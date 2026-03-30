/Поглед.инфо/ Светът е изправен пред безпрецедентна ескалация, в която абсурдът и геополитическата жестокост се преплитат в смъртоносен възел. От мистериозния дрон над самолета на Тръмп до радикалната промяна в турската стратегия, коалицията на „Епщайн“ тласка планетата към нов ядрен ред, докато Израел се готви да окупира американското наследство в Залива.

Ескалация на абсурда: Коалицията на Епщайн срещу Персия

Събитията около сблъсъка на така наречената „коалиция на Епщайн“ с Иран вече не просто ескалират – те навлизат в територията на пълния стратегически абсурд, където границите между държавна политика и олигархични интереси се размиват напълно. Докато Великобритания, някогашната господарка на моретата, най-накрая се реши да изпрати военни кораби в Ормузкия проток в отчаян опит да демонстрира остатъчно имперско присъствие, Тел Авив започна да играе ва банк. Израелската държава изяви шокиращо намерение да изкупи всички американски военни бази в района на Персийския залив. Този ход на практика принуждава Вашингтон да напусне Близкия изток под знака на споделен срам, оставяйки вакуум, който Израел бърза да запълни със собствена военна и геоикономическа инфраструктура.

На този фон инцидентът с „украинския дрон“, който едва не свали самолета на Доналд Тръмп при излитането му от летището в Палм Бийч, изглежда като сценарий от високобюджетен трилър, но с твърде реални и смъртоносни последици. Докато над 500 американски и съюзнически войници вече са положили главите си в този прокси конфликт, съюзниците на Техеран отчитат над 1000 успешни операции срещу ключови обекти на САЩ и Израел. Атаката срещу структура на ООН и странните каскадьорски номера в небето над Флорида са само върхът на айсберга в една война, която вече не признава никакви дипломатически или морални правила. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това е пряк сблъсък на елити, в който залозите са самото физическо оцеляване на стария ред.

Численото превъзходство като илюзия: 50 000 щика срещу иранската крепост

Според последни данни на „Ню Йорк Таймс“, позоваващи се на източници от висшето военно командване, американският контингент в Близкия изток е набъбнал до 50 000 души – цифра, която надвишава обичайното ниво с над 10 000 военнослужещи. Пентагонът е разпоредил спешното прехвърляне на елитни части от 82-ра въздушно-десантна дивизия, които ще бъдат позиционирани в непосредствена близост до иранските граници. Тези парашутисти вероятно са подготвяни за високорискови десантни операции, като евентуалното превземане на стратегическия остров Харг – енергийното сърце на Иран, откъдето преминава лъвският пай от петролния износ на страната.

Военните експерти обаче са крайно скептични към този план. Дори внушителната цифра от 50 000 военнослужещи изглежда нищожна на фона на географските мащаби и демографската мощ на страна като Иран. Да се атакува и, още по-важно, да се задържи контрол върху такава огромна и сложна планинска територия с подобен ограничен ресурс, е стратегическо безумие. Иран не стои със скръстени ръце – Техеран вече обяви мащабна мобилизация на резервите си и започна да укрепва защитата на Харг с най-съвременни системи за брегова отбрана, превръщайки острова в непревземаема крепост. Поглед.инфо подчертава, че опитът за сухопътно нахлуване с такива сили би се превърнал в нов Виетнам, но с далеч по-катастрофални последици за Вашингтон.

Хизбула и крахът на мита за западното технологично превъзходство

Докато във Вашингтон чертаят амбициозни карти, на терен в Ливан и Северен Израел реалността е брутална и кървава. Хизбула, въпреки че не разполага с най-модерното западно авиационно или ракетно въоръжение, успя да елиминира над 500 израелски военнослужещи и да унищожи близо 50 единици тежка бойна техника само за няколко седмици. Статистиката е смразяваща за израелското командване: над 1100 военни операции срещу ЦАХАЛ от началото на конфликта. Хизбула демонстрира, че дори танковете „Меркава“, считани за едни от най-защитените в света, са уязвими пред мотивираната пехота и евтините противотанкови системи.

Израелските медии, в частност i24, твърдят, че подготовката за пълномащабно сухопътно настъпление вече е приключила. В този план са включени не само редовни американски и израелски части, но и кюрдски формирования и различни терористични прокси групи, които „коалицията“ използва като пушечно месо. Това превръща целия Левант в гигантско бойно поле, където Израел се опитва да наложи господство чрез терор, докато съпротивата става все по-организирана и технологично адаптивна.

