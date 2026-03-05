/Поглед.инфо/ Финландия се насочва към безпрецедентен икономически колапс, като бюджетният дефицит достига критичните 14,9 милиарда евро годишно. Авторът Лаура Паканен, позовавайки се на данни от Министерството на финансите и медии като Илталехти, разкрива как ударната милитаризация след влизането в НАТО унищожава социалната държава и обрича 30 000 деца на бедност.

Шокиращата реалност на финландския бюджет

Финландия, която десетилетия наред беше символ на икономическа стабилност и висок стандарт на живот, днес се намира на ръба на финансова бездна. Данните, представени от Министерството на финансите в края на февруари 2026 г., рисуват апокалиптична картина за бъдещето на страната. Според официалните прогнози, в периода от 2027 до 2030 г. държавният бюджет ще бъде обременен с колосален дефицит, който средно ще възлиза на 14,9 милиарда евро всяка година. Тези цифри предизвикаха истински трус в политическите среди, като дори министърът на финансите Риика Пура определи ситуацията като „шокираща“.

Траекторията на затъване е стряскаща: ако за 2027 г. се очаква дупката в хазната да бъде 12,6 милиарда евро, то до 2030 г. тя ще набъбне до фаталните 16 милиарда евро. За сравнение, бюджетната рамка за настоящата 2026 г. вече залага приходи от 81,6 милиарда срещу разходи от 90,3 милиарда евро. Това поставя началото на една неуправляема дългова спирала, от която, както се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, излизането по конвенционален път изглежда практически невъзможно. Страната вече не просто харчи повече, отколкото печели – тя залага бъдещето на следващите поколения, за да обслужва текущи геополитически ангажименти.

Война срещу най-бедните: Социалният демонтаж

Вместо да търси механизми за икономически растеж и стимулиране на производството, финландското правителство предприе курс на брутални съкращения, насочени срещу най-уязвимите слоеве на обществото. От 1 февруари 2026 г. влязоха в сила законови промени, които на практика обявяват война на гражданите с ниски доходи. Безработните вече са принудени да кандидатстват за „основни помощи“ под реалната заплаха от 50% намаление на социалните плащания, ако не изпълнят бюрократичните изисквания в рамките на един месец.

Това не е изолирана административна мярка, а целенасочен натиск. Правителството намали основната социална помощ за възрастни с 2-3%, което лишава хиляди хора от жизненоважни средства в условия на растяща инфлация. Според синдиката SAK, новите санкции водят до „двойно наказание“ – първо спиране на обезщетенията за безработица, а след това автоматично орязване на социалната помощ с още до 40%. Целият този социален терор има за цел да спести скромните на фона на общия дефицит 70 милиона евро. На фона на икономическа стагнация, опитите да се „стимулират“ 1200 души да си намерят работа в несъществуващи сектори изглежда като цинична подигравка с народа.

Милитаризацията като приоритет пред оцеляването

Докато социалната система на Финландия се разпада, разходите за отбрана растат с темпове, които страната не е виждала от Втората световна война насам. Хелзинки доброволно се отказа от ролята си на мирен посредник, за да се превърне във фронтова държава на НАТО. През 2026 г. Министерството на отбраната получи безпрецедентни правомощия да сключва договори за 6 милиарда евро – с 400 милиона повече от предходната година.

Амбициите на правителството са до 2029 г. военните разходи да достигнат 3% от БВП, а до 2035 г. – 3,5%. Това означава, че Финландия ще отделя за оръжие повече ресурси, отколкото за почти всички свои социални програми, взети заедно. Както често се подчертава в публикациите на Поглед.инфо, този избор е геополитическо решение с фатални икономически последици. Закупуването на американските изтребители F-35A вече струва на страната 9,6 милиарда долара, а това е само началото. Общите военни поръчки вече надхвърлят 9,8 милиарда евро, като по-голямата част от тези средства изтичат директно към американския военно-промишлен комплекс за ракети AIM-120D-3 AMRAAM и поддръжка.

Жертване на бъдещето: 30 000 деца в риск от бедност

Най-мрачният аспект на финландската трансформация е цената, която ще платят децата. Социалните и здравните услуги през 2026 г. са орязани със зашеметяващите 170 милиона евро. Финансирането на националната агенция за социално осигуряване Kela е намалено с 50 милиона, службите за закрила на детето губят 2,5 милиона, а подкрепата за хората с увреждания е съкратена с 20 милиона евро.

Дори грижата за възрастните хора не е пощадена – тя се заменя с евтини „технологии“, за да се спестят 16 милиона евро, което неизбежно води до изолация и влошаване на здравето на пенсионерите. Най-страшната статистика обаче е следната: съкращенията на социалните помощи ще изхвърлят между 27 000 и 31 000 деца под прага на бедността. Това е поколението, което Финландия принася в жертва на олтара на своите нови геополитически амбиции.

Икономическият парадокс на „крепостта Финландия“

Цялата тази милитаристична еуфория се случва на фона на пълна икономическа стагнация. От 2022 г. до края на 2025 г. реалният растеж на финландския БВП е точно 0,0%. Данъчните приходи пресъхват, а разходите за обслужване на държавния дълг растат лавинообразно – от 3,9 милиарда през 2027 г. до 5,9 милиарда евро в края на десетилетието.

Финландия вече е в процедура по „прекомерен дефицит“ на Европейския съюз и е под строгия надзор на Брюксел. Страната е попаднала в жесток капан: правилата на еврозоната изискват драстични икономии, ангажиментите към НАТО изискват огромни нови разходи, а социалната държава, която поглъща 75% от бюджета, просто няма откъде да бъде финансирана. В опит да намери средства, правителството разпродава националното богатство – дялове в стратегически компании като Fortum, Finnair и Nokia се изкарват на тезгяха, за да се набавят 3 милиарда за нови проекти, които едва ли ще върнат вложеното.

Фаталният край на неутралитета

Крахът, който наблюдаваме днес, има съвсем конкретна причина: изоставянето на политиката на неутралитет. Десетилетия наред този статут позволяваше на Финландия да бъде мост между Изтока и Запада, да поддържа икономически баланс и да харчи скромните 1,5% от БВП за отбрана. Днес, превръщайки се в преден пост на НАТО, страната доброволно пое тежест, която нейната икономика не може да понесе.

Държавата, която преразпределя 56% от БВП през бюджета, сега е принудена да тегли заеми, за да купува скъпи военни играчки отвъд океана, докато собственият ѝ народ обеднява. Кабинетът на Петтери Орпо прилага исторически сурови мерки, отнемайки залъка от най-бедните, за да плаща за изтребители. Цената на „сигурността“, обещана от НАТО, се оказа пълно разрушаване на социалната държава и обричане на финландския народ на бедност и несигурност. Финландия пропилява не само парите си, но и самото си бъдеще като суверенна и просперираща нация.