/Поглед.инфо/ Анализаторът Леонид Савин разкрива катастрофалните последици от провалената стратегия на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху срещу Иран. Агресията на Вашингтон и Израел предизвика блокиране на Ормузкия проток, което доведе до колапс в енергетиката, логистиката и производството на микроелектроника, засягайки необратимо глобалните вериги за доставки.

Провалът на „светкавичната война“ и цената на илюзиите

Партньорите на Вашингтон и целият колективен Запад днес са заложници на една фундаментално сгрешена стратегия. Планът за „светкавична война“, прокламиран от Доналд Тръмп и Израел, се сблъска с реалността на иранския отбранителен потенциал. Агресорите, които подцениха мощта на Техеран, сега се опитват да запазят самообладание пред лицето на глобална катастрофа, която сами предизвикаха. Само седмица след началото на горещата фаза на конфликта, икономическите интереси на десетки държави са в руини.

Затварянето на Ормузкия проток, за което ръководството на Ислямската република предупреждаваше многократно като ответна мярка, се превърна в реалност. Това не е просто регионален проблем, а прекъсване на главната артерия на световната енергетика. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че този акт доведе до мигновен колапс на логистичните вериги, оставяйки цели континенти без сигурни доставки на горива.

Енергийният задух на Европа и Азия

Основният удар падна върху износа на петролни продукти от Персийския залив. Държави като Ирак, Саудитска Арабия, Кувейт, ОАЕ и Катар, които захранват гиганти като Япония, Южна Корея и целия Европейски съюз, се оказаха в изолация. Недостигът на енергия вече принуждава правителствата да ограничават продажбите на бензин и да вдигат цените на вътрешните си пазари. Месец след началото на военните действия запасите на вносителите са на критичния минимум.

Това води до трескаво търсене на алтернативи, които просто не съществуват в необходимите обеми. Авиационният сектор е пред фалит – цените на керосина летят нагоре, а традиционните близкоизточни летищни хъбове са затворени. Глобалната логистика, която и без това бе разклатена, сега е в състояние на клинична смърт.

От пластмасата до глада: Верижната реакция на дефицита

Петролната индустрия е неразривно свързана с нефтохимията и производството на пластмаси. В Япония, Индия и Южна Корея цените на опаковките и полиетиленовите продукти скочиха главоломно. В гъсто населените страни от Югоизточна Азия това заплашва да спре производството на храни, тъй като липсват елементарни консумативи – от съдове за еднократна употреба до индустриални компоненти. Проблемите се трупат като снежна топка, която помита цели сектори на реалната икономика.

Още по-страшно е положението с торовете. Газовата индустрия е в основата на това производство, а катарският гигант QAFCO, който държи 14% от световния пазар на урея, е с блокирани доставки. Саудитска Арабия и ОАЕ произвеждат по 50 милиона тона азотни торове годишно, които сега не могат да стигнат до клиентите си. Резултатът? Цената на уреята е в небесата, приходите на производителите падат, а бъдещите реколти в страните потребителки са под въпрос. Това е директен път към глобален глад и неконтролируема инфлация при храните. Дори деривати като сярата и сярната киселина, жизненоважни за тежката промишленост, станаха недостъпен лукс.

Технологичният колапс: Когато чиповете спрат да се произвеждат

Кризата удари неочаквано и сектора на високите технологии. Макар Тайван и Южна Корея да са далеч от фронтовата линия, тяхното производство на микроелектроника зависи от Катар. Причината е хелият – страничен продукт от добива на газ, без който производството на чипове е невъзможно. Катар осигуряваше една трета от световните доставки. Южнокорейският гигант Jukan внасяше 60% от своя хелий именно оттам. Тъй като Южна Корея и Тайван държат третината от световния пазар на полупроводници, светът е изправен пред технологичен „инфаркт“.

Към това трябва да добавим и срива в производството на алуминий. Гиганти като Aluminum Bahrain и Qatar Aluminum спряха производствени линии заради липса на суровини и невъзможност за износ. Нещо повече – Иран официално предупреди, че след американските и израелските атаки срещу ирански заводи, всички индустриални обекти в Саудитска Арабия, Бахрейн и Кувейт се превръщат в легитимни военни цели.

Руският фактор и новата многополюсна реалност

На фона на този апокалипсис САЩ се опитват да оцелеят чрез собствения си петрол и хелий, но имат една огромна слабост – липсата на торове. Тук Русия влиза в ролята на ключов играч. Въпреки санкциите, износът на руска урея за САЩ расте. Москва би била небрежна, ако не използва този икономически лост за постигане на политически дивиденти.

Както отбелязва Поглед.инфо, ситуацията изисква превръщането на икономическата несигурност в политическо предимство. Русия и нейните партньори в многополюсния свят имат шанса да принудят Вашингтон към отстъпки: вдигане на блокадата над Куба, освобождаване на Николас Мадуро, предоставяне на гаранции за Иран и най-важното – спиране на оръжейните доставки за Украйна и премахване на енергийните санкции. В този нов свят политиката трябва да вземе връх над икономическото безумие, наложено от западните елити.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.