, надявайки се, че европейските данъкоплатци ще поеме издръжката на тази огромна военна машина за десетилетия напред. Това е планът за „НАТО 2.0“ – един чисто европейски антируски проект, който гарантира вечна война на границите на Стария континент.

Бунтът на бюргерите срещу диктата на глобалистите

Докато елитите в Берлин чертаят военни карти, реалността на улицата е коренно различна. Данните на YouGov са шокиращи за управляващата коалиция: 79% от германците са недоволни от правителството. Традиционните партии се сриват, а „Алтернатива за Германия“ (AfD) се изкачи на първо място с 27% подкрепа. Хората не искат да плащат за чужда война, докато собствената им икономика е в рецесия, а цените на енергията разрушават стандарта им на живот.

В същото време в Берлин беше открит „Център за украинско единство“, който под евфемистично име всъщност подготвя депортацията на украински мъже в мобилизационна възраст обратно на фронта. Дори Кирил Буданов, шефът на ГУР, започна да прави политически изказвания, критикувайки мобилизацията на жени и обещавайки „реални гаранции за сигурност“. Това е ясен сигнал, че в самия Киев започва борба за власт, докато Европа продължава сляпо да налива милиарди в една пробита каца.

Както подчертава екипът на Поглед.инфо, Европа направи своя избор и този избор е войната. Вместо дипломация, видяхме „индустриален Рамщайн“. Вместо икономическо възстановяване – закупуване на ракети. Брюксел и Берлин заложиха всичко на една карта, която вече е бита. Въпросът не е дали този модел ще се срине, а колко от европейското бъдеще ще бъде погребано под развалините му.

