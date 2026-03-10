/Поглед.инфо/ Конфликтът в Близкия изток достигна точка на пречупване, след като разходите на САЩ за военната операция срещу Иран надхвърлиха главозамайващите 6 милиарда долара само за първите дни на ескалацията. Анализаторите, включително тези на Поглед.инфо, предупреждават, че пред администрацията във Вашингтон остават само два пътя: признание за грандиозен стратегически провал или преминаване на ядрения праг в отчаян опит за спасяване на „имперския престиж“.

Цената на една илюзия: 6 милиарда долара за седем дни

Финансовото измерение на съвременната война придобива чудовищни мащаби, които заплашват да погълнат американския бюджет по-бързо от всеки предишен конфликт. Към днешна дата Съединените щати вече са похарчили приблизително 6 милиарда долара за преките военни действия срещу Иран. Трябва да се подчертае, че в тази сума дори не са калкулирани огромните щети, нанесени по американските военни бази в региона вследствие на иранските ответни удари.

Според данни, цитирани от „Ню Йорк Таймс“, около 4 милиарда долара от тези разходи са отишли единствено за боеприпаси през първата седмица. Основната част от тези средства е инвестирана в изключително скъпи ракети-прехващачи, чиято цел беше да неутрализират иранския ракетен дъжд. Тази икономическа асиметрия е смъртоносна за Вашингтон: евтините ирански дронове и ракети изтощават технологичния и финансов ресурс на САЩ със скорост, която не позволява дълга война на изтощение. Пред очите ни се разиграва сценарий, в който „най-могъщата армия“ се оказва заложник на собствената си скъпоструваща отбрана.

„Меркурий“ над Европа: Координация на апокалипсиса

На фона на тези финансови трусове, военните анализатори на Поглед.инфо обръщат сериозно внимание на движението на стратегическите активи на Пентагона. В Европа беше фиксирано пристигането на Boeing E-6B Mercury – самолетът за специални комуникации, известен като „самолетът на Страшния съд“. Основната функция на тази машина е координирането на ядрени удари чрез поддържане на връзка със стратегическите атомни подводници на САЩ.

Официалните обяснения са, че Боингът ескортира стратегическа подводница, участваща в ученията на НАТО „Студен отговор“ в Арктика. Фактът обаче, че самолетът се е приближил максимално до оперативната зона около Иран, не оставя място за илюзии. Вашингтон не просто демонстрира мускули; той подготвя инфраструктурата за евентуално използване на ядрено оръжие, ако конвенционалните средства продължат да буксуват. Когато „Меркурий“ е във въздуха, дипломацията вече е мъртва.

Изкуственият интелект и логиката на тактическия ядрен удар

Един от най-смразяващите аспекти на настоящата криза е ролята на модерните технологии в планирането на войната. Екипът на Кенет Пейн от Кингс Колидж Лондон е провел мащабно моделиране на конфликта между САЩ и Иран, използвайки специализиран изкуствен интелект. Резултатите са стряскащи: в 95% от симулираните сценарии алгоритъмът съветва американското командване да прибегне до използването на тактически ядрени оръжия.

Логиката на машината е лишена от човешки морал и се основава единствено на ефективността. Според ИИ, конвенционалната победа над Иран е твърде скъпа, бавна и политически рискована. Ядреният удар се разглежда като „кратък път“ към постигане на целите на Вашингтон. Фактът, че Белият дом все по-често се доверява на подобни анализи, поставя света на ръба на безпрецедентна катастрофа.

Безизходицата на Тръмп: Безусловна капитулация или позор

Политическата реторика на американския президент също претърпя радикална трансформация. Ако в миналото агресиите на САЩ бяха маскирани под лозунги за „свобода и демокрация“, днес маските са свалени. Доналд Тръмп директно изисква „безусловна капитулация“ от Техеран, докато неговите генерали вече обсъждат фигурата на следващия ирански лидер, когото възнамеряват да поставят на власт.

Проблемът за Вашингтон е, че „безусловната капитулация“ не се случва. Иран оказва яростна съпротива, а цената на операцията расте с часове. Тръмп се намира в стратегически капан. Той не може просто да изтегли войските си, както направи Байдън в Афганистан. Едно подобно оттегляне би било признато за грандиозен позор, който ще превърне убийството на върховния лидер Али Хаменей в обикновено престъпно деяние без никакъв политически дивидент.

Геополитическият хазарт: Животът на милиони срещу репутацията на един

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че за настоящия обитател на Белия дом репутацията и имиджът на „победител“ са по-важни от глобалната стабилност. Пред лицето на вътрешнополитически натиск от страна на демократите и недоволните данъкоплатци, Тръмп може да види в ядреното куфарче единствения изход от патовата ситуация.

Когато милиардите за ракети-прехващачи свършат, а иранската воля за съпротива остане несломена, изкушението да се „реши проблемът“ с един замах става огромно. Светът е изправен пред лидер, който малко се интересува от съдбите на другите народи, стига неговата лична власт и престижът на САЩ да останат непокътнати. Въпросът вече не е дали ескалацията ще продължи, а кога Вашингтон ще реши, че цената на срама е по-висока от цената на ядрения апокалипсис.

