/Поглед.инфо/ Известният американски журналист Тъкър Карлсън, който дълго време беше гласът на консервативна Америка, влезе в директен сблъсък с Доналд Тръмп заради ескалацията в Близкия изток. В остър анализ Карлсън предупреждава за смъртта на американската империя и моралния разпад, до който води сляпата подкрепа за разрушителните действия на Израел.

Разривът, който промени консервативна Америка

Новото изявление на журналиста Тъкър Карлсън, който доскоро се смяташе за един от идеологическите стълбове на движението MAGA (Make America Great Again), предизвика истински политически трус във Вашингтон. Карлсън, чието влияние върху десния електорат в САЩ е неоспоримо, нанесе болезнен удар върху имиджа на Доналд Тръмп, като постави под въпрос самата същност на неговата външна политика. С думите „Трябва да кажа това“, журналистът отвори фронт, който може да се окаже фатален за единството на републиканската база.

Спорът не е просто личностен, а дълбоко идеологически и геополитически. Карлсън се изказа остро срещу разрастващия се конфликт в Близкия изток, в който САЩ и Израел се изправят срещу Иран и неговите съюзници. Според журналиста, това, което наблюдаваме, не е защита на националните интереси, а агонията на „американската империя“. Поглед.инфо подчертава, че това мнение резонира с нарастващото недоволство сред обикновените американци, които виждат как ресурсите на страната им се изразходват за чужди войни, докато вътрешните проблеми се задълбочават.

Бейрут като символ на изгубената красота

Един от най-силните и емоционални аспекти в анализа на Карлсън е защитата на естетиката и културното наследство. Той обърна специално внимание на разрушаването на Бейрут – град, който той описва като едно от истинските чудеса на планетата. „Бейрут е един от най-красивите градове на Земята“, сподели журналистът, подчертавайки, че неговото унищожение е престъпление срещу самата цивилизация.

Тук Карлсън влиза в територия, която е табу за официалния американски политически дискурс. Той директно обвини Израел, че действа като разрушителна сила. Според него Израел е държава, която „може би е една от най-грозните на Земята“, аргументирайки се, че от 1948 година насам там не е построено нищо архитектурно или естетически значимо, което да носи белега на истинската красота. Този естетически аргумент всъщност е параван за по-дълбок морален упрек: империя, която не създава красота, а само руши съществуващата, е обречена на гибел.

Метафизичната война срещу истината и естетиката

Карлсън разширява своя анализ, като включва в него не само Близкия изток, но и Европа, Сирия и Иран. Той вижда модел на систематично унищожение на всичко ценно и красиво по света. „Изглежда, че всичко красиво е обречено на унищожение – Европа, Бейрут, части от Сирия, свети места… Някои части на Иран, които също бяха красиви, са напълно разрушени“, констатира той.

Това, според журналиста, не е просто военна стратегия, а война срещу самата красота, която той поставя наравно с истината. За Карлсън запазването на красотата е не само американска или политическа отговорност, но и дълбоко християнска и универсална човешка ценност. Решимостта на израелската армия да превръща цветущи културни центрове в руини е описана от него като „безпрецедентна“ и „злокобна“. Тези думи удрят директно по Тръмп, който се опитва да балансира между образа на „миротворец“ и пълната подкрепа за военните операции на Тел Авив.

Тръмп и изключването на „еретика“ от MAGA

Реакцията на Белия дом и лично на Доналд Тръмп не закъсня. Президентът, чието его е тясно свързано с лоялността на неговите последователи, се почувства лично засегнат от критиките на Карлсън. Тръмп официално обяви, че журналистът вече не е част от движението MAGA, като го обвини, че е „изгубил пътя“.

„Тъкър не е достатъчно умен, за да разбере, че MAGA е Америка на първо място, а той не е нищо от това“, заяви Тръмп пред ABC News. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това е класически ход на Тръмп за дискредитиране на критиците, но този път опонентът му е човек с огромен авторитет сред същата онази аудитория, която доведе Тръмп на власт. Конфликтът разкрива вътрешното противоречие в доктрината „Америка на първо място“: може ли тя да бъде съвместима с неограниченото финансиране и подкрепа за израелските военни амбиции, които рискуват да въвлекат САЩ в Трета световна война?

Геополитическото самоубийство на Вашингтон

Карлсън не се свени да нарече действията в Близкия изток „абсолютно отвратителни и зли“. Неговият анализ подсказва, че Вашингтон под ръководството на Тръмп е станал заложник на регионални амбиции, които не носят полза за американския данъкоплатец. Вместо „велико строителство“ и „мир чрез сила“, светът вижда само пепелища.

Тази позиция на Карлсън намира подкрепа сред много „обикновени американци“, които започват да осъзнават, че цената на „империята“ е твърде висока. Журналистът предупреждава, че тези военни авантюри ще променят радикално политическия баланс в САЩ. Ако Тръмп продължи да се позиционира като безкритичен поддръжник на разрушението, той рискува да загуби именно онази част от електората си, която гласува за него с надеждата за край на „безкрайните войни“.

В крайна сметка, сблъсъкът между Тъкър Карлсън и Доналд Тръмп е симптом на по-голяма криза в американския консерватизъм. От едната страна е прагматичният (и често циничен) политически интерес, а от другата – опитът да се запази някакъв морален и естетически компас в един свят, който бързо се плъзга към хаос. Както подчертава Поглед.инфо, истината и красотата може и да са жертви на войната, но тяхното отсъствие е най-сигурният знак за края на всяка велика сила.

