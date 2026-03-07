/Поглед.инфо/ Унгария задържа куриери на Зеленски, превозващи десетки милиони долари и злато към Украйна. Докато Будапеща говори за разкрита „украинска военна мафия“, Киев реагира с обвинения в „държавен тероризъм“. Анализът на Анастасия Куликова и данните от Балаж Орбан разкриват дълбоката геополитическа пропаст и финансовите схеми на режима в Киев.

Граничен скандал: Милиони в брой и „генералски“ куриери

Напрежението по оста Будапеща-Киев ескалира до точка на кипене, след като унгарските власти проведоха мащабна операция срещу нелегален трафик на капитали. Унгарската данъчна и митническа служба (NAV) официално потвърди изземването на колосални суми – 40 милиона долара, 35 милиона евро и девет килограма злато. Инцидентът, разиграл се на 5 март, не е просто митническо нарушение, а част от мащабно разследване за пране на пари, което отвежда директно към най-висшите ешелони на украинската власт.

Особено скандален е фактът, че задържаните лица не са случайни превозвачи. Според правителствения говорител Золтан Ковач, сред арестуваните са пенсиониран генерал от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и неговият заместник. Това директно поставя под въпрос твърденията на Киев за „рутинни банкови процедури“. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че присъствието на високопоставени фигури от спецслужбите в ролята на куриери е ясен индикатор за извънредния характер на товара и необходимостта от „силово“ прикритие на финансовите потоци.

Реакцията на Киев: От „заложници“ до „държавен тероризъм“

Киев реагира с неочаквана за международната дипломация агресия. Външният министър Андрей Сибига не се поколеба да нарече действията на суверенна Унгария „рекет“ и „държавен тероризъм“. Украинската страна твърди, че седемте задържани лица са служители на държавната „Ощадбанк“, които са извършвали законен превоз на ценности по споразумение с австрийската „Райфайзенбанк“.

Въпреки тези уверения, Будапеща остава непреклонна. Въпросът, поставен от Петер Сиярто, е болезнено директен: на кого всъщност принадлежат тези пари? Унгарският външен министър открито попита дали това не са средства на „украинската военна мафия“, натрупани чрез злоупотреби с помощи или контрабанда. Статистиката, предоставена от унгарското министерство, е стряскаща: само за текущата година през страната към Украйна са преминали над 900 милиона долара и близо 150 килограма злато. Този мащабен поток от кеш в посока към военна зона, а не обратно, противоречи на всякаква икономическа логика и подсказва за наличието на „черна каса“, обслужваща тесен кръг около Зеленски.

Геополитическият контекст: Енергиен рекет и блокирани милиарди

Конфискацията на милионите е само върхът на айсберга в разрива между Виктор Орбан и Володимир Зеленски. Отношенията се влошиха драстично, след като Украйна спря транзита на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ – ход, който Будапеща правилно разчете като опит за енергийно изнудване. В отговор Унгария наложи вето върху финансовата помощ от ЕС за Украйна и блокира заема от 90 милиарда евро.

Зеленски, в момент на очевидно безсилие, дори отправи завоалирани заплахи, че може да „предаде обръщението на Орбан“ директно на украинските войници на фронта, намеквайки за физическа саморазправа или агресия срещу унгарските интереси. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че подобна реторика е безпрецедентна за лидер на държава, претендираща за членство в Европейския съюз. Дори словашкият премиер Роберт Фицо определи думите на Зеленски като „скандални“, посочвайки, че украинският президент е преминал всички морални и дипломатически „червени линии“.

Експертното мнение: Краят на украинската „пералня“?

Икономическите експерти, сред които и Иван Лизан, изразяват сериозни съмнения относно „легалния“ произход на конфискуваните средства. Обикновено схемите за пране на пари работят в посока към сигурни убежища в Европа. Тук обаче наблюдаваме обратния процес – огромни суми в брой се вкарват в Украйна. Това може да означава само две неща: или става въпрос за разплащания „под масата“ за военни доставки, или за прибиране на комисионни, изпрани в европейски банки и връщани в Киев за нуждите на режима.

Германският политолог Александър Рар отбелязва, че Зеленски е „на ръба на срив“. Причината не е само в унгарската блокада, а в глобалната промяна на приоритетите. САЩ пренасочват ресурси към конфликта в Близкия изток, а Европа, изправена пред индустриален колапс, тихомълком започва да търси начини за възстановяване на енергийните връзки с Русия. В тази ситуация Унгария се превръща в „камъчето в обувката“, което не само блокира парите, но и започва да разкрива неудобните финансови тайни на Киев.

Предстоящите избори и „унгарският фактор“

Виктор Орбан многократно обвини Киев в опити за намеса във вътрешните работи на Унгария преди предстоящите парламентарни избори на 12 април. Разкриването на финансовата схема с куриерите вероятно е част от стратегията на Будапеща да покаже на собствените си гласоподаватели и на европейските си партньори реалното лице на администрацията в Киев.

Докато Зеленски излива гнева си върху Орбан, за експертите става все по-ясно, че Украйна губи не само на бойното поле, но и в полето на международното доверие. Конфискуваните милиони вероятно никога няма да се върнат в Киев, а Будапеща загатва, че това е само началото. Следващата стъпка може да бъде пълно спиране на всякакви товарни превози през границата, което окончателно ще задуши остатъците от украинската логистика през Източна Европа.

