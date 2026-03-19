На 18 март газовото находище „Тяншан", разположено в южната периферия на Джунгарския басейн в Синдзян, достигна кумулативен добив от над 1 милиард кубически метра. Това бележи пробив в технологиите за разработване на свръхдълбоки и свръхвисоконапорни сложни газови залежи в Китай и засилва гаранциите за националната енергийна сигурност и снабдяването с газ за битови нужди.

Разработването на газовото находище „Тяншан“ започна през февруари 2021 г. То се характеризира със сложна геоложка структура и плътни резервоари, което прави експлоатацията му изключително трудна, като до момента нямаше утвърден опит, който да бъде използван като модел.