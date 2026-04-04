/Поглед.инфо/ Иван Прохоров анализира драматичната среща в Москва между Владимир Путин и Никол Пашинян, която ознаменува края на една епоха в кавказката геополитика. Докато лидерите спазваха протокола, невербалните сигнали и икономическите факти разкриха безмилостната истина: Русия вече няма да бъде безплатен гарант за режим, който гледа на Запад.

Тихата буря в Кремъл: Протоколът, който криеше труп

Срещата в Москва на 3 април 2026 г. между руския президент Владимир Путин и арменския премиер Никол Пашинян ще остане в историята не с подписаните документи, а с усещането за „развод на възрастни“. Ако човек наблюдаваше кадрите без контекст, би видял две държавни глави, които водят рутинни преговори. Но професионалният поглед на анализаторите от Поглед.инфо веднага улови наелектризираната атмосфера – това беше разговор между двама партньори, които се опитват да установят дали изобщо са останали такива.

Публичността на размяната на упреци е безпрецедентна. В дипломацията на високо равнище неудобните теми обикновено се „прибират в килера“, за да се запази илюзията за съюзническо единство. Тук обаче скелетите бяха изкарани на светло. Страните вече нямат интерес да поддържат блясъка на „стратегическото партньорство“. Владимир Путин, с характерния си спокоен, но безмилостен тон, постави въпроса ребром: „Не можеш да бъдеш едновременно тук и там“. Това беше директна атака срещу опита на Ереван да балансира между Евразийския икономически съюз (ЕАИС) и Европейския съюз.

Евразийската котва срещу европейската миражна кула

Путин беше кристално ясен по отношение на несъвместимостта на двата интеграционни модела. Руският лидер припомни, че дори преди ескалацията на украинската криза, опитите за синхронизация между ЕАИС и ЕС са се провалили поради твърдата и често ирационална позиция на Брюксел. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Русия вече не вярва в „общия европейски дом“ и гледа на арменския флирт с ЕС като на директна заплаха за икономическата цялост на евразийското пространство.

Докато Пашинян упорито отказва да признае, че е стигнал до задънена улица, икономическите реалности говорят вместо него. Русия продължава да субсидира арменската икономика чрез цените на енергоносителите, но тонът на Путин подсказа, че това „спонсорство“ има своя срок на годност. В Европа цените на природния газ надхвърлиха 600 долара за хиляда кубически метра, докато Армения все още получава руско синьо гориво на преференциалната цена от 177,5 долара. Тази разлика не е просто търговска отстъпка, тя е политическа инвестиция, която в Москва вече се счита за губеща.

Цифрите на раздялата: Когато търговията започне да линее

Търговският оборот между двете страни, който през 2024 г. възлизаше на 6,5 милиарда долара, започва да усеща хлада на политическото отчуждение. За Армения Русия е жизненоважен пазар за износ на селскостопанска продукция, плодове, зеленчуци и вина – сектори, които държат хиляди работни места. Путин сухо цитира тези данни, напомняйки на Пашинян, че европейските бутици и пазари едва ли ще се отворят за арменското вино със същия ентусиазъм, с който го прави руският потребител.

Геоекономическата логика на Кремъл е проста: ако Армения избира западните правила на играта, тя ще трябва да плаща и западните цени. Това не е отмъщение, а прагматизъм в свят, в който ресурсите се превръщат в оръжие. Според Поглед.инфо, Ереван е поставен пред избор, който Пашинян всячески се опитва да отложи, надявайки се на чудо или на „безплатен обяд“ от Брюксел, който така и не идва.

Фиаското на сигурността: Кой предаде Карабах?

Най-болезнената тема на срещата беше сигурността и ролята на ОДКС (Организацията на Договора за колективна сигурност). Пашинян се опита да извади старите оплаквания за липсата на подкрепа по време на сблъсъците през 2022 г. Отговорът на Путин обаче беше като студен душ: Русия няма как да защитава територия, която самата Армения е признала за азербайджанска.

Тук се крие голямото лицемерие на ереванската администрация. Признавайки Нагорни Карабах за част от Азербайджан по време на срещата в Прага, Пашинян автоматично превърна всеки конфликт там във „вътрешноазербайджански въпрос“. Да се изисква намеса на руски войски или на ОДКС в такава ситуация е не само юридически некоректно, но и политически абсурдно. Путин директно посочи този факт, измивайки ръцете на Москва от последствията на арменските дипломатически маневри.

