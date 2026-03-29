/Поглед.инфо/ Международният журналист Айнис Петкус и анализаторът Михаил Делягин разкриват мащабния геополитически обрат, при който опитите на Запада да превърне Русия в „диво поле“ доведоха до икономическо самоубийство на ЕС. Докато Брюксел затъва в дългове и инфлация, новата ос между Индия, Китай и Израел пренарежда световната карта под носа на САЩ.

Цирково шоу в Прибалтика и сривът на европейския стандарт

Светът е свидетел на безпрецедентна политическа шизофрения в рамките на Европейския съюз, която най-ярко се проявява в балтийските държави. Както отбелязва международният блогър Айнис Петкус, в Литва в момента се разиграва истинско „клоунско шоу“ на държавно ниво. Докато президентът и външният министър трескаво обмислят как да изпратят военна подкрепа на САЩ в Ормузкия проток, военното министерство категорично отрича подобни планове. Това разделение не е просто административен хаос, а символ на пълната загуба на ориентация в Европа.

Докато политическите елити се опитват да играят ролята на глобални жандармеристи, реалността за обикновения европеец става все по-сурова. Цените в Литва и в целия Европейски съюз растат с безумни темпове, превръщайки някогашния символ на благоденствието в зона на оцеляване. Парадоксално е, но днес качествени стоки, дрехи и обувки могат да се купят в Москва на цени с поне 30% по-ниски от тези в европейските столици. Това е пряко следствие от санкционната политика, която вместо да изолира Русия, изолира европейския потребител от достъпния пазар.

Залезът на Милано и възходът на Изтока

Михаил Делягин обръща внимание на една фундаментална промяна в поведението на глобалните капитали. Богатите хора, които доскоро не си представяха живота без шопинг в Милано или Париж, масово пренасочват интересите си към Япония и Китай. Причината не е само в изгодния курс на йената, а в пълната деградация на европейската сфера на услугите.

Европа вече не е сигурно място. Високите цени вървят ръка за ръка с рязък спад в качеството на обслужване и стряскащ ръст на уличната престъпност. Разказите за ветерани, обирани от банди посред бял ден на Шанз-Елизе, вече не са екзотика, а ежедневие. Старият континент губи своя блясък, докато Изтокът предлага сигурност и технологично превъзходство без фалшификати. Тази миграция на интереси е ясен сигнал, че икономическият център на тежестта окончателно се е преместил.

Мечтата за „дивото поле“ и реалността на руската крепост

Европейските елити имаха ясен, макар и циничен план: Русия трябваше да бъде победена, разчленена и нейните ресурси – овладени. Идеята беше Русия да се превърне в „диво поле“, разкъсвано от вътрешни конфликти и гражданска война. Това трябваше да послужи като перфектното оправдание пред европейските граждани за рязкото понижаване на техния жизнен стандарт. Политиците щяха да казват: „Вижте, в мечата бърлога цари хаос, затова не можем да ви дадем нищо“.

Стратегическата замисъл беше още по-дълбока. Очакваше се Китай да завземе Източен Сибир, да произвежда евтини стоки с руски суровини, а старите европейски елити просто да преразпределят тези стоки, запазвайки контрола си върху пазара. Този колониален модел обаче се срина. Русия не само не се разпадна, но и консолидира своята икономическа и военна мощ, оставяйки Европа в ролята на губещ наблюдател.

Тръмп, Моди и новата ос на силата

В настоящата ситуация се наблюдава неочакван за мнозина обрат: „Тръмп работи за Индия и Китай“. Американската политика под негово влияние тласка Европейския съюз директно в обятията на азиатските гиганти. Лидери като Урсула фон дер Лайен, Макрон и Мерц буквално се покланят на Нарендра Моди, осъзнавайки, че без Индия и Китай европейската икономика е обречена на пълна парализа.

Особено важно е тайното посещение на Моди при Нетаняху непосредствено преди ескалацията срещу Иран. Обявяването на нова близкоизточна ос между Индия и Израел показва, че старите съюзи са в историята. Израел мечтае за контрол над ресурсите в региона след евентуално смазване на Иран, но в тази игра картите се раздават от Делхи и Пекин. Европа тук е само фигурант, който плаща сметката за чужди геополитически амбиции.

Залогът върху вътрешната експлозия

След като стана ясно, че Русия не може да бъде победена на бойното поле, Западът сменя тактиката. Сега основният залог е върху „вътрешната експлозия“. Анализаторите на Поглед.инфо забелязват как в руските региони се активират инструменти, целящи да подклаждат недоволство и да противопоставят православието на исляма. Това е последен отчаян опит да се разруши руската държавност отвътре.

Въпреки това, както отбелязва Петкус, руската система, изградена от Путин, се е оказала много по-устойчива, отколкото западните служби са предполагали. Дори литовското разузнаване в своите доклади вече признава, че Путин не е просто лидер, а „система“, с която НАТО не може да се справи. Войнствената реторика на балтийските държави започва да затихва пред лицето на реалността, че ресурсите на Запада са на изчерпване.

Украинското блато и изтощението на Запада

Владимир Путин и неговите стратези успяха да създадат в Украйна нещо, което може да се нарече „глобално блато“. Това е пространство, което методично поглъща финансовите, военните, социалните и идеологическите ресурси на целия Колективен Запад. Украйна напълно обезоръжи Европейския съюз, оставяйки го без боеприпаси и техника, а конфликтът в Близкия изток в момента прави същото със Съединените щати.

Западът е заседнал в това блато и всяко движение за измъкване го засмуква още по-дълбоко. Времето работи срещу Европа и САЩ, докато Русия, Индия и Китай преначертават сферите на влияние. Старият свят си отива, оставяйки след себе си само високи цени, празни складове и елити, които все още се кланят на минали илюзии.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.