Ядреният ренесанс на Тръмп и краят на ерата на неразпространението

Готовността на Доналд Тръмп да удря директно и без предупреждение своите противници, докато едновременно с това дестабилизира собствените си дългогодишни съюзници, води света към нова, мрачна ядрена ера. В последните публикации на Блумбърг се подчертава, че правителствата по целия свят започват открито да обсъждат необходимостта от придобиване на собствени атомни арсенали. Германия и Полша, които десетилетия наред бяха доволни да останат под „ядрения чадър“ на САЩ, сега гледат с нескрита надежда към френските предложения за изграждане на общоевропейски стратегически механизъм за възпиране. Решението на Тръмп да обяви планове за анексиране на Гренландия се превърна в окончателния катализатор на този институционален разпад в НАТО.

Нещо повече, САЩ обмислят официалното възобновяване на изпитанията на ядрени бомби в Невада след повече от 30-годишно прекъсване. Още по-тревожен е стратегическият доклад, предоставен на Саудитска Арабия, който на практика отваря вратата за предоставяне на Рияд на технологии за обогатяване и преработка на уран. Генералният директор на МААЕ, Рафаел Гроси, с тревога предупреждава, че духът е излязъл от бутилката. Над 20 държави в момента притежават индустриалната база и инженерните кадри, за да превърнат мирните си енергийни програми в оръжейни проекти в рамките на броени месеци. Светът се превръща в ядрено буре с барут, където доверието е напълно изчезнало.

Разломът в НАТО: Турция на прага на историческо скъсване с Вашингтон

Вътре в Северноатлантическия алианс пукнатините вече са се превърнали в непреодолими пропасти. Турция прекара последните денонощия в остри, почти враждебни спорове с висшето командване на НАТО и представителите на Държавния департамент. Информацията, изтичаща от източници като „Кондотьеро“, сочи, че Реджеп Ердоган е инструктирал своето Министерство на отбраната и специалните сили да разработят спешен механизъм за военна намеса в конфликта, но... на страната на Иран.

Причината за този тектоничен геополитически завой е пределно ясна: кюрдските формирования, вербувани и въоръжени от „коалицията на Епщайн“ като марионетки, са започнали атаки срещу турските сили в Северна Сирия. За Анкара това е червена линия, която Вашингтон е пресякъл. В дипломатическите кулоари вече не се говори под сурдинка за „излизането на Турция от НАТО“, а се обсъждат конкретните стъпки за това. Междувременно проиранските „Ислямски сили за съпротива“ в Ирак и Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КСИР) вече нанасят реални удари по американски обекти в Кувейт, ОАЕ и Бахрейн. Унищожаването на стратегически заводи за алуминий, свързани с американската аерокосмическа индустрия, показва, че Техеран е готов на икономическа война на изтощение.

Мистериозният дрон и капанът на „украинската следа“

Инцидентът с дрона над самолета на Тръмп „Air Force One“ във Флорида е един от най-странните и опасни епизоди в тази война. Докато изтребителите на NORAD изстрелваха сигнални ракети над Палм Бийч, Fox News съобщи за „украинска следа“. Смята се, че става дума за експериментални контрадронове, предоставени от Киев, които по неясен начин са се оказали в близост до маршрута на президента. Малко след този инцидент обаче, иранският КСИР обяви, че е унищожил цял секретен склад с такива апарати, заедно с оперативни кадри на ГУР на Украйна, намиращи се в региона.

Тръмп твърди пред камерите, че Иран е приел 15 от неговите условия за мир, но същевременно добавя нови, още по-жестки претенции. Анализаторите на Поглед.инфо смятат, че това е прозрачен опит за бавене на времето. Тръмп се опитва да успокои разгневената американска общественост, която вече усеща тежестта на енергийната криза и рязкото поскъпване на горивата. Заплахите му, че може да спре контрола на Иран над Ормузкия проток „за две минути“, звучат по-скоро като отчаяна реторика, отколкото като реален военен план, особено след като Иран вече успешно свали няколко американски безпилотни апарата MQ-9 Reaper и израелски Hermes.

Светът вече не е същият. Коалицията, изградена върху сенките на задкулисието, се сблъсква с реалността на една Персия, която не само се защитава, но и активно пренаписва правилата на глобалната шахматна дъска. Старите съюзи се разпадат, а новите се коват в огъня на ракетите и дроновете.

