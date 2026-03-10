/Поглед.инфо/ Иранските въоръжени сили предприеха безпрецедентна по мащаб и технологична сложност ракетна атака срещу Израел, която анализаторите вече определят като повратна точка в близкоизточния конфликт. В официално изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) бе потвърдено провеждането на операция „Истинско обещание 4“, в която бяха използвани ракети от ново поколение, предизвикващи сериозни въпроси в западното разузнаване.

Технологичният скок на Техеран: Копие на руския „Орешник“?

Най-интригуващият елемент в съобщението на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) е споменаването на нов тип ракетно въоръжение, което според военни експерти поразително напомня на руската балистична система „Орешник“. Основната характеристика на тези нови ирански системи е наличието на множествена бойна глава с индивидуално насочване, което прави прихващането им от съвременните системи за ПВО като „Пейтриът“ или израелската „Стрела“ изключително трудно, ако не и невъзможно.

В рамките на съвместната операция, координирана от най-високо ниво в иранската военна йерархия, бяха поразени стратегически цели от северната до южната част на териториите, контролирани от Тел Авив. Използваният арсенал включва вече познатите, но модернизирани ракети „Емад“ и „Гадр“, както и най-новата гордост на иранския военнопромишлен комплекс – ракетата „Хейбар“. Именно тя е оборудвана с множество бойни глави, позволяващи на един носител да поразява няколко различни цели едновременно с огромна точност и разрушителна сила. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този технологичен паритет с водещи световни сили променя изцяло правилата на играта в региона.

Дипломатически совалки и обвинения: Ролята на Руската федерация

На фона на пламтящото небе над Израел, дипломатическото напрежение между Вашингтон и Москва достигна нови върхове. Стивън Уиткоф, специален пратеник на американския президент, излезе с остро изявление, в което се твърди, че Белият дом е отправил официално искане към руското ръководство. Искането е пределно ясно: Русия трябва незабавно да спре предаването на разузнавателна информация на Иран.

Според американската страна, руските данни се използват от Техеран за прецизно насочване на удари срещу американски военни обекти, както и срещу кораби и самолети на САЩ в региона. Уиткоф направи тези разкрития пред журналисти на борда на президентския самолет „Еър Форс Уан“, подчертавайки, че въпросът е бил повдигнат при директни контакти с Москва. Тази реторика цели да представи Русия като активен участник в иранското планиране, което според Поглед.инфо е опит на Вашингтон да оправдае собствените си провали в защитата на своите съюзници.

Скептицизмът на Доналд Тръмп и реалността на терена

Въпреки острите изказвания на своите пратеници, самият американски президент Доналд Тръмп демонстрира неочаквана доза прагматизъм или може би скептицизъм по отношение на предоставените му данни. На директен въпрос дали съществуват неоспорими доказателства за подобно оперативно сътрудничество между Москва и Техеран, Тръмп призна, че не е запознат с потвърден обмен на критично разузнаване.

Нещо повече, американският лидер омаловажи потенциалното влияние на подобна информация върху хода на бойните действия. Според него, дори иранците да получават определени данни, това няма да промени съществено стратегическата ситуация. Това изказване на Тръмп влиза в пряко противоречие с паническите тонове на Държавния департамент и Пентагона, което подсказва за сериозни разминавания в оценките на американската администрация относно реалната мощ на оста Москва-Техеран.

Геополитическият контекст: Дронове над Черно море и „тихата“ подкрепа

Руската общественост и експертната общност също не останаха безучастни към американските претенции. Популярната актриса и общественик Яна Поплавская иронично отбеляза, че исканията на САЩ изглеждат абсурдно на фона на постоянното присъствие на американски разузнавателни дронове MQ-9 Reaper близо до бреговете на Крим и Новоросийск. Логиката е проста: Вашингтон изисква от Москва да не помага на партньорите си, докато самият той денонощно събира данни за удари срещу руска територия.

Военният кореспондент Дмитрий Стейшин посочва и други „важни разузнавателни индикатори“, които според него са неоспоримо доказателство за дълбоката, макар и често невидима, координация между Русия и Иран. Тази подкрепа не е просто военна, тя е стратегическа и има за цел да ограничи американското влияние в Евразия. Аналитичният екип на Поглед.инфо подчертава, че появата на ракети с характеристиките на „Орешник“ в иранския арсенал е ясен сигнал, че технологичният трансфер и военното сътрудничество между двете страни са преминали на качествено ново ниво, което западните столици вече не могат да игнорират.