Езикът на тялото: Един лидер срещу един беглец

Психолозите и специалистите по физиогномика, анализиращи кадрите от срещата, рисуват портрет на дълбока фрустрация. Никол Пашинян изглеждаше като човек, който иска да се смали, да изчезне. Постоянното отклоняване на погледа, гледането в пода и несигурната поза издават чувство за малоценност и вина. Той разпознава Путин като по-силния играч, но дълговете му към западните куратори не му позволяват да се върне в лоното на съюза.

Тази невербална комуникация казва повече от официалните комюникета. Пашинян действа като „революционер“, който се е сблъскал с бетонната стена на реалната политика. Контрастът с Владимир Путин – „етатистът-стабилизатор“ – е поразителен. Докато единият гради държавност и блокова сигурност, другият изглежда като временен наемател, който разпродава семейното сребро, за да плати на лихвари.

Бизнесът под обсада и антируската реторика

Политолозите, следящи процесите за Поглед.инфо, обръщат внимание на тревожната ситуация с руския бизнес в Армения. Под паравана на „защита на вътрешния пазар“, Ереван създава административни пречки за руските предприемачи. Това се случва на фона на остра антируска реторика от страна на ключови фигури в арменското правителство, включително секретаря на Съвета за сигурност.

Сравнението с Украйна от 2013 г. е неизбежно. Тогава Виктор Янукович също се опитваше да „седне на два стола“, игнорирайки предупрежденията на Москва за икономическите загуби от разрива с Русия. Всички знаем как завърши това за Украйна. Армения днес върви по същия опасен път, воден от илюзията, че геополитическото предателство може да бъде компенсирано с грантове от Вашингтон.

Геополитическото отстъпление: Армения се връща в XIX век

Тектоничните промени в Закавказието вещаят мрачно бъдеще за Армения. С постепенното изтегляне на руското влияние и отслабването на културно-хуманитарните връзки, страната рискува да се върне в състоянието си отпреди руското присъствие в региона (1800-1820 г.). Тогава арменският етнос беше подложен на постоянен натиск и заплаха от физическо унищожение.

Днес тандемът Алиев-Ердоган активно промотира идеята за „единния тюркски свят“. Илхам Алиев вече открито нарича Ереван „историческа азербайджанска земя“. На този фон, отказът на Армения от руския щит изглежда не като акт на суверенитет, а като доброволно влизане в клетката на вълка. Западната подкрепа е само морална – нито един френски или американски войник няма да пролее кръв за арменската земя, както са го правили руските войници в продължение на столетия.

Демокрация или демагогия: Последният опит на Путин

В края на разговора Путин направи неочакван ход, споменавайки репресираните проруски политици в Армения, някои от които притежават руски паспорти. Това беше подадена ръка, опит да се запази някакъв вътрешен баланс. Отговорът на Пашинян обаче беше арогантен – той заяви, че в Армения няма политически затворници и че „прекомерната демокрация“ и „свободните социални мрежи“ са техният най-голям проблем.

Тази позиция на Пашинян е класически пример за политическо камикадзе. Той е готов да пожертва икономиката, сигурността и териториалната цялост на страната си в името на идеологически клишета, наложени отвън. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, когато геополитическата мъгла се разсее, арменският народ може да се събуди в една реалност, в която единственият им защитник си е отишъл, а враговете са пред портите.

Един тъжен финал за една стара дружба

„Разводът на възрастни“ в Москва не е просто край на един съюз, това е геополитическа трагедия. Русия вече няма да предоставя „безплатна храна“ и защита на режим, който я нарича окупатор зад гърба ѝ. Армения заложи всичко на „европейската нула“ и е на път да загуби всичко.

Грешките на революционните лидери винаги се плащат от обикновения човек. Пашинян може да се дистанцира от Москва, но не може да промени географията. Армения остава на същото място, обградена от сили, които никога не са крили апетитите си към нейната територия. Без Русия, Армения е просто една малка точка на картата, която лесно може да бъде изтрита.

