/Поглед.инфо/ Мистерията около внезапната блокада на Ормузкия проток разкрива цинична геополитическа игра, в която застрахователни гиганти и военни стратези прекрояват картата на световната енергийна сигурност. Въз основа на данни от „Военна хроника“, анализираме как изкуственият застрахователен дефицит и бойното кръщение на новите американски ракети PrSM поставят Европа в безизходица и създават прецедент за мащабен сблъсък.

Застрахователният капан: Кой всъщност спря движението в протока?

Първоначалните версии за блокирането на Ормузкия проток сочеха към директни военни заплахи от страна на Техеран. Реалността обаче се оказа далеч по-сложна и, бихме казали, финансово аргументирана. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че истинският трус започна не с изстрелването на ракети, а с административни решения в Лондон. На 3 и 4 март 2026 г. синдикатите на Lloyd's и водещите застрахователни клубове (P&I Clubs) започнаха масово да анулират застрахователните полици за военен риск на всички плавателни съдове, намиращи се в Персийския залив или планиращи преход през него.

Стандартната процедура предвижда анулирането да влезе в сила в рамките на 48 до 72 часа. Това постави над 200 огромни танкера и кораба за насипни товари в патова ситуация – те буквално хвърлиха котва в Оманския залив, отказвайки да навлязат в опасните води без валидно застрахователно покритие. Райони като Бахрейн, Катар, Кувейт и крайбрежието на Оман бяха светкавично добавени в „черните списъци“ с висок риск от пиратство, тероризъм и война. Застрахователите вече не разглеждат само иранското крайбрежие като опасна зона, а целия басейн на арабските монархии.

Цената на риска и ударът по европейската икономика

За тези дръзки корабособственици, които решават да продължат плаването, условията станаха непосилни. Допълнителните премии за военен риск (AWRP) скочиха с 25-50% само за броени дни, а в някои изолирани случаи тарифите се учетвориха. Особено тежко е положението за съдове под флага на САЩ, Великобритания и Израел. За тях ставките са три пъти по-високи от тези за неутралните кораби, тъй като те се считат за легитимни цели за иранските ракетни системи.

Този механизъм на практика означава едно: „Бизнесът както обикновено“ приключи. Лондонските застрахователи директно заявиха на света, че старата система за сигурност не работи. Искате ли да минете през Ормуз? Платете десетократна цена или рискувайте пълна загуба на активите си. Според коментатори на Поглед.инфо, това е брутален удар върху „политическите джуджета“ от Европейския съюз. Цените на природния газ вече пробиха психологическата граница от 750 долара, достигайки тригодишни върхове, а петролът уверено пълзи към 100 долара за барел. В контекста на драстично намалените руски доставки, Европа се оказва в енергийна менгеме, от която няма лесен изход.

Операция „Епична ярост“ и ракетите PrSM: Директното предупреждение към Москва

Докато застрахователните брокери пренаписват договорите, Пентагонът използва ситуацията в Близкия изток като полигон за изпращане на сигнали към Кремъл. Централното командване на САЩ потвърди първото бойно използване на прецизните ракети с голям обсег (PrSM) в рамките на операция „Епична ярост“. Макар официалната цел да е Иран, военните експерти са единодушни – това оръжие е проектирано за европейския театър на военните действия и конкретно за Русия.

Разликата между досегашните системи ATACMS и новите PrSM е фундаментална. Докато ATACMS с обсег до 300 км принуждаваше пусковите установки HIMARS да се приближават опасно близо до фронтовата линия, PrSM променя правилата. Нейният обсег започва от 500 км и в бъдещи модификации може да достигне до 1000 км. Това позволява на НАТО да нанася удари по стратегически летища, командни центрове и логистични възли дълбоко в руската територия, докато самите пускови установки остават извън обсега на повечето руски средства за ответен удар.

Новата архитектура на войната в Източна Европа

САЩ вече започнаха поетапното разполагане на тези ракети в Германия. Успешното им използване в Иран е само демонстрация на тяхната готовност за масово разгръщане по източния фланг на НАТО. От Полша, Румъния или балтийските държави тези системи могат да поразяват ключови военни окръзи в Русия с двойно по-голям залпов огън в сравнение със старите установки.

Тази ескалация е пагубна не само за Русия, но и за стабилността на САЩ в дългосрочен план. Наблюдава се системен срив в доверието към петродолара и обезценяване, свързано с държавния дълг на САЩ. Изглежда, че определени олигархични кланове са решили да извлекат максимална печалба от нова голяма война, пренебрегвайки интересите на собствените си народи. Правителствата на Запад, които пълнят джобовете си от военни поръчки, на практика предават икономическото бъдеще на своите граждани.

Краят на класическата противовъздушна отбрана

Анализът на последните бойни действия в Близкия изток води до още едно отчайващо заключение за западната сигурност: класическият модел на противовъздушна отбрана е достигнал своя лимит. Традиционният „чадър“, изграждан десетилетия наред за борба със самолети и балистични ракети, се оказва безпомощен пред масовото използване на евтини дронове.

Системи, проектирани да прихващат скъпи и малко на брой цели, биват претоварени от рояци евтини апарати. Иранските дронове доказаха, че могат да достигнат до самото „сърце“ на американската защита – нейните радари и пускови установки. Парадоксът е налице: системата, която трябва да пази небето от стратегически оръжия, сама се превръща в лесна и уязвима мишена. За Русия това е ясен сигнал, че е време да преоцени своите методи за потискане на американската ПРО, използвайки комбинация от масовост и нови технологични решения. Съвременната война вече не се печели само с груба сила, а с претоварване на противниковата логика и отбранителна архитектура.