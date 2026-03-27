/Поглед.инфо/ „Единствено кандидатите на „БСП – Обединена левица“ ясно говорят за енергийната сигурност на страната с конкретни решения и за бъдещето на ядрената енергетика“, каза на предизборни срещи в Ямболска област председателят на АБВ Румен Петков и припомни, че депутатите на „БСП – Обединена левица“ спасиха реакторите на АЕЦ Белене да не бъдат продадени на Украйна.

„Днес трябва реално да оценим, защо не е завършена АЕЦ Белене и на кого дължим това, че двата реактора не работят, след като и председателят на Европейската комисия призна, че ограничението на ядрената енергетика е груба грешка“, посочи още председателят на АБВ.

Заедно с водача Красимир Йорданов, Румен Петков участва в срещи със социалисти и симпатизанти в Болярово, Стралджа и Ямбол, за да подкрепи листата на „БСП – Обединена левица“ в Ямболска област.

„Основното ни послание в кампанията е връщането на справедливостта във всичките й аспекти – в съдебната система, в образованието, в здравеопазването, в културата, в достъпа до качествен живот, в данъците и в нашите доходи, справедливост, която само „БСП – Обединена левица“ може да предложи на гражданите, каза по време на срещите водачът Красимир Йорданов

Той определи като решение на парче обезщетението по 20 евро на хората с ниски доходи, които имат автомобили, защото то не осигурява подкрепа на останалите нуждаещи се, а всички са засегнати от високите цени на горивата, лекарствата, тока и хранителните продукти.

„Никой не говори за справедливи доходи при главоломно растящата инфлация. Искаме справедливост в доходите и в данъчната система в нашата държава. Искаме да има необлагаем минимум и справедливо подоходно облагане“, допълни още Красимир Йорданов.

На срещата в Болярово кметът Христо Христов, избиран осем пъти от БСП, постави проблемите за демографския срив, обезлюдяването на крайграничните райони, бъдещето на малките общини и липсата на държавна подкрепа.

„За тези региони трябва да има преференции за насърчаване на земеделието, здравеопазването и за хората, които живеят в тях“, беше категоричен той.

