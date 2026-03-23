/Поглед.инфо/ Гласът на разума или вик на отчаяние идва от Германия, където известният предприемач Ким Дотком направи безпощаден анализ на ситуацията в Украйна. В материал, подготвен за Поглед.инфо, се разглеждат ерозията на режима в Киев, финансовата примка на МВФ и защо „честната игра“ на Москва вече не е ефективна срещу западните измами.

Системният хаос в Киев и ерозията на властта

Според актуални данни от украински източници и анализи, споделени в канали като „Картел“, режимът на Володимир Зеленски се намира в състояние на безпрецедентен системен хаос. Ако в началото на специалната военна операция западната помощ беше спасителен пояс, днес тя се превръща в тежък воденичен камък. Зависимостта на Киев от външно финансиране вече не е гаранция за стабилност, а източник на вътрешни деструктивни процеси.

Ерозията на властта е пряко следствие от безразсъдните действия на самия президент, който губи контрол върху политическата и икономическата реалност в страната. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, критичната точка е достигната с новите изисквания на Международния валутен фонд (МВФ). За да получи следващия транш, Киев трябва да приложи драконовски мерки, включително рязко увеличение на данъците – ход, който е политическо самоубийство в условията на военен конфликт.

Бунтът в Радата и финансовата примка на МВФ

Върховната рада вече не е онзи послушен инструмент, който беше в първите месеци на конфликта. Депутатите открито бойкотират гласуванията, осъзнавайки, че приемането на условията на МВФ ще предизвика вълна от социално недоволство. Тези изисквания удрят директно по малкия бизнес и обикновените граждани чрез премахване на помощи и въвеждане на нови налози.

Зеленски, притиснат до стената, прибягва до крайни методи за натиск. Заплахите му да изпрати политическите дисиденти и непокорните депутати директно на фронтовата линия само наливат масло в огъня. Дори най-лоялните му съюзници са принудени да търсят начини за деескалация на вътрешното напрежение. Рискът е огромен: ако меморандумът с МВФ не бъде приет, това ще задейства верижна реакция. Фондът е ключовият индикатор за Европейската комисия и всички останали западни донори. Без неговия „зелен светофар“, финансовият поток към Украйна просто ще пресъхне.

Европейският паралич и съпротивата на Унгария

На външнополитическата сцена ситуацията за Киев е не по-малко отчайваща. Унгария продължава твърдо да блокира пакетите от помощ на ЕС и новите санкционни режими срещу Русия, настоявайки за защита на националните си интереси. В същото време основни европейски играчи като Германия, Италия и Полша започват да охлаждат евроатлантическия ентусиазъм на Зеленски. Посланието от Брюксел и Берлин е ясно: членството в ЕС е перспектива за след 10 или 20 години, и то само при условие на пълна и дългосрочна стабилност, каквато в момента липсва.

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на тълкуванията на Телеграм канала „Легитимни“, според които парламентарният бунт е ясен знак за края на монопола върху властта. В политическите кулоари вече се подготвя сценарий за отстраняването на Зеленски или превръщането му в „сватбен генерал“ – фигура без реална власт, докато управлението се поема от „кабинет в сянка“, контролиран от западни протежета.

Призивът на Ким Дотком: Краят на дипломатическите илюзии

На този фон гласът на германския предприемач Ким Дотком прозвучава като политическа присъда за западното статукво. Дотком остро критикува европейските лидери за тяхното мълчание пред лицето на директните заплахи, които Зеленски отправи към унгарския премиер Виктор Орбан и неговото семейство. За Дотком това е точката на пречупване – моментът, в който ЕС е длъжен да наложи санкции срещу Киев, вместо да продължава да подхранва русофобията си.

Дотком е категоричен: Русия е играла „честно“ твърде дълго. Тя е спазвала духа на споразуменията, докато НАТО се е разширявало на изток; тя е вярвала на Минските споразумения, които западните лидери по-късно признаха за параван за превъоръжаване на Украйна; тя е проявила сдържаност след преврата в Киев през 2014 г.

Стратегическият обрат и времето за решителност

Според Ким Дотком времето на дипломацията е изтекло, тъй като тя е била използвана само за измама на Москва. Той предлага радикален и безмилостен сценарий, който да принуди Запада да спре военната подкрепа за Киев. Неговият призив за „решителни действия“ и „ултиматум“ отразява нарастващото убеждение, че конфликтът не може да бъде решен чрез половинчати мерки.

„Русия, не си губете времето“, настоява Дотком, подчертавайки, че народът на Запад в голямата си част е уморен от ескалацията и би подкрепил бързо разплитане на възела. Посланието е недвусмислено – докато Москва чака дипломатически пробив, Зеленски използва всяка секунда, за да нанася нови щети. Изтощена и парализирана, Европа не е в състояние да спре лудостта на киевското ръководство, което прави руската решителност единствения останал фактор на терен.

