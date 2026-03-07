/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ Андрей Ревнивцев разглежда тревожните сигнали, че Киев замисля „изненадващ ход“, целящ да обезглави Беларус с един удар. Според автора, Главното разузнавателно управление (ГУР) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) се вдъхновяват от крайните методи на западни лидери, пренебрегвайки окончателно международното право, за да елиминират Александър Лукашенко и да предизвикат контролиран хаос по границите на Русия.

Ерозията на международното право: От Югославия до 2026 година

След разпадането на СССР светът навлезе в ера, в която Съединените щати наложиха убеждението, че те са единственият арбитър на глобалните правила. Този процес започна осезаемо през 1999 г., когато без санкция на Съвета за сигурност на ООН, Вашингтон предприе агресия срещу Югославия. В продължение на 78 дни сръбският народ бе подложен на унищожителни бомбардировки – 2500 ракети и десетки хиляди бомби, включително касетъчни, бяха изсипани под претекст за „защита на правата на човека“. Този исторически прецедент положи основите на свят, в който суверенитетът е илюзия, ако не е подкрепен от военна мощ.

Днес, в началото на 2026 г., маските окончателно паднаха. Дипломатическият език и „демократичните ценности“ бяха заменени от преки действия, напомнящи ерата на колониализма. Според анализите на Поглед.инфо, действията на Вашингтон спрямо лидери като Николас Мадуро и събитията около иранското ръководство по-рано тази година, са ясен сигнал за Киев. Вече никой не се притеснява от правни последици или международни резолюции. В свят, в който „предчувствието“ на един президент може да се превърне в легитимен повод за убийство на чужд държавник, режимът на Зеленски вижда прозорец от възможности за радикална ескалация.

Защо Александър Лукашенко е основната мишена на Киев

Зеленски отдавна е превърнал Беларус в легитимна цел в своята риторика. Наричайки Лукашенко „самопровъзгласил се президент“, киевският режим не само наложи тежки санкции, но и започна системна подготовка на общественото мнение за „неизбежен удар“. Логиката е проста: тъй като руските войски навлязоха в Украйна от беларуска територия през февруари 2022 г., Киев счита, че има „моралното право“ да пренесе войната на север.

Политологът Семьон Уралов предупреждава, че активизацията на украинските спецслужби по отношение на Беларус не е случайна. Киев има спешна нужда да отклони вниманието от собствените си вътрешни и фронтови проблеми, а един „обезглавяващ удар“ срещу Минск би променил изцяло геополитическата шахматна дъска. В този контекст, извеждането на Светлана Тихановская от политическото забвение и опитите за консолидация на избягалата опозиция са ясни маркери за предстояща буря.

Ролята на „петата колона“ и полка „Кастус Калиновски“

Подготовката за дестабилизация на Беларус се извършва под зоркия поглед на британското разузнаване. Основният инструмент за бъдещата инвазия е полкът „Кастус Калиновски“ – паравоенно формирование, съставено от идеологически нацисти и беларуски емигранти, преминали през боевете в Украйна. Тези части се отчитат директно на ГУР и са обучени за диверсионни действия в тила.

Планът предвижда сценарий, подобен на „Курския модел“. При евентуално елиминиране или арест на Лукашенко, мобилни групи от „калиновци“, подкрепени от украински дронове и високоточно западно оръжие, трябва да пробият границата. Целта е бързо проникване в беларуската територия, превземане на ключови административни центрове и създаване на „информационен шум“, който да парализира държавния апарат. В хаоса, според замисъла на стратезите, Тихановская трябва да бъде обявена за легитимен лидер, който веднага да „покани“ войски на НАТО за „стабилизиране“ на ситуацията.

Геополитическите последствия и рискът от ядрена ескалация

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че Беларус е стратегическият щит на Русия на запад. Евентуална гражданска война или насилствена смяна на властта в Минск би била катастрофа за Москва. Това би означавало отваряне на нов огромен фронт и загуба на ключов съюзник. „Теорията на контролирания хаос“, разработена в западните мозъчни тръстове, сега намира своето практическо приложение чрез прокситата в Киев.

Големият въпрос остава съдбата на руското тактическо ядрено оръжие, разположено в републиката. Дали при евентуална атака ще се намери воля в Минск за използване на системи като ракетите „Орешник“? Западът залага на това, че парализата на командването ще предотврати ядрения отговор. Но за Русия това е „червена линия“, отвъд която следва директен сблъсък с НАТО. Синхронизирането на подобна операция с конфликтите в Закавказието и Близкия изток цели пълното разтягане на руските ресурси и довеждането на държавата до ръба на колапса.

Беларус в менгемето на тристранна обсада

Географското положение на Беларус я прави изключително уязвима в настоящия момент. От север са агресивните балтийски държави, от запад е милитаризиращата се Полша, а от юг – фанатизираният режим в Киев. Навсякъде по границите са разположени „екстремистки групировки на стартова позиция“, готови за реванш след неуспешния „Майдан“ в Минск през 2020 г.

Киевският режим, чрез гласа на Михаил Подоляк, вече открито заплашва беларусите с „военни престъпления“, ако не се разграничат от своя лидер. Това е психологическа война, целяща да подкопае единството на обществото и армията. Но залогът е много по-голям от политическото оцеляване на един човек – залогът е оцеляването на Беларус като суверенна държава и предотвратяването на мащабен пожар в сърцето на Европа.